Германия: Бундеслига 2018-2019
Фортуна
2:1
Перерыв
Стадион: Эсприт-Арена
Вердер
1:0
1' ГолРаман Бенито
2:0
22' ГолКараман Кенан
24' Желтая карточкаМойсандер Никлас
2:1
28' ПенальтиКрузе Макс
38' Желтая карточкаЛангкамп Себастьян
22
Штёгер
Кевин
13
Бодзек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шахин НуриПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
-
11 Рашица МилотНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
1'
1:0
22'
2:0
24'
28'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =1 -9Майнц 3:1 Фортуна Фортуна 1:4 Бавария Герта 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Боруссия М
Вольфсбург 5:2 Фортуна Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:4 Фортуна Фортуна 2:1 Нюрнберг Байер Л 2:0 Фортуна Фортуна 3:0 Штуттгарт Шальке 04 4:1 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Герта Фортуна 0:0 Бавария Фортуна 1:0 Эммен Боруссия Д 3:2 Фортуна Ганновер 96 0:1 Фортуна Фортуна 2:1 Боруссия Д
Вердер Последние 20 матчей: +8 =8 -4Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Вердер 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Вердер
Шальке 04 0:2 Вердер Вердер 3:1 Майнц Байер Л 1:3 Вердер Вердер 4:2 Шальке 04 Вольфсбург 1:1 Вердер Вердер 1:1 Штуттгарт Герта 1:1 Вердер Вердер 4:0 Аугсбург Боруссия Д 3:3 Вердер Нюрнберг 1:1 Вердер Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Ганновер 96 0:1 Вердер Бидвест Уитс 2:2 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Боруссия Д 2:1 Вердер
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Вердер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|79 - 29
|70
|2.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|31
|21
|6
|4
|73 - 38
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 23
|64
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|31
|15
|9
|7
|58 - 35
|54
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|49 - 37
|51
|6.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|3
|12
|57 - 49
|51
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|13
|11
|6
|65 - 41
|50
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|48 - 45
|46
|9.
|Вердер
|1:2 Заявка
|31
|12
|10
|9
|53 - 44
|46
|10.
|Фортуна
|2:1 Заявка
|31
|12
|4
|15
|42 - 60
|40
|11.
|Майнц
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|37 - 51
|37
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|13.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|39 - 55
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|47 - 59
|31
|15.
|Шальке 04
|2:1 Заявка
|31
|8
|6
|17
|34 - 53
|30
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 67
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|3
|9
|18
|24 - 56
|18
|18.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|31
|3
|7
|21
|25 - 66
|16
Фортуна
16.2% (25)
Ничья
30.5% (47)
Вердер
53.2% (82)
1:2 Вердер
40.9% (63)
1:1 Ничья
25.3% (39)
2:1 Фортуна
9.7% (15)
0:2 Вердер
5.2% (8)
1:0 Фортуна
4.5% (7)
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