Англия: Премьер-лига 2018-2019
11' Желтая карточкаАндоне Флорин
0:1
18' ГолПерес Айосе
26' Желтая карточкаДамметт Пол
45' Желтая карточкаРитчи Мэтт
1:1
75' ГолГросс Паскаль
78' Желтая карточкаБиссума Ив
84' Желтая карточкаМуто Йосинори
17
Мюррей
Гленн
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
14
Хейден
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мюррей ГленнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Марч СоломонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьютон Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
18'
0:1
26'
45'
75'
1:1
78'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл
Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Уотфорд 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|29
|2
|4
|89 - 22
|89
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|23
|1
|12
|65 - 36
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|59 - 38
|67
|5.
|Арсенал
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|69 - 46
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|63 - 50
|64
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|46 - 44
|54
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|50 - 44
|50
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|51 - 52
|50
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|45 - 54
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|13.
|Борнмут
|Заявка
|36
|12
|6
|18
|52 - 65
|42
|14.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 61
|38
|17.
|Брайтон
|1:1 Заявка
|36
|9
|8
|19
|33 - 55
|35
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|36
|9
|4
|23
|30 - 66
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|36
|7
|5
|24
|34 - 76
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Брайтон
35.1% (54)
Ничья
40.3% (62)
Ньюкасл
24.7% (38)
1:1 Ничья
34.4% (53)
1:0 Брайтон
19.5% (30)
1:2 Ньюкасл
15.6% (24)
2:1 Брайтон
12.3% (19)
0:1 Ньюкасл
4.5% (7)
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