Швейцария: Суперлига 2018-2019
Янг Бойз
2:2
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Лугано
0:1
8' ГолКарлиньос Жуниор
1:1
34' ГолОаро Гийом
2:1
45' ГолОаро Гийом
2:2
56' ГолКарлиньос Жуниор
87' Желтая карточкаВечеи Балинт
43
Мбабу
Кевин
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
46
Noam
Baumann
17
Вечеи
Балинт
16
Лаванши
Нума
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Крониг ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Шик ТорстенПолузащитник
-
39 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
-
20 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
8'
0:1
34'
1:1
45'
2:1
56'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун
Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Osnabrueck 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Ювентус
Лугано Последние 20 матчей: +5 =10 -5Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано Лугано 2:2 Сьон Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Лугано
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|31
|25
|4
|2
|81 - 30
|79
|2.
|Базель
|31
|16
|11
|4
|58 - 39
|59
|3.
|Люцерн
|31
|12
|4
|15
|47 - 53
|40
|4.
|Тун
|31
|10
|10
|11
|54 - 51
|40
|5.
|Лугано
|31
|8
|14
|9
|44 - 44
|38
|6.
|Цюрих
|31
|9
|10
|12
|37 - 44
|37
|7.
|Санкт-Галлен
|31
|10
|6
|15
|41 - 54
|36
|8.
|Сьон
|30
|9
|7
|14
|44 - 48
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|31
|8
|9
|14
|39 - 57
|33
|10.
|Грасcхоппер
|30
|5
|9
|16
|28 - 53
|24
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