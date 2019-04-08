Англия: .Чемпионшип 2018-2019
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Стадион: Элланд Роуд
Астон Вилла
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +10 =1 -9Брентфорд 2:0 Лидс Лидс 1:2 Уиган Лидс 1:0 Шеффилд Уэнсдей Престон Норт Энд 0:2 Лидс
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =5 -4Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 4:0 Дерби Сток Сити 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Ипсвич Астон Вилла 2:2 Халл Сити Уиган 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:3 Суонси Астон Вилла 2:2 КПР
Последние игры между собой
Лидс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норвич
|44
|25
|13
|6
|89 - 55
|88
|2.
|Шеффилд Юнайтед
|44
|25
|10
|9
|74 - 39
|85
|3.
|Лидс
|44
|25
|7
|12
|70 - 46
|82
|4.
|Вест Бромвич
|44
|22
|11
|11
|84 - 58
|77
|5.
|Астон Вилла
|44
|20
|15
|9
|80 - 58
|75
|6.
|Дерби
|43
|18
|13
|12
|63 - 52
|67
|7.
|Мидлсбро
|44
|18
|13
|13
|45 - 39
|67
|8.
|Бристоль Сити
|43
|18
|12
|13
|56 - 49
|66
|9.
|Шеффилд Уэнсдей
|44
|16
|15
|13
|56 - 57
|63
|10.
|Суонси
|43
|18
|8
|17
|60 - 57
|62
|11.
|Халл Сити
|44
|17
|9
|18
|63 - 65
|60
|12.
|Престон Норт Энд
|44
|16
|12
|16
|64 - 61
|60
|13.
|Ноттингем Форест
|44
|15
|15
|14
|59 - 54
|60
|14.
|Блэкберн
|44
|16
|11
|17
|61 - 65
|59
|15.
|Брентфорд
|44
|15
|13
|16
|69 - 59
|58
|16.
|Сток Сити
|44
|11
|20
|13
|43 - 50
|53
|17.
|Бирмингем
|44
|14
|17
|13
|63 - 57
|50
|18.
|КПР
|44
|13
|9
|22
|51 - 69
|48
|19.
|Уиган
|44
|12
|12
|20
|49 - 63
|48
|20.
|Рединг
|44
|10
|16
|18
|48 - 64
|46
|21.
|Миллуолл
|43
|10
|13
|20
|47 - 61
|43
|22.
|Ротерхэм
|44
|8
|16
|20
|50 - 79
|40
|23.
|Болтон
|44
|8
|8
|28
|29 - 76
|32
|24.
|Ипсвич
|44
|4
|16
|24
|33 - 73
|28
Лидс
0% (0)
Ничья
0% (0)
Астон Вилла
0% (0)
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