Германия: Бундеслига 2018-2019

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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Шальке 04 До начала игры, которая состоится 27.04.2019, осталось 1 день 4 часа 28 минут.



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