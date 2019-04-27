Германия: Бундеслига 2018-2019

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

48' Шахин Нури разрезает оборону соперника отличным пасом

48' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

48' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

48' Классен Дэви из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

47' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Лукебакио Доди получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Лукебакио Доди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.

45' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

44' Эггештайн Йоханнес из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

44' Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...

43' Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде

42' Рашица Милот из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...

41' Крузе Макс из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Вердер контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

39' Плохо сыграл Лангкамп Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...

38' Лангкамп Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

36' ШАНС! Крузе Макс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

35' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

35' Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.

35' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Шахин Нури и попал в каркас ворот!

35' Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.

34' Бодзек Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Вердер контролирует мяч.

32' Айхан Кан из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде

32' Караман Кенан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе

31' Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

30' Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.

30' Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

30' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Г О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает с точки!

27' Матч возобновлен

26' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

26' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Классен Дэви из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.

25' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

25' Удар от ворот произведет Вердер

25' Айхан Кан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Мойсандер Никлас получил желтую карточку от судьи

24' Фантастический гол, где все сам сделал Караман Кенан

22' Г О О О О Л - Караман Кенан изменил счет на табло!

22' Отличные скиллы показывает Караман Кенан , обводя своих соперников

22' Караман Кенан из команды Фортуна Дюссельдорф идет с мячом вперед на обострение...

22' Фортуна Дюссельдорф начинает контратаку

22' Вердер контролирует мяч.

21' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Рашица Милот из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

20' Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.

20' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

19' Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

19' Крузе Макс из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

19' Вердер имеет хороший шанс забить.

19' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Рашица Милот из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

18' Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...

17' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

17' Классен Дэви из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...

15' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой справа.

15' Матч возобновлен

15' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

14' Раман Бенито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Караман Кенан из команды Фортуна Дюссельдорф делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Удар от ворот произведет Вердер

13' Отличный пас сделал Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.

10' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

9' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...

8' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...

7' Вердер контролирует мяч.

6' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Вердер

6' Шанс! Айхан Кан из команды Фортуна Дюссельдорф пробил головой, но мимо

6' Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой справа.

5' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

5' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...

4' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Г О О О О Л - Раман Бенито изменил счет на табло!

1' Хеннингс Роувен из команды Фортуна Дюссельдорф увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фортуна Дюссельдорф начинает с центра поля