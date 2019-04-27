Англия: Премьер-лига 2018-2019
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Викарадж Роад
Вулверхэмптон
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
29
Капу
Этьен
18
Грэй
Андре
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
19
Хонни
Кастро
18
Жота
Диогу
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кошта ЭлдерНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон
Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|29
|2
|4
|89 - 22
|89
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|23
|1
|12
|65 - 36
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|59 - 38
|67
|5.
|Арсенал
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|69 - 46
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|63 - 50
|64
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|36
|14
|10
|12
|44 - 43
|52
|8.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|36
|14
|9
|13
|50 - 50
|51
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|36
|14
|8
|14
|50 - 44
|50
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|45 - 54
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|14.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|36
|12
|5
|19
|49 - 63
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 58
|40
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|32 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|0:0 Заявка
|36
|9
|5
|22
|30 - 65
|32
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|36
|6
|6
|24
|33 - 76
|24
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Уотфорд
56.1% (88)
Ничья
27.4% (43)
Вулверхэмптон
16.6% (26)
2:1 Уотфорд
34.4% (54)
1:1 Ничья
19.1% (30)
1:0 Уотфорд
15.3% (24)
1:2 Вулверхэмптон
9.6% (15)
2:2 Ничья
5.1% (8)
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