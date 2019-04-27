Швейцария: Суперлига 2018-2019
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Грасcхоппер
0:1
8' ГолНгой Жульен
49' Желтая карточкаЗесигер Седрик
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
26
Ди
Сере
28
Petar
Pusic
10
Раве
Йорик
40
Нгой
Жульен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Max VelosoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephane Henchoz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Petar PusicЗащитник
- Полузащитник
-
10 Раве ЙорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Нгой ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
24 Лика БуджарЗащитник
-
23 Айети АрлиндЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тарашай ШаниНападающий
-
19 Пинга АймериНападающий
-
Главный тренер: Ульрих Форте
Ход матча
8'
0:1
49'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +9 =2 -9Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +3 =9 -8Грасcхоппер 1:1 Тун Базель 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн Цюрих 2:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Грасcхоппер Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:3 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Грасcхоппер 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|30
|25
|3
|2
|79 - 28
|78
|2.
|Базель
|30
|15
|11
|4
|55 - 39
|56
|3.
|Люцерн
|2:1
|31
|12
|4
|15
|46 - 53
|40
|4.
|Тун
|1:2
|31
|10
|10
|11
|54 - 50
|40
|5.
|Лугано
|30
|8
|13
|9
|42 - 42
|37
|6.
|Санкт-Галлен
|30
|10
|6
|14
|41 - 51
|36
|7.
|Сьон
|29
|9
|7
|13
|44 - 47
|34
|8.
|Цюрих
|30
|8
|10
|12
|36 - 44
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|31
|8
|8
|15
|38 - 57
|32
|10.
|Грасcхоппер
|1:0
|30
|6
|8
|16
|28 - 52
|26
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