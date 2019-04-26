Англия: Премьер-лига 2018-2019
Бёрнли
Позже
Стадион: Терф Мур
Манчестер Сити
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
31
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
11
Вуд
Крис
47
Фоден
Фил
21
Сильва
Давид
19
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Макнил ДуайтПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Сане ЛеройНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон
Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон Арсенал 3:1 Бёрнли
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Суонси 2:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Борнмут 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Челси 0:0 Манчестер Сити Арсенал 0:0 Манчестер Сити Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Ньюпорт 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 6:0 Челси Эвертон 0:2 Манчестер Сити Челси 0:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|29
|2
|4
|89 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|27
|7
|1
|79 - 20
|88
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|23
|1
|11
|65 - 35
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|59 - 38
|67
|5.
|Арсенал
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|69 - 46
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|63 - 50
|64
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|44 - 43
|51
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|50 - 50
|50
|9.
|Эвертон
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|50 - 44
|49
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|44 - 54
|43
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|12
|6
|17
|43 - 48
|42
|13.
|Борнмут
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|41 - 58
|37
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|32 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|35
|9
|4
|22
|30 - 65
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|20 - 69
|14
Бёрнли
1.4% (1)
Ничья
0% (0)
Манчестер Сити
98.6% (68)
0:2 Манчестер Сити
31.9% (22)
1:2 Манчестер Сити
23.2% (16)
0:3 Манчестер Сити
17.4% (12)
1:3 Манчестер Сити
14.5% (10)
0:1 Манчестер Сити
2.9% (2)
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