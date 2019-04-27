Германия: Бундеслига 2018-2019
Ганновер 96
0:0
Перерыв
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Майнц
16' Желтая карточкаБакалорц Марвин
40
Майна
Линтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Виммер КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Сорг ОливерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Томас Долл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бунгерт НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кунде ПьерПолузащитник
-
34 Баку РидлеПолузащитник
-
20 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 8
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +2 =4 -14Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04
Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Бавария
Майнц Последние 20 матчей: +6 =4 -10Майнц 3:1 Фортуна Боруссия Д 2:1 Майнц Майнц 5:0 Фрайбург Вердер 3:1 Майнц
Бавария 6:0 Майнц Майнц 0:1 Боруссия М Герта 2:1 Майнц Майнц 3:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Майнц Майнц 1:5 Байер Л Аугсбург 3:0 Майнц Майнц 2:1 Нюрнберг Штуттгарт 2:3 Майнц Майнц 2:2 Фрайбург Майнц 2:2 Фрайбург Майнц 2:3 Стандард Майнц 4:0 TuS Marienborn Хоффенхайм 1:1 Майнц Майнц 2:2 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 4:1 Майнц
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Майнц: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Майнц 3:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Ганновер 96 Бундеслига Майнц 2:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 4:1 Майнц Бундеслига Ганновер 96 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Ганновер 96 Бундеслига Майнц 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Майнц Кубок Ганновер 96 1:1 Майнц Бундеслига Ганновер 96 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Майнц 1:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Майнц Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|79 - 29
|70
|2.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|31
|21
|6
|4
|73 - 38
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|31
|19
|7
|5
|58 - 23
|64
|4.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|31
|15
|9
|7
|58 - 35
|54
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|49 - 37
|51
|6.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|3
|12
|57 - 49
|51
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|13
|11
|6
|65 - 41
|50
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|48 - 45
|46
|9.
|Вердер
|1:2 Заявка
|31
|12
|10
|9
|53 - 44
|46
|10.
|Фортуна
|2:1 Заявка
|31
|12
|4
|15
|42 - 60
|40
|11.
|Майнц
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|37 - 51
|37
|12.
|Герта
|0:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|13.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|31
|7
|11
|13
|39 - 55
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|47 - 59
|31
|15.
|Шальке 04
|2:1 Заявка
|31
|8
|6
|17
|34 - 53
|30
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 67
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|3
|9
|18
|24 - 56
|18
|18.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|31
|3
|7
|21
|25 - 66
|16
Ганновер 96
26.6% (41)
Ничья
33.1% (51)
Майнц
40.3% (62)
1:1 Ничья
28.6% (44)
1:2 Майнц
24% (37)
0:1 Майнц
13.6% (21)
2:1 Ганновер 96
13% (20)
1:0 Ганновер 96
8.4% (13)
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