Швейцария: Суперлига 2018-2019
Санкт-Галлен
0:3
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Базель
0:1
21' ГолВан Волфсвинкель Рикки
0:2
65' ГолКампо Самуэле
79' Желтая карточкаВилотич Милан
0:3
82' ГолШтокер Валентин
27
Рапп
Симоне
17
Сухи
Марек
15
Риверос
Блас
30
Жегрова
Эдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Рапп СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кутеса ДерекНападающий
- Нападающий
-
-
33 Musah Nuhu
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
21'
65'
0:2
79'
82'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Тун 0:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер
Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Лугано Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Тун Базель 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:2 Альтах Арминия 0:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:0 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +14 =6 -0Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано
Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель Базель 2:0 Цюрих
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Базель 4:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Кубок Швейцарии Санкт-Галлен 0:0 Базель Switzerland Cup Санкт-Галлен 2:2 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|31
|25
|4
|2
|81 - 30
|79
|2.
|Базель
|31
|16
|11
|4
|58 - 39
|59
|3.
|Люцерн
|31
|12
|4
|15
|47 - 53
|40
|4.
|Тун
|31
|10
|10
|11
|54 - 51
|40
|5.
|Лугано
|31
|8
|14
|9
|44 - 44
|38
|6.
|Цюрих
|31
|9
|10
|12
|37 - 44
|37
|7.
|Санкт-Галлен
|31
|10
|6
|15
|41 - 54
|36
|8.
|Сьон
|30
|9
|7
|14
|44 - 48
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|31
|8
|9
|14
|39 - 57
|33
|10.
|Грасcхоппер
|30
|5
|9
|16
|28 - 53
|24
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