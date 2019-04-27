Германия: Бундеслига 2018-2019

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  4. Бундеслига 2018-2019
Фортуна
2:1
Перерыв

Стадион:
Вердер
0'
1:0
1' Гол
Раман Бенито
2:0
22' Гол
Караман Кенан
24' Желтая карточка
Мойсандер Никлас
2:1
28' Пенальти
Крузе Макс
38' Желтая карточка
Лангкамп Себастьян
1
Рензинг
Михаэль
25
Циммерман
Маттиас
5
Айхан
Кан
3
Хоффманн
Андре
14
Зуттнер
Маркус
22
Штёгер
Кевин
13
Бодзек
Адам
11
Караман
Кенан
9
Раман
Бенито
28
Хеннингс
Роувен
20
Лукебакио
Доди
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
15
Лангкамп
Себастьян
18
Мойсандер
Никлас
5
Аугустинссон
Людвиг
17
Шахин
Нури
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
10
Крузе
Макс
11
Рашица
Милот
24
Эггештайн
Йоханнес
Фортуна
4-3-3
Вердер
4-1-2-1-2

Ход матча

1'
Раман Бенито
(Хеннингс Роувен)
1:0
22'
Караман Кенан
(Бодзек Адам)
2:0
24'
 
Мойсандер Никлас
28'
2:1
Крузе Макс
36'
Баркок Аймен
Раман Бенито
 
38'
 
Лангкамп Себастьян

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Майнц 3:1 Фортуна Фортуна 1:4 Бавария Герта 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Боруссия М
Вольфсбург 5:2 Фортуна Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:4 Фортуна Фортуна 2:1 Нюрнберг Байер Л 2:0 Фортуна Фортуна 3:0 Штуттгарт Шальке 04 4:1 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Герта Фортуна 0:0 Бавария Фортуна 1:0 Эммен Боруссия Д 3:2 Фортуна Ганновер 96 0:1 Фортуна Фортуна 2:1 Боруссия Д
Вердер Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Вердер
Шальке 04 0:2 Вердер Вердер 3:1 Майнц Байер Л 1:3 Вердер Вердер 4:2 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Вердер Вердер 1:1 Штуттгарт Герта 1:1 Вердер Вердер 4:0 Аугсбург Боруссия Д 3:3 Вердер Нюрнберг 1:1 Вердер Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Ганновер 96 0:1 Вердер Бидвест Уитс 2:2 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Боруссия Д 2:1 Вердер

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Вердер 3:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Фортуна Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 79 - 29 70
2. Боруссия Д 1:2 Заявка 31 21 6 4 73 - 38 69
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 31 19 7 5 58 - 23 64
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 31 15 9 7 58 - 35 54
5. Боруссия М Заявка 30 15 6 9 49 - 37 51
6. Байер Л Заявка 31 16 3 12 57 - 49 51
7. Хоффенхайм Заявка 30 13 11 6 65 - 41 50
8. Вольфсбург Заявка 30 13 7 10 48 - 45 46
9. Вердер 1:2 Заявка 31 12 10 9 53 - 44 46
10. Фортуна 2:1 Заявка 31 12 4 15 42 - 60 40
11. Майнц 0:0 Заявка 31 10 7 14 37 - 51 37
12. Герта 0:0 Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
13. Фрайбург 0:1 Заявка 31 7 11 13 39 - 55 32
14. Аугсбург Заявка 31 8 7 16 47 - 59 31
15. Шальке 04 2:1 Заявка 31 8 6 17 34 - 53 30
16. Штуттгарт Заявка 30 5 6 19 27 - 67 21
17. Нюрнберг Заявка 30 3 9 18 24 - 56 18
18. Ганновер 96 0:0 Заявка 31 3 7 21 25 - 66 16
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 48'
    Шахин Нури разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 48'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 48'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 48'
    Классен Дэви из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    47'
    Лукебакио Доди возвращается на поле.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Лукебакио Доди получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    46'
    Лукебакио Доди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 44'
    Эггештайн Йоханнес из команды Вердер нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 44'
    Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    43'
    Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде
  • 42'
    Рашица Милот из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 42'
    Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Крузе Макс из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 41'
    Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Караман Кенан наказан за толчок Лангкамп Себастьян
  • 40'
    Вердер контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 39'
    Штёгер Кевин пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
  • 39'
    Плохо сыграл Лангкамп Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 38'
    Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    38'
    Лангкамп Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    38'
    Назначен штрафной. Пострадал Караман Кенан, его свалил Лангкамп Себастьян.
  • Фол, нарушение
    37'
    Бодзек Адам из команды Фортуна Дюссельдорф играет слишком грубо. Классен Дэви оказался на газоне.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 36'
    Раман Бенито получил травму и заменен. Баркок Аймен выходит на поле.
  • 36'
    ШАНС! Крузе Макс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 35'
    Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Рашица Милот из команды Вердер подал угловой слева.
  • 35'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Шахин Нури и попал в каркас ворот!
  • Угловой
    35'
    Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
  • 34'
    Бодзек Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Вердер контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
  • Офсайд
    32'
    Айхан Кан из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде
  • 32'
    Караман Кенан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Лангкамп Себастьян из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
  • 31'
    Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 31'
    Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 30'
    Лангкамп Себастьян нанес удар головой, но Рензинг Михаэль спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    30'
    Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
  • 30'
    Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 30'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Крузе Макс пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Крузе Макс из команды Вердер забивает с точки!
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    27'
    ПЕНАЛЬТИ - Айхан Кан из команды Фортуна Дюссельдорф привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Классен Дэви.
  • 26'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 26'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Классен Дэви из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 25'
    Айхан Кан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    24'
    Мойсандер Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
  • 24'
    Фантастический гол, где все сам сделал Караман Кенан!
  • 22'
    Бодзек Адам сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Караман Кенан изменил счет на табло!
  • 22'
    Отличные скиллы показывает Караман Кенан, обводя своих соперников
  • 22'
    Караман Кенан из команды Фортуна Дюссельдорф идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Фортуна Дюссельдорф начинает контратаку
  • 22'
    Вердер контролирует мяч.
  • 21'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Рашица Милот из команды Вердер играет слишком грубо. Штёгер Кевин оказался на газоне.
  • 20'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Рашица Милот из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 20'
    Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 19'
    Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    Крузе Макс из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Вердер имеет хороший шанс забить.
  • 19'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Шахин Нури задерживает мяч рукой
  • 18'
    Рашица Милот из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 18'
    Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 17'
    Классен Дэви из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 17'
    Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    16'
    Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф опасно и грубо сыграл. Павленка Иржи пострадал.
  • 16'
    Бодзек Адам делает длинную передачу вперед
  • 15'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой справа.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Травма, повреждение
    14'
    Раман Бенито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Караман Кенан из команды Фортуна Дюссельдорф делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 13'
    Отличный пас сделал Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    12'
    Классен Дэви из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Бодзек Адам пострадал.
  • 11'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • 10'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 9'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    8'
    Шахин Нури из команды Вердер играет слишком грубо. Караман Кенан оказался на газоне.
  • 8'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Вердер контролирует мяч.
  • 6'
    Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 6'
    Шанс! Айхан Кан из команды Фортуна Дюссельдорф пробил головой, но мимо
  • Угловой
    6'
    Зуттнер Маркус из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой справа.
  • 5'
    Караман Кенан мяч отрикошетил от ворот
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 5'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Лангкамп Себастьян из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Караман Кенан
  • 4'
    Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Шахин Нури навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
  • 1'
    Хеннингс Роувен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Раман Бенито изменил счет на табло!
  • 1'
    Хеннингс Роувен из команды Фортуна Дюссельдорф увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Фортуна Дюссельдорф начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фортуна 2:1 Вердер
Фортуна
16.2% (25)
Ничья
30.5% (47)
Вердер
53.2% (82)
1:2 Вердер
40.9% (63)
1:1 Ничья
25.3% (39)
2:1 Фортуна
9.7% (15)
0:2 Вердер
5.2% (8)
1:0 Фортуна
4.5% (7)
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