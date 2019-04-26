Германия: Бундеслига 2018-2019
Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Шальке 04
27
Вольф
Мариус
33
Вайгль
Юлиан
11
Ройс
Марко
10
Гётце
Марио
26
Сане
Салиф
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Вольф МариусЗащитник
-
33 Вайгль ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гётце МариоНападающий
-
Главный тренер: Фавре Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стевенс Хуб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Фрайбург 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Майнц Бавария 5:0 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург
Герта 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Штуттгарт Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Аугсбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Байер Л Нюрнберг 0:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 3:3 Вердер Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Фейеноорд Боруссия Д 3:2 Фортуна Боруссия Д 2:1 Боруссия М Фортуна 2:1 Боруссия Д
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер
Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|79 - 29
|70
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|21
|6
|3
|72 - 36
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|57 - 23
|61
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|58 - 35
|53
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|49 - 37
|51
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|13
|11
|6
|65 - 41
|50
|7.
|Байер Л
|Заявка
|30
|15
|3
|12
|53 - 48
|48
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|48 - 45
|46
|9.
|Вердер
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|52 - 42
|46
|10.
|Фортуна
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|40 - 59
|37
|11.
|Майнц
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|37 - 51
|36
|12.
|Герта
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|41 - 48
|36
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|39 - 54
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|46 - 55
|31
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|32 - 52
|27
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|27 - 67
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|3
|9
|18
|24 - 56
|18
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|30
|3
|6
|21
|25 - 66
|15
Боруссия Д
92.9% (78)
Ничья
4.8% (4)
Шальке 04
2.4% (2)
2:0 Боруссия Д
32.1% (27)
2:1 Боруссия Д
27.4% (23)
3:1 Боруссия Д
19% (16)
3:0 Боруссия Д
6% (5)
1:0 Боруссия Д
2.4% (2)
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