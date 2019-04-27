Германия: Бундеслига 2018-2019

Первый тайм

47' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

47' Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Максим Александру из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

46' Максим Александру из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.

45' Кайсон Робин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

45' Головой пробил Матета Жан-Филипп , но голкипер отбил его в поле!

44' Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

44' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Майнц контролирует мяч.

42' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фелипе Мартинс из команды Ганновер.

42' Максим Александру из команды Майнц делает пас партнеру.

42' Максим Александру из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...

42' Удар от ворот произведет Ганновер

41' Матета Жан-Филипп из команды Майнц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

41' Удар от ворот произведет Ганновер

41' Онисиво Карим из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

40' Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

40' Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

40' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

40' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой справа.

38' Хак Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Жонатас Кристиан из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

38' Ганновер начинает контратаку

37' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Онисиво Карим из команды Майнц делает передачу одноклубнику.

37' Максим Александру из команды Майнц забрасывает мяч в штрафную.

36' Майнц контролирует мяч.

36' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Донати Джулио из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

34' Майнц контролирует мяч.

34' Удар от ворот произведет Ганновер

34' Бутьюс Жан-Поль не смог попасть в створ ударом издали

33' Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

33' Антон Вальдемар из команды Ганновер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

33' Онисиво Карим из команды Майнц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

32' Жонатас Кристиан из команды Ганновер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Харагути Генки из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

31' Удар от ворот произведет Ганновер

31' Как он промахнулся? Матета Жан-Филипп имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Донати Джулио из команды Майнц делает пас партнеру.

31' Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

30' Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

30' Матч возобновлен

29' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

28' Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.

28' Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.

28' Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

28' Майнц начинает контратаку

27' Ганновер контролирует мяч.

27' Майнц контролирует мяч.

26' Удар от ворот произведет Ганновер

26' Шанс! Хак Александер из команды Майнц пробил головой, но мимо

26' Максим Александру из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

26' Матета Жан-Филипп из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

26' Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.

25' Аарон Кариколь из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.

25' Онисиво Карим из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

25' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

25' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

24' Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

23' Опасность предотвращена - Бакалорц Марвин из команды Ганновер вступил в отбор удачно

23' Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

22' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Онисиво Карим из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

22' Отличные скиллы показывает Онисиво Карим , обводя своих соперников

21' Удар от ворот произведет Майнц

21' Остшолек Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

19' Удар от ворот произведет Ганновер

19' ШАНС! Онисиво Карим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

18' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Швеглер Пирмин из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

18' Ганновер имеет хороший шанс забить.

18' Майна Линтон из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

17' Удар от ворот произведет Ганновер

17' Аарон Кариколь не смог попасть в створ ударом издали

16' Бакалорц Марвин получил желтую карточку от судьи

15' Майнц контролирует мяч.

15' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

15' Остшолек Маттиас из команды Ганновер подал угловой слева.

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

15' Майна Линтон из команды Ганновер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

14' Майна Линтон из команды Ганновер идет с мячом вперед на обострение...

14' Ганновер начинает контратаку

14' Ганновер контролирует мяч.

13' Удар от ворот произведет Майнц

13' ШАНС! Жонатас Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

13' Мюллер Николай из команды Ганновер делает пас партнеру.

12' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Остшолек Маттиас из команды Ганновер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

12' Харагути Генки из команды Ганновер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ганновер контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

10' Удар от ворот произведет Ганновер

10' Матета Жан-Филипп из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

10' Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

10' Матета Жан-Филипп из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...

9' Майнц контролирует мяч.

8' Антон Вальдемар из команды Ганновер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Майнц контролирует мяч.

7' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Майнц контролирует мяч.

6' Отличный пас сделал Харагути Генки из команды Ганновер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

5' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

4' Удар от ворот произведет Майнц

4' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Ганновер

2' Шанс! Кайсон Робин из команды Майнц пробил головой, но мимо

2' Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...

2' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Ганновер начинает с центра поля