Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Де
Хеа
Давид
18
Янг
Эшли
12
Смоллинг
Крис
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
15
Перейра
Андреас
17
Фред
Сантос
6
Погба
Поль
14
Лингард
Джесси
9
Лукаку
Ромелу
10
Рэшфорд
Маркус
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
27
Кристенсен
Андреас
30
Луис
Давид
33
Эмерсон
Палмиери
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
Фрелло
8
Баркли
Росс
11
Педро
Родригес
9
Игуаин
Гонсало
10
Азар
Эден
Манчестер Юнайтед
4-3-1-2
Челси
4-3-3

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси
Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига
Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Челси Кубок Челси 5:4 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Челси 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 29 2 4 89 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 35 27 7 1 79 - 20 88
3. Тоттенхэм Заявка 35 23 1 11 65 - 35 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 35 20 6 9 69 - 46 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 19 7 9 63 - 50 64
7. Вулверхэмптон Заявка 35 14 9 12 44 - 43 51
8. Уотфорд Заявка 35 14 8 13 50 - 50 50
9. Эвертон Заявка 35 14 7 14 50 - 44 49
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 35 12 7 16 44 - 54 43
12. Кристал Пэлас Заявка 35 12 6 17 43 - 48 42
13. Борнмут Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
14. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон Заявка 35 9 10 16 41 - 58 37
17. Брайтон Заявка 35 9 7 19 32 - 54 34
18. Кардифф Сити Заявка 35 9 4 22 30 - 65 31
19. Фулхэм Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 35 3 5 27 20 - 69 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Челси

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 6 часов 27 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
    Манчестер Юнайтед
    40.6% (28)
    Ничья
    46.4% (32)
    Челси
    13% (9)
    1:1 Ничья
    36.2% (25)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    26.1% (18)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    11.6% (8)
    2:2 Ничья
    5.8% (4)
    1:2 Челси
    4.3% (3)
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