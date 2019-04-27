Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

20' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

20' Одуа Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Ох, нехорошо это выглядит. Одуа Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Мендес-Лейнг Натаниэл из команды Кардифф Сити навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

18' Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...

17' Хойлетт Джуниор из команды Кардифф Сити в офсайде

17' Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Фулхэм контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

14' Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Одуа Денис из команды Фулхэм делает передачу одноклубнику.

13' Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.

13' Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.

12' Ниассе Умар из команды Кардифф Сити в офсайде

12' Кардифф Сити контролирует мяч.

11' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

10' Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Кардифф Сити имеет хороший шанс забить.

8' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Фулхэм контролирует мяч.

6' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Кардифф Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

4' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кэрни Том из команды Фулхэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Бабель Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Фулхэм контролирует мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кардифф Сити начинает с центра поля