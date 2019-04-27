Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 23'
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
6
Мариаппа
Эдриан
15
Каткарт
Крейг
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
37
Перейра
Роберто
18
Грэй
Андре
7
Делофеу
Херард
11
Патрисиу
Руй
5
Беннетт
Райан
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
Уотфорд
4-4-2
Вулверхэмптон
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон
Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Вулверхэмптон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига Вулверхэмптон 2:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Вулверхэмптон Уотфорд 1:4 Вулверхэмптон Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
2. Манчестер Сити Заявка 35 29 2 4 89 - 22 89
3. Тоттенхэм Заявка 36 23 1 12 65 - 36 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 35 20 6 9 69 - 46 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 19 7 9 63 - 50 64
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 36 14 10 12 44 - 43 52
8. Уотфорд 0:0 Заявка 36 14 9 13 50 - 50 51
9. Эвертон 0:0 Заявка 36 14 8 14 50 - 44 50
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 36 13 7 16 45 - 54 46
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
13. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
14. Борнмут 0:1 Заявка 36 12 5 19 49 - 63 41
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон 1:0 Заявка 36 10 10 16 42 - 58 40
17. Брайтон Заявка 35 9 7 19 32 - 54 34
18. Кардифф Сити 0:0 Заявка 36 9 5 22 30 - 65 32
19. Фулхэм 0:0 Заявка 36 6 6 24 33 - 76 24
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Первый тайм
  • 23'
    Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
  • 22'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 22'
    Перейра Роберто из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Невеш Рубен пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
  • 21'
    Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Каткарт Крейг из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Хименес Рауль
  • 21'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 20'
    Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Игрок из команды Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 20'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Вулверхэмптон Вандерерс имеет хороший шанс забить.
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Жота Диогу из команды Вулверхэмптон Вандерерс поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
  • 18'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 18'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 18'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
  • Офсайд
    16'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд в офсайде
  • 16'
    Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
  • 15'
    Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 14'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 14'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон Вандерерс отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Перейра Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Капу Этьен из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    12'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
  • 12'
    Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд забрасывает мяч в штрафную.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 10'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 10'
    Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
  • 9'
    Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 8'
    Хонни Кастро не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон Вандерерс подал угловой слева.
  • 7'
    Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Хьюз Уилл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Игрок из команды Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
  • 5'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
  • 4'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает пас партнеру.
  • 3'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон Вандерерс поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
  • 2'
    Вулверхэмптон Вандерерс контролирует мяч.
  • 2'
    Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон Вандерерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Игрок из команды Вулверхэмптон Вандерерс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 1'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Уотфорд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Вулверхэмптон
Уотфорд
56.1% (88)
Ничья
27.4% (43)
Вулверхэмптон
16.6% (26)
2:1 Уотфорд
34.4% (54)
1:1 Ничья
19.1% (30)
1:0 Уотфорд
15.3% (24)
1:2 Вулверхэмптон
9.6% (15)
2:2 Ничья
5.1% (8)
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