Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Лестер
 
Позже

Стадион:
Арсенал
1
Шмейхель
Каспер
14
Рикарду
Перейра
II
5
Морган
Уэс
15
Магуайр
Гарри
3
Чилвел
Бенджамин
21
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
10
Мэддисон
Джеймс
7
Грэй
Демарай
9
Варди
Джейми
19
Барнс
Харви
19
Лено
Бернд
20
Мустафи
Шкодран
5
Папастатопулос
Сократис
6
Косельни
Лоран
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
11
Торрейра
Лукас
34
Джака
Гранит
18
Монреаль
Начо
7
Мхитарян
Генрих
17
Айуоби
Алекс
9
Ляказетт
Александр
Лестер
4-3-3
Арсенал
3-4-2-1

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Вест Хэм 2:2 Лестер Лестер 0:1 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Лестер 2:0 Борнмут
Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1 Лестер Вулверхэмптон 4:3 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Ньюпорт 2:1 Лестер Эвертон 0:1 Лестер Лестер 0:1 Кардифф Сити Лестер 2:1 Манчестер Сити Челси 0:1 Лестер Лестер 1:1 Манчестер Сити
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал
Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 3:1 Арсенал

Последние игры между собой

Лестер: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Арсенал 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига
Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 29 2 4 89 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 35 27 7 1 79 - 20 88
3. Тоттенхэм Заявка 35 23 1 11 65 - 35 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 35 20 6 9 69 - 46 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 19 7 9 63 - 50 64
7. Вулверхэмптон Заявка 35 14 9 12 44 - 43 51
8. Уотфорд Заявка 35 14 8 13 50 - 50 50
9. Эвертон Заявка 35 14 7 14 50 - 44 49
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 35 12 7 16 44 - 54 43
12. Кристал Пэлас Заявка 35 12 6 17 43 - 48 42
13. Борнмут Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
14. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон Заявка 35 9 10 16 41 - 58 37
17. Брайтон Заявка 35 9 7 19 32 - 54 34
18. Кардифф Сити Заявка 35 9 4 22 30 - 65 31
19. Фулхэм Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 35 3 5 27 20 - 69 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 1 час 57 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Лестер - Арсенал
    Лестер
    9.7% (7)
    Ничья
    30.6% (22)
    Арсенал
    59.7% (43)
    1:2 Арсенал
    43.1% (31)
    1:1 Ничья
    22.2% (16)
    0:1 Арсенал
    8.3% (6)
    2:2 Ничья
    8.3% (6)
    2:1 Лестер
    6.9% (5)
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