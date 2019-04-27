Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

23' Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.

22' Хьюз Уилл из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

21' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

20' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

20' Вулверхэмптон Вандерерс имеет хороший шанс забить.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

18' Уотфорд контролирует мяч.

18' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.

16' Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде

16' Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.

15' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

14' Уотфорд контролирует мяч.

14' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...

13' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Капу Этьен из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.

12' Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хьюз Уилл из команды Уотфорд забрасывает мяч в штрафную.

10' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

10' Уотфорд контролирует мяч.

10' Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе

9' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

8' Удар от ворот произведет Уотфорд

8' Хонни Кастро не смог попасть в створ ударом издали

8' Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.

7' Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

6' Хьюз Уилл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

5' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

4' Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает пас партнеру.

3' Уотфорд контролирует мяч.

2' Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.

2' Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

2' Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок из команды Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Уотфорд контролирует мяч.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Уотфорд начинает с центра поля