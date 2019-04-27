Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Кардифф Сити
0' 22'
25
Рико
Серхио
4
Одуа
Денис
20
Ле
Маршан
Максим
13
Рим
Тим
23
Брайан
Джо
5
Чамберс
Калум
29
Замбо-Ангисса
Андре
3
Сесеньон
Райан
10
Кэрни
Том
12
Бабель
Райан
9
Митрович
Александр
1
Этеридж
Нейл
2
Пелтьер
Ли
4
Моррисон
Шон
5
Манга
Экеле
3
Беннетт
Джо
17
Гуннарссон
Арон
15
Бакуна
Леандро
19
Мендес-Лейнг
Натаниэл
21
Камараса
Виктор
33
Хойлетт
Джуниор
29
Ниассе
Умар
Фулхэм
4-2-3-1
Кардифф Сити
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Борнмут 0:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Эвертон Уотфорд 4:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Манчестер Сити
Фулхэм 1:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Челси Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Вест Хэм
Кардифф Сити Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Брайтон 0:2 Кардифф Сити Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити
Кардифф Сити 1:2 Челси Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Эвертон Кардифф Сити 1:5 Уотфорд Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:0 Борнмут Арсенал 2:1 Кардифф Сити Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Джиллингем 1:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм Лестер 0:1 Кардифф Сити Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:5 Манчестер Юнайтед Уотфорд 3:2 Кардифф Сити

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Кардифф Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Кардифф Сити 4:2 Фулхэм Премьер-лига Кардифф Сити 2:4 Фулхэм Фулхэм 1:1 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:2 Фулхэм
Кардифф Сити 1:2 Фулхэм Кубок Фулхэм 2:2 Кардифф Сити Фулхэм 2:1 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:1 Фулхэм Кардифф Сити 1:0 Фулхэм Фулхэм 1:1 Кардифф Сити Кардифф Сити 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Кардифф Сити Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
2. Манчестер Сити Заявка 35 29 2 4 89 - 22 89
3. Тоттенхэм Заявка 36 23 1 12 65 - 36 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 35 20 6 9 69 - 46 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 19 7 9 63 - 50 64
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 36 14 10 12 44 - 43 52
8. Уотфорд 0:0 Заявка 36 14 9 13 50 - 50 51
9. Эвертон 0:0 Заявка 36 14 8 14 50 - 44 50
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 36 13 7 16 45 - 54 46
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
13. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
14. Борнмут 0:1 Заявка 36 12 5 19 49 - 63 41
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон 1:0 Заявка 36 10 10 16 42 - 58 40
17. Брайтон Заявка 35 9 7 19 32 - 54 34
18. Кардифф Сити 0:0 Заявка 36 9 5 22 30 - 65 32
19. Фулхэм 0:0 Заявка 36 6 6 24 33 - 76 24
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Первый тайм
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Одуа Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    19'
    Одуа Денис возвращается на поле.
  • 19'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Одуа Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 18'
    Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    18'
    Митрович Александр из команды Фулхэм опасно и грубо сыграл. Манга Экеле пострадал.
  • 18'
    Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    17'
    Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити в офсайде
  • 17'
    Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
  • 15'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 14'
    Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    14'
    Ле Маршан Максим из команды Фулхэм в офсайде
  • 14'
    Одуа Денис из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    13'
    Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.
  • Угловой
    13'
    Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.
  • Офсайд
    12'
    Ниассе Умар из команды Кардифф Сити в офсайде
  • 12'
    Кардифф Сити контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Ле Маршан Максим
  • 11'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 10'
    Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Чамберс Калум из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хойлетт Джуниор
  • 9'
    Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.
  • 8'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Бабель Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
  • 7'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 6'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 4'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Кэрни Том из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 3'
    Бабель Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Одуа Денис
  • 1'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Кардифф Сити начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фулхэм 0:0 Кардифф Сити
Фулхэм
56.4% (88)
Ничья
27.6% (43)
Кардифф Сити
16% (25)
1:0 Фулхэм
25% (39)
1:1 Ничья
22.4% (35)
2:1 Фулхэм
21.2% (33)
1:2 Кардифф Сити
10.3% (16)
2:0 Фулхэм
7.7% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...