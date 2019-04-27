Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Грасcхоппер
0'
0:1
8' Гол
Нгой Жульен
49' Желтая карточка
Зесигер Седрик
55'
30
Laurent
Walthert
20
Мустафа
Сейменович
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
6
Пикель
Шарль
26
Ди
Сере
3
Janick
Kamber
10
Charles-Andre
Doudin
9
Пюлюлю
Афимико
14
Нуццоло
Рафаэль
1
Линднер
Хайнц
11
Mersim
Asllani
5
Aleksandar
Cvetkovic
22
Зесигер
Седрик
28
Petar
Pusic
29
Djibril
Diani
10
Раве
Йорик
6
Таипи
Гьелбрим
30
Байрами
Недим
40
Нгой
Жульен
9
Джуричин
Марко
Нёвшатель Ксамакс
3-4-1-2
Грасcхоппер
4-1-4-1

Ход матча

8'
0:1
Нгой Жульен
49'
 
Зесигер Седрик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Грасcхоппер 1:1 Тун Базель 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Цюрих Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн Цюрих 2:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:5 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Грасcхоппер Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:3 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Грасcхоппер 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 30 25 3 2 79 - 28 78
2. Базель 30 15 11 4 55 - 39 56
3. Люцерн 2:1 31 12 4 15 46 - 53 40
4. Тун 1:2 31 10 10 11 54 - 50 40
5. Лугано 30 8 13 9 42 - 42 37
6. Санкт-Галлен 30 10 6 14 41 - 51 36
7. Сьон 29 9 7 13 44 - 47 34
8. Цюрих 30 8 10 12 36 - 44 34
9. Нёвшатель Ксамакс 0:1 31 8 8 15 38 - 57 32
10. Грасcхоппер 1:0 30 6 8 16 28 - 52 26
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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