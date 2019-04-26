Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Хитон
Том
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
31
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
11
Вуд
Крис
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
30
Отаменди
Николас
14
Лапорт
Эмерик
35
Зинченко
Александр
47
Фоден
Фил
20
Силва
Бернарду
21
Сильва
Давид
7
Стерлинг
Рахим
10
Агуэро
Серхио
19
Сане
Лерой
Бёрнли
4-4-2
Манчестер Сити
4-3-3

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон
Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон Арсенал 3:1 Бёрнли
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Суонси 2:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Борнмут 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Челси 0:0 Манчестер Сити Арсенал 0:0 Манчестер Сити Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Ньюпорт 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 6:0 Челси Эвертон 0:2 Манчестер Сити Челси 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Кубок Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок
Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 29 2 4 89 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 35 27 7 1 79 - 20 88
3. Тоттенхэм Заявка 35 23 1 11 65 - 35 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 35 20 6 9 69 - 46 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 19 7 9 63 - 50 64
7. Вулверхэмптон Заявка 35 14 9 12 44 - 43 51
8. Уотфорд Заявка 35 14 8 13 50 - 50 50
9. Эвертон Заявка 35 14 7 14 50 - 44 49
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 35 12 7 16 44 - 54 43
12. Кристал Пэлас Заявка 35 12 6 17 43 - 48 42
13. Борнмут Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
14. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон Заявка 35 9 10 16 41 - 58 37
17. Брайтон Заявка 35 9 7 19 32 - 54 34
18. Кардифф Сити Заявка 35 9 4 22 30 - 65 31
19. Фулхэм Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 35 3 5 27 20 - 69 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Сити

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 4 часа 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Сити
    Бёрнли
    1.4% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    98.6% (68)
    0:2 Манчестер Сити
    31.9% (22)
    1:2 Манчестер Сити
    23.2% (16)
    0:3 Манчестер Сити
    17.4% (12)
    1:3 Манчестер Сити
    14.5% (10)
    0:1 Манчестер Сити
    2.9% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...