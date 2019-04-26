Англия: Премьер-лига 2018-2019
Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Челси
18
Янг
Эшли
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Азар ЭденНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм
Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед
Челси Последние 20 матчей: +12 =2 -6Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси
Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Челси Кубок Челси 5:4 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Челси 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Челси 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|29
|2
|4
|89 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|27
|7
|1
|79 - 20
|88
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|23
|1
|11
|65 - 35
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|59 - 38
|67
|5.
|Арсенал
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|69 - 46
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|63 - 50
|64
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|44 - 43
|51
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|50 - 50
|50
|9.
|Эвертон
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|50 - 44
|49
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|44 - 54
|43
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|12
|6
|17
|43 - 48
|42
|13.
|Борнмут
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|41 - 58
|37
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|32 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|35
|9
|4
|22
|30 - 65
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|20 - 69
|14
Манчестер Юнайтед
40.6% (28)
Ничья
46.4% (32)
Челси
13% (9)
1:1 Ничья
36.2% (25)
2:1 Манчестер Юнайтед
26.1% (18)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.6% (8)
2:2 Ничья
5.8% (4)
1:2 Челси
4.3% (3)
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