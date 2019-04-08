Англия: .Чемпионшип 2018-2019

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Астон Вилла

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Брентфорд 2:0 Лидс Лидс 1:2 Уиган Лидс 1:0 Шеффилд Уэнсдей Престон Норт Энд 0:2 Лидс
Бирмингем 1:0 Лидс Лидс 3:2 Миллуолл Лидс 0:1 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:3 Лидс Бристоль Сити 0:1 Лидс Лидс 4:0 Вест Бромвич КПР 1:0 Лидс Лидс 2:1 Болтон Лидс 2:1 Суонси Мидлсбро 1:1 Лидс Лидс 1:3 Норвич Ротерхэм 1:2 Лидс Сток Сити 2:1 Лидс Лидс 2:0 Дерби КПР 2:1 Лидс Ноттингем Форест 4:2 Лидс
Астон Вилла Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Астон Вилла 1:0 Миллуолл Болтон 0:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Бристоль Сити Ротерхэм 1:2 Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдей 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Блэкберн Астон Вилла 3:0 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:3 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 4:0 Дерби Сток Сити 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:2 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Астон Вилла Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Рединг 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Ипсвич Астон Вилла 2:2 Халл Сити Уиган 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:3 Суонси Астон Вилла 2:2 КПР

Последние игры между собой

Лидс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Астон Вилла 2:3 Лидс Астон Вилла 1:0 Лидс Лидс 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Лидс
Лидс 2:0 Астон Вилла
Команда И В Н П Г О
1. Норвич 44 25 13 6 89 - 55 88
2. Шеффилд Юнайтед 44 25 10 9 74 - 39 85
3. Лидс 44 25 7 12 70 - 46 82
4. Вест Бромвич 44 22 11 11 84 - 58 77
5. Астон Вилла 44 20 15 9 80 - 58 75
6. Дерби 43 18 13 12 63 - 52 67
7. Мидлсбро 44 18 13 13 45 - 39 67
8. Бристоль Сити 43 18 12 13 56 - 49 66
9. Шеффилд Уэнсдей 44 16 15 13 56 - 57 63
10. Суонси 43 18 8 17 60 - 57 62
11. Халл Сити 44 17 9 18 63 - 65 60
12. Престон Норт Энд 44 16 12 16 64 - 61 60
13. Ноттингем Форест 44 15 15 14 59 - 54 60
14. Блэкберн 44 16 11 17 61 - 65 59
15. Брентфорд 44 15 13 16 69 - 59 58
16. Сток Сити 44 11 20 13 43 - 50 53
17. Бирмингем 44 14 17 13 63 - 57 50
18. КПР 44 13 9 22 51 - 69 48
19. Уиган 44 12 12 20 49 - 63 48
20. Рединг 44 10 16 18 48 - 64 46
21. Миллуолл 43 10 13 20 47 - 61 43
22. Ротерхэм 44 8 16 20 50 - 79 40
23. Болтон 44 8 8 28 29 - 76 32
24. Ипсвич 44 4 16 24 33 - 73 28
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Астон Вилла

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 1 день 16 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Лидс - Астон Вилла
    Лидс
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Астон Вилла
    0% (0)
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