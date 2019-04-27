Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм начался

Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Ньюкасл

Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Ньюкасл

Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Брайтон

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

48' Команда Ньюкасл играла лучше в этом тайме.

46' Удар от ворот произведет Ньюкасл

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

46' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Судья подбегает и показывает Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отложенную желтую карточку за фол.

43' Ньюкасл контролирует мяч.

42' Брайтон контролирует мяч.

42' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Брайтон

41' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл делает неудачный навес.

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

40' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

39' Удар от ворот произведет Брайтон

39' Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали

38' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Атсу Кристиан из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...

37' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Брайтон контролирует мяч.

36' Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе

36' Шёр Фабиан из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...

36' Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.

35' Брайтон контролирует мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

34' Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.

33' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Брайтон контролирует мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

30' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Ньюкасл

29' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде

26' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Дамметт Пол получил желтую карточку от судьи

25' Бруно Сальтор из команды Брайтон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

25' Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

25' Гросс Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.

24' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ньюкасл контролирует мяч.

22' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Брайтон

21' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

20' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

20' Брайтон контролирует мяч.

18' Г О О О О Л - Перес Айосе изменил счет на табло!

18' Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.

18' Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

18' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

17' Ньюкасл контролирует мяч.

16' Ньюкасл контролирует мяч.

16' Удар от ворот произведет Ньюкасл

15' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Перес Айосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Перес Айосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Брайтон контролирует мяч.

13' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

12' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Андоне Флорин получает желтую карточку за неспортивное поведение

10' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

10' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

9' Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.

9' Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.

7' Опасность предотвращена - Даффи Шейн из команды Брайтон вступил в отбор удачно

7' Отличные скиллы показывает Перес Айосе , обводя своих соперников

7' Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

7' Ньюкасл контролирует мяч.

6' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

6' Ньюкасл контролирует мяч.

5' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

5' Перес Айосе из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

5' Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

3' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

3' Даффи Шейн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

1' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ньюкасл начинает с центра поля