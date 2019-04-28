Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Янг Бойз
2:2
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
0:1
8' Гол
Карлиньос Жуниор
1:1
34' Гол
Оаро Гийом
2:1
45' Гол
Оаро Гийом
2:2
56' Гол
Карлиньос Жуниор
87' Желтая карточка
Вечеи Балинт
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
43
Мбабу
Кевин
30
Лаупер
Сандро
5
Фон
Берген
Стив
21
Гарсия
Улиссес
8
Соу
Джибриль
20
Эбишер
Мишель
11
Гаудино
Джанлука
16
Фасснахт
Кристиан
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
46
Noam
Baumann
28
Сульмони
Фульвио
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
33
Чрнигой
Домен
14
Саббатини
Джонатан
17
Вечеи
Балинт
16
Лаванши
Нума
11
Карлиньос
Жуниор
32
Садику
Армандо
19
Герндт
Александр
Янг Бойз
4-3-3
Лугано
3-4-3

Ход матча

8'
0:1
Карлиньос Жуниор
(Лаванши Нума)
34'
Оаро Гийом
(Фасснахт Кристиан)
1:1
45'
Оаро Гийом
(Соу Джибриль)
2:1
52'
 
Боттани Маттиа
Чрнигой Домен
56'
2:2
Карлиньос Жуниор
(Герндт Александр)
64'
 
Михайлович Драган
Садику Армандо
69'
Шик Торстен
Ассале Рожер
 
73'
Нсаме Жан-Пьер
Гаудино Джанлука
 
86'
Лотомба Жордан
Гарсия Улиссес
 
87'
 
Вечеи Балинт

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун
Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Osnabrueck 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Ювентус
Лугано Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано Лугано 2:2 Сьон Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Лугано

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Лугано 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лугано Суперлига
Лугано 2:4 Янг Бойз Суперлига Лугано 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лугано Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Янг Бойз Суперлига Лугано 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:0 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Лугано Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 31 25 4 2 81 - 30 79
2. Базель 31 16 11 4 58 - 39 59
3. Люцерн 31 12 4 15 47 - 53 40
4. Тун 31 10 10 11 54 - 51 40
5. Лугано 31 8 14 9 44 - 44 38
6. Цюрих 31 9 10 12 37 - 44 37
7. Санкт-Галлен 31 10 6 15 41 - 54 36
8. Сьон 30 9 7 14 44 - 48 34
9. Нёвшатель Ксамакс 31 8 9 14 39 - 57 33
10. Грасcхоппер 30 5 9 16 28 - 53 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Оаро Гийом бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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