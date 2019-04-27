Германия: Бундеслига 2018-2019

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  3. Германия
  4. Бундеслига 2018-2019
Ганновер 96
0:0
Перерыв

Стадион:
Майнц
0'
16' Желтая карточка
Бакалорц Марвин
23
Эссер
Михаэль
10
Харагути
Генки
31
Антон
Вальдемар
5
Фелипе
Мартинс
22
Остшолек
Маттиас
27
Швеглер
Пирмин
6
Бакалорц
Марвин
40
Майна
Линтон
21
Мюллер
Николай
9
Жонатас
Кристиан
26
Вайдандт
Хендрик
22
Мюллер
Флориан
2
Донати
Джулио
19
Ньякат
Мусса
42
Хак
Александер
3
Аарон
Кариколь
25
Гбамин
Жан-Филипп
5
Бутьюс
Жан-Поль
10
Максим
Александру
7
Кайсон
Робин
21
Онисиво
Карим
9
Матета
Жан-Филипп
Ганновер 96
4-2-2-2
Майнц
4-1-2-1-2

Ход матча

16'
Бакалорц Марвин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Шальке 04
Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Бавария
Майнц Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Майнц 3:1 Фортуна Боруссия Д 2:1 Майнц Майнц 5:0 Фрайбург Вердер 3:1 Майнц
Бавария 6:0 Майнц Майнц 0:1 Боруссия М Герта 2:1 Майнц Майнц 3:0 Шальке 04 Вольфсбург 3:0 Майнц Майнц 1:5 Байер Л Аугсбург 3:0 Майнц Майнц 2:1 Нюрнберг Штуттгарт 2:3 Майнц Майнц 2:2 Фрайбург Майнц 2:2 Фрайбург Майнц 2:3 Стандард Майнц 4:0 TuS Marienborn Хоффенхайм 1:1 Майнц Майнц 2:2 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 4:1 Майнц

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Майнц: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Майнц 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 3:2 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Майнц Бундеслига
Майнц 3:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Ганновер 96 Бундеслига Майнц 2:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 4:1 Майнц Бундеслига Ганновер 96 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Ганновер 96 Бундеслига Майнц 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Майнц Кубок Ганновер 96 1:1 Майнц Бундеслига Ганновер 96 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Ганновер 96 Бундеслига Майнц 1:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Майнц Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 79 - 29 70
2. Боруссия Д 1:2 Заявка 31 21 6 4 73 - 38 69
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 31 19 7 5 58 - 23 64
4. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 31 15 9 7 58 - 35 54
5. Боруссия М Заявка 30 15 6 9 49 - 37 51
6. Байер Л Заявка 31 16 3 12 57 - 49 51
7. Хоффенхайм Заявка 30 13 11 6 65 - 41 50
8. Вольфсбург Заявка 30 13 7 10 48 - 45 46
9. Вердер 1:2 Заявка 31 12 10 9 53 - 44 46
10. Фортуна 2:1 Заявка 31 12 4 15 42 - 60 40
11. Майнц 0:0 Заявка 31 10 7 14 37 - 51 37
12. Герта 0:0 Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
13. Фрайбург 0:1 Заявка 31 7 11 13 39 - 55 32
14. Аугсбург Заявка 31 8 7 16 47 - 59 31
15. Шальке 04 2:1 Заявка 31 8 6 17 34 - 53 30
16. Штуттгарт Заявка 30 5 6 19 27 - 67 21
17. Нюрнберг Заявка 30 3 9 18 24 - 56 18
18. Ганновер 96 0:0 Заявка 31 3 7 21 25 - 66 16
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 47'
    Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Гбамин Жан-Филипп делает длинную передачу вперед
  • 46'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Хак Александер из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Эссер Михаэль пострадал.
  • 46'
    Максим Александру из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    46'
    Максим Александру из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
  • 45'
    Кайсон Робин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 45'
    Головой пробил Матета Жан-Филипп, но голкипер отбил его в поле!
  • 44'
    Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Харагути Генки из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
  • 43'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Майнц контролирует мяч.
  • 42'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фелипе Мартинс из команды Ганновер.
  • 42'
    Максим Александру из команды Майнц делает пас партнеру.
  • 42'
    Максим Александру из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 41'
    Матета Жан-Филипп из команды Майнц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 41'
    Онисиво Карим из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 40'
    Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 40'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Бакалорц Марвин наказан за толчок Гбамин Жан-Филипп
  • Угловой
    39'
    Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой справа.
  • 38'
    Хак Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Жонатас Кристиан из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Ганновер начинает контратаку
  • 38'
    Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Аарон Кариколь нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Онисиво Карим из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
  • 37'
    Максим Александру из команды Майнц забрасывает мяч в штрафную.
  • 36'
    Майнц контролирует мяч.
  • 36'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Донати Джулио из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 34'
    Майнц контролирует мяч.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 34'
    Бутьюс Жан-Поль не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 33'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бутьюс Жан-Поль и Кайсон Робин из команды Майнц.
  • 33'
    Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Антон Вальдемар из команды Ганновер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 33'
    Онисиво Карим из команды Майнц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 33'
    Гбамин Жан-Филипп делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Максим Александру из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Майна Линтон
  • 32'
    Жонатас Кристиан из команды Ганновер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 31'
    Харагути Генки из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 31'
    Как он промахнулся? Матета Жан-Филипп имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 31'
    Донати Джулио из команды Майнц делает пас партнеру.
  • 31'
    Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    30'
    Кайсон Робин наказан за толчок Фелипе Мартинс
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    28'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 28'
    Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
  • 28'
    Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Майнц начинает контратаку
  • 27'
    Ганновер контролирует мяч.
  • 27'
    Майнц контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 26'
    Шанс! Хак Александер из команды Майнц пробил головой, но мимо
  • 26'
    Максим Александру из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Матета Жан-Филипп из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    26'
    Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.
  • 25'
    Аарон Кариколь из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Онисиво Карим из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 25'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Опасность предотвращена - Бакалорц Марвин из команды Ганновер вступил в отбор удачно
  • 23'
    Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Онисиво Карим из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Отличные скиллы показывает Онисиво Карим, обводя своих соперников
  • 21'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 21'
    Остшолек Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Харагути Генки
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 19'
    ШАНС! Онисиво Карим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 19'
    Фелипе Мартинс ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    19'
    Онисиво Карим наказан за толчок Фелипе Мартинс
  • 18'
    Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Швеглер Пирмин из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Ганновер имеет хороший шанс забить.
  • 18'
    Майна Линтон из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 17'
    Аарон Кариколь не смог попасть в створ ударом издали
  • Желтая карточка
    16'
    Бакалорц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    16'
    Бакалорц Марвин из команды Ганновер играет слишком грубо. Кайсон Робин оказался на газоне.
  • 15'
    Майнц контролирует мяч.
  • 15'
    Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    15'
    Остшолек Маттиас из команды Ганновер подал угловой слева.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 15'
    Мюллер Николай мяч отрикошетил от ворот
  • 15'
    Майна Линтон из команды Ганновер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Майна Линтон из команды Ганновер идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Ганновер начинает контратаку
  • 14'
    Ганновер контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
  • 13'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 13'
    ШАНС! Жонатас Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 13'
    Мюллер Николай из команды Ганновер делает пас партнеру.
  • 12'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Остшолек Маттиас из команды Ганновер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Харагути Генки из команды Ганновер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Майна Линтон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ганновер контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 10'
    Матета Жан-Филипп из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 10'
    Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Матета Жан-Филипп из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Майнц контролирует мяч.
  • 9'
    Кайсон Робин нанес удар издали, а Эссер Михаэль отбил его обратно в игру!
  • 8'
    Антон Вальдемар из команды Ганновер направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    8'
    Фелипе Мартинс наказан за толчок Онисиво Карим
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Матета Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
  • 7'
    Майнц контролирует мяч.
  • 7'
    Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Гбамин Жан-Филипп делает длинную передачу вперед
  • 6'
    Майнц контролирует мяч.
  • 6'
    Отличный пас сделал Харагути Генки из команды Ганновер. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 5'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Майнц
  • 4'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 2'
    Шанс! Кайсон Робин из команды Майнц пробил головой, но мимо
  • 2'
    Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Ганновер начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ганновер 96 0:0 Майнц
Ганновер 96
26.6% (41)
Ничья
33.1% (51)
Майнц
40.3% (62)
1:1 Ничья
28.6% (44)
1:2 Майнц
24% (37)
0:1 Майнц
13.6% (21)
2:1 Ганновер 96
13% (20)
1:0 Ганновер 96
8.4% (13)
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