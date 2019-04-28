Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Санкт-Галлен
0:3
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
0:1
21' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
0:2
65' Гол
Кампо Самуэле
79' Желтая карточка
Вилотич Милан
0:3
82' Гол
Штокер Валентин
90'+3
32
Стоянович
Деян
36
Хефти
Сильван
15
Вилотич
Милан
59
Leonidas
Stergiou
50
Люхингер
Николас
14
Сьерро
Венсан
8
Jordi
Quintilla
4
Majeed
Ashimeru
93
Бакайоко
Аксель
27
Рапп
Симоне
10
Барнетта
Транквилло
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Сухи
Марек
15
Риверос
Блас
30
Жегрова
Эдон
34
Джака
Таулант
8
Кузманович
Здравко
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Санкт-Галлен
4-3-3
Базель
4-4-1-1

Ход матча

21'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
(Штокер Валентин)
45'
Виттвер Андреас
Хефти Сильван
 
46'
 
Буа Кевин
Жегрова Эдон
46'
Musah Nuhu
Jordi Quintilla
 
61'
 
Фрай Фабиан
Джака Таулант
65'
0:2
Кампо Самуэле
(Буа Кевин)
75'
Кутеса Дерек
Leonidas Stergiou
 
79'
Вилотич Милан
 
81'
 
Дзуффи Лука
Кампо Самуэле
82'
0:3
Штокер Валентин
(Буа Кевин)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Санкт-Галлен 1:2 Люцерн Тун 0:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер
Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Лугано Люцерн 3:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Тун Базель 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:2 Альтах Арминия 0:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Гамбург Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен Люцерн 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:0 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано
Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель Базель 2:0 Цюрих

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига
Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Базель 4:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Кубок Швейцарии Санкт-Галлен 0:0 Базель Switzerland Cup Санкт-Галлен 2:2 Базель Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 31 25 4 2 81 - 30 79
2. Базель 31 16 11 4 58 - 39 59
3. Люцерн 31 12 4 15 47 - 53 40
4. Тун 31 10 10 11 54 - 51 40
5. Лугано 31 8 14 9 44 - 44 38
6. Цюрих 31 9 10 12 37 - 44 37
7. Санкт-Галлен 31 10 6 15 41 - 54 36
8. Сьон 30 9 7 14 44 - 48 34
9. Нёвшатель Ксамакс 31 8 9 14 39 - 57 33
10. Грасcхоппер 30 5 9 16 28 - 53 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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