Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Эвертон
0'
10' Желтая карточка
Миливоевич Лука
23'
31
Гуаита
Висенте
29
Уан-Биссака
Аарон
34
Келли
Мартин
6
Дэнн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
18
Макартур
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
8
Куйяте
Шейку
7
Мейер
Максимилиан
17
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Зума
Курт
4
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
18
Шнайдерлин
Морган
17
Гуэйе
Идрисса
30
Ришарлисон
10
Сигурдссон
Гильфи
20
Бернард
Дуарте
29
Калверт-Льюин
Доминик
Кристал Пэлас
4-4-2
Эвертон
4-2-3-1

Ход матча

10'
Миливоевич Лука
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Лестер 1:4 Кристал Пэлас Донкастер 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Кристал Пэлас 1:0 Гримсби Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Челси
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон
Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Миллуолл 3:2 Эвертон Саутгемптон 2:1 Эвертон Эвертон 2:0 Борнмут Эвертон 2:1 Линкольн Сити Эвертон 0:1 Лестер Брайтон 1:0 Эвертон Бёрнли 1:5 Эвертон Эвертон 2:6 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Эвертон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Эвертон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Эвертон 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
2. Манчестер Сити Заявка 35 29 2 4 89 - 22 89
3. Тоттенхэм Заявка 36 23 1 12 65 - 36 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 35 20 6 9 69 - 46 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 19 7 9 63 - 50 64
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 36 14 10 12 44 - 43 52
8. Уотфорд 0:0 Заявка 36 14 9 13 50 - 50 51
9. Эвертон 0:0 Заявка 36 14 8 14 50 - 44 50
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 36 13 7 16 45 - 54 46
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
13. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
14. Борнмут 0:1 Заявка 36 12 5 19 49 - 63 41
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон 1:0 Заявка 36 10 10 16 42 - 58 40
17. Брайтон Заявка 35 9 7 19 32 - 54 34
18. Кардифф Сити 0:0 Заявка 36 9 5 22 30 - 65 32
19. Фулхэм 0:0 Заявка 36 6 6 24 33 - 76 24
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Первый тайм
  • 23'
    Эвертон контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Гуэйе Идрисса наказан за толчок Мейер Максимилиан
  • 22'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 22'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    20'
    Ришарлисон из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Мейер Максимилиан пострадал.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 19'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 18'
    Зума Курт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • Угловой
    18'
    Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
  • 18'
    Ришарлисон из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 18'
    Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 17'
    Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 15'
    Куйяте Шейку предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 15'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Ришарлисон из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Угловой
    14'
    Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.
  • 13'
    Гуэйе Идрисса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Калверт-Льюин Доминик
  • 12'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 11'
    Зума Курт из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 11'
    Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    10'
    Миливоевич Лука получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    10'
    Безумный фол. Миливоевич Лука грубо играет против соперника. Пострадал Зума Курт
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 10'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 9'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Соперник делает почти голевой пас, но Гуаита Висенте из команды Кристал Пэлас начеку и спасает ситуацию.
  • 8'
    Дэнн Скотт ошибается в защите.
  • 8'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
  • 8'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 7'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 6'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 5'
    Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
  • 4'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Эвертон
  • 2'
    ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 2'
    Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Макартур Джеймс
  • Офсайд
    1'
    Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
  • 1'
    Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
  • 1'
    Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Эвертон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Эвертон
Кристал Пэлас
17.9% (28)
Ничья
42.9% (67)
Эвертон
39.1% (61)
1:1 Ничья
38.5% (60)
1:2 Эвертон
26.3% (41)
2:1 Кристал Пэлас
9.6% (15)
0:1 Эвертон
8.3% (13)
1:0 Кристал Пэлас
6.4% (10)
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