Англия: Премьер-лига 2018-2019
Фулхэм
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Крэйвен Коттедж
Кардифф Сити
25
Рико
Серхио
13
Рим
Тим
23
Брайан
Джо
10
Кэрни
Том
12
Бабель
Райан
29
Ниассе
Умар
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
23 Брайан ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
12 Бабель РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Моусон АлфиЗащитник
-
11 Айте ФлойдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
56 Харви Эллиот
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ниассе УмарНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Кадим ХаррисПолузащитник
-
32 Хили РисПолузащитник
-
14 Рид БоббиНападающий
- Нападающий
-
28 Мёрфи БрайанНападающий
-
Главный тренер: Уорнок Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =2 -14Борнмут 0:1 Фулхэм Фулхэм 2:0 Эвертон Уотфорд 4:1 Фулхэм Фулхэм 0:2 Манчестер Сити
Фулхэм 1:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Челси Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Вест Хэм
Кардифф Сити Последние 20 матчей: +5 =2 -13Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Брайтон 0:2 Кардифф Сити Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Манчестер Сити 2:0 Кардифф Сити
Кардифф Сити 1:2 Челси Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Эвертон Кардифф Сити 1:5 Уотфорд Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Кардифф Сити 2:0 Борнмут Арсенал 2:1 Кардифф Сити Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Джиллингем 1:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 0:3 Тоттенхэм Лестер 0:1 Кардифф Сити Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Кардифф Сити 1:5 Манчестер Юнайтед Уотфорд 3:2 Кардифф Сити
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Кардифф Сити: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|29
|2
|4
|89 - 22
|89
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|23
|1
|12
|65 - 36
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|59 - 38
|67
|5.
|Арсенал
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|69 - 46
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|63 - 50
|64
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|36
|14
|10
|12
|44 - 43
|52
|8.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|36
|14
|9
|13
|50 - 50
|51
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|36
|14
|8
|14
|50 - 44
|50
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|45 - 54
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|14.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|36
|12
|5
|19
|49 - 63
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 58
|40
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|32 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|0:0 Заявка
|36
|9
|5
|22
|30 - 65
|32
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|36
|6
|6
|24
|33 - 76
|24
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Фулхэм
56.4% (88)
Ничья
27.6% (43)
Кардифф Сити
16% (25)
1:0 Фулхэм
25% (39)
1:1 Ничья
22.4% (35)
2:1 Фулхэм
21.2% (33)
1:2 Кардифф Сити
10.3% (16)
2:0 Фулхэм
7.7% (12)
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