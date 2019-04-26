Германия: Бундеслига 2018-2019

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Боруссия Д
 
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Стадион:
Шальке 04
1
Бюрки
Роман
27
Вольф
Мариус
33
Вайгль
Юлиан
16
Аканджи
Мануэль
4
Диалло
Абду
28
Витсель
Аксель
6
Делани
Томас
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
13
Геррейро
Рафаэль
10
Гётце
Марио
35
Нюбель
Александр
17
Стамбули
Бенжамин
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
18
Калиджиури
Даниэль
13
Руди
Себастьян
2
Маккенни
Уэстон
24
Ощипка
Бастиан
8
Сердар
Суат
15
Кутуджу
Ахмед
19
Бургшталлер
Гвидо
Боруссия Д
4-2-3-1
Шальке 04
3-4-1-2

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Фрайбург 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Майнц Бавария 5:0 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Герта 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Штуттгарт Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Аугсбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Байер Л Нюрнберг 0:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 3:3 Вердер Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Фейеноорд Боруссия Д 3:2 Фортуна Боруссия Д 2:1 Боруссия М Фортуна 2:1 Боруссия Д
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер
Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 4 4 79 - 29 70
2. Боруссия Д Заявка 30 21 6 3 72 - 36 69
3. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 57 - 23 61
4. Айнтрахт Фр Заявка 30 15 8 7 58 - 35 53
5. Боруссия М Заявка 30 15 6 9 49 - 37 51
6. Хоффенхайм Заявка 30 13 11 6 65 - 41 50
7. Байер Л Заявка 30 15 3 12 53 - 48 48
8. Вольфсбург Заявка 30 13 7 10 48 - 45 46
9. Вердер Заявка 30 12 10 8 52 - 42 46
10. Фортуна Заявка 30 11 4 15 40 - 59 37
11. Майнц Заявка 30 10 6 14 37 - 51 36
12. Герта Заявка 30 9 9 12 41 - 48 36
13. Фрайбург Заявка 30 7 11 12 39 - 54 32
14. Аугсбург Заявка 30 8 7 15 46 - 55 31
15. Шальке 04 Заявка 30 7 6 17 32 - 52 27
16. Штуттгарт Заявка 30 5 6 19 27 - 67 21
17. Нюрнберг Заявка 30 3 9 18 24 - 56 18
18. Ганновер 96 Заявка 30 3 6 21 25 - 66 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Шальке 04

    До начала игры, которая состоится 27.04.2019, осталось 1 день 4 часа 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Боруссия Д - Шальке 04
    Боруссия Д
    92.9% (78)
    Ничья
    4.8% (4)
    Шальке 04
    2.4% (2)
    2:0 Боруссия Д
    32.1% (27)
    2:1 Боруссия Д
    27.4% (23)
    3:1 Боруссия Д
    19% (16)
    3:0 Боруссия Д
    6% (5)
    1:0 Боруссия Д
    2.4% (2)
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