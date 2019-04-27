Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Брайтон
1:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Ньюкасл
0'
11' Желтая карточка
Андоне Флорин
0:1
18' Гол
Перес Айосе
26' Желтая карточка
Дамметт Пол
45' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
1:1
75' Гол
Гросс Паскаль
78' Желтая карточка
Биссума Ив
84' Желтая карточка
Муто Йосинори
87'
1
Райан
Мэтью
2
Бруно
Сальтор
4
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
30
Бернардо
Фернандес
13
Гросс
Паскаль
6
Стивенс
Дейл
7
Кайал
Барам
10
Андоне
Флорин
17
Мюррей
Гленн
19
Искьердо
Хосе
12
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
5
Шёр
Фабиан
18
Фернандес
Федерико
3
Дамметт
Пол
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
8
Шелви
Джонджо
14
Хейден
Исаак
30
Атсу
Кристиан
9
Рондон
Саломон
Брайтон
4-3-3
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

11'
Андоне Флорин
 
18'
0:1
Перес Айосе
(Рондон Саломон)
26'
 
Дамметт Пол
33'
 
Кенеди Роберт
Перес Айосе
45'
 
Ритчи Мэтт
46'
Марч Соломон
Андоне Флорин
 
49'
Биссума Ив
Кайал Барам
 
66'
Кноккарт Антони
Искьердо Хосе
 
74'
 
Ки Сонъён
Шелви Джонджо
75'
Гросс Паскаль
(Мюррей Гленн)
1:1
78'
Биссума Ив
 
81'
 
Муто Йосинори
Атсу Кристиан
84'
 
Муто Йосинори

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль Борнмут 1:3 Брайтон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл
Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Уотфорд 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ньюкасл 0:1 Брайтон Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Брайтон 1:2 Ньюкасл
Ньюкасл 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Ньюкасл Кубок Брайтон 1:0 Ньюкасл Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
2. Манчестер Сити Заявка 35 29 2 4 89 - 22 89
3. Тоттенхэм Заявка 36 23 1 12 65 - 36 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 35 20 6 9 69 - 46 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 19 7 9 63 - 50 64
7. Вулверхэмптон Заявка 36 15 9 12 46 - 44 54
8. Эвертон Заявка 36 14 8 14 50 - 44 50
9. Уотфорд Заявка 36 14 8 14 51 - 52 50
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 36 13 7 16 45 - 54 46
12. Кристал Пэлас Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
13. Борнмут Заявка 36 12 6 18 52 - 65 42
14. Ньюкасл 1:1 Заявка 36 11 9 16 36 - 45 42
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон Заявка 36 9 11 16 44 - 61 38
17. Брайтон 1:1 Заявка 36 9 8 19 33 - 55 35
18. Кардифф Сити Заявка 36 9 4 23 30 - 66 31
19. Фулхэм Заявка 36 7 5 24 34 - 76 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Второй тайм
  • 87'
    Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 86'
    Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Даффи Шейн из команды Брайтон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    85'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
  • 85'
    Кноккарт Антони из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 85'
    Ки Сонъён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    84'
    Муто Йосинори получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Муто Йосинори из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
  • 83'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 81'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 81'
    Тактическая замена. Атсу Кристиан уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
  • Фол, нарушение
    80'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон играет слишком грубо. Манкильо Хави оказался на газоне.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 80'
    Ритчи Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 80'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 79'
    Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    79'
    Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 79'
    Бернардо Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 79'
    Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    78'
    Биссума Ив - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
  • 78'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 77'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Мюррей Гленн сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    75'
    ГОООООЛ - Гросс Паскаль Брайтон забивает ударом головой
  • 75'
    Мюррей Гленн из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
  • 75'
    Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 75'
    Кноккарт Антони из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 75'
    Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 74'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 74'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 74'
    Тактическая замена. Шелви Джонджо уходит с поля и его заменяет Ки Сонъён
  • 73'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 72'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 72'
    Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 71'
    Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 71'
    Кенеди Роберт из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
  • 71'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 71'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 70'
    Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    70'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон разыграл угловой с левого угла.
  • 70'
    Манкильо Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 70'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Бруно Сальтор из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
  • 68'
    Бернардо Фернандес из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 68'
    Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 67'
    Шелви Джонджо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 66'
    Тактическая замена. Искьердо Хосе уходит с поля и его заменяет Кноккарт Антони
  • Фол, нарушение
    66'
    Стивенс Дейл из команды Брайтон играет слишком грубо. Хейден Исаак оказался на газоне.
  • 65'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 65'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 64'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 64'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    63'
    Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
  • 62'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Мюррей Гленн из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 62'
    Биссума Ив из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Стивенс Дейл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 62'
    Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 61'
    Шанс! Даффи Шейн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
  • Угловой
    61'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 60'
    Бернардо Фернандес из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 60'
    Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 59'
    Брайтон имеет хороший шанс забить.
  • 59'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Бернардо Фернандес из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Марч Соломон из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 57'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    56'
    Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
  • 56'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бруно Сальтор
  • 56'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    56'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 55'
    Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 55'
    Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Атсу Кристиан из команды Ньюкасл сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Рондон Саломон мяча так и не получил
  • 54'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 54'
    Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
  • 54'
    Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 51'
    Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    51'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 51'
    Искьердо Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 50'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 49'
    Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Кайал Барам получил травму и заменен. Биссума Ив выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    48'
    Кайал Барам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
  • 47'
    Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Атсу Кристиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Гросс Паскаль
  • 47'
    Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Андоне Флорин уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 48'
    Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.
  • Фол, нарушение
    47'
    Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Шёр Фабиан пострадал.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 46'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    45'
    Судья подбегает и показывает Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    45'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Бернардо Фернандес пострадал.
  • 43'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 42'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 42'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 41'
    Шелви Джонджо из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
  • 40'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 40'
    Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Ритчи Мэтт наказан за толчок Андоне Флорин
  • 39'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 39'
    Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали
  • 38'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Атсу Кристиан из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 36'
    Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 35'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 34'
    Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    34'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
  • 33'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Перес Айосе получил травму и заменен. Кенеди Роберт выходит на поле.
  • 32'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 30'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 29'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Рондон Саломон задерживает мяч рукой
  • Офсайд
    26'
    Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
  • 26'
    Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    26'
    Дамметт Пол получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Дамметт Пол грубо играет против соперника. Пострадал Андоне Флорин
  • 25'
    Бруно Сальтор из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 25'
    Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Гросс Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 25'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Атсу Кристиан мяча так и не получил
  • 24'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 22'
    Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 21'
    Шелви Джонджо из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    20'
    Атсу Кристиан наказан за толчок Данк Льюис
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 20'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 18'
    Рондон Саломон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Перес Айосе изменил счет на табло!
  • 18'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 18'
    Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 16'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • Травма, повреждение
    15'
    Перес Айосе возвращается на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Перес Айосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    13'
    Перес Айосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Брайтон контролирует мяч.
  • 13'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 12'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    11'
    Андоне Флорин получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    11'
    Андоне Флорин из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Атсу Кристиан пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 10'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Кайал Барам делает длинную передачу вперед
  • 9'
    Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
  • 9'
    Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 7'
    Опасность предотвращена - Даффи Шейн из команды Брайтон вступил в отбор удачно
  • 7'
    Отличные скиллы показывает Перес Айосе, обводя своих соперников
  • 7'
    Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 6'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Дамметт Пол из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
  • 5'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Даффи Шейн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    2'
    Хейден Исаак наказан за толчок Мюррей Гленн
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бернардо Фернандес
  • 1'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ньюкасл начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Ньюкасл
Брайтон
35.1% (54)
Ничья
40.3% (62)
Ньюкасл
24.7% (38)
1:1 Ничья
34.4% (53)
1:0 Брайтон
19.5% (30)
1:2 Ньюкасл
15.6% (24)
2:1 Брайтон
12.3% (19)
0:1 Ньюкасл
4.5% (7)
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