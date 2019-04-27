Англия: Премьер-лига 2018-2019
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Селхерст Парк
Эвертон
10' Желтая карточкаМиливоевич Лука
34
Келли
Мартин
11
Заха
Уилфрид
12
Динь
Люка
30
Ришарлисон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
14 Айю ДжорданНападающий
- Нападающий
-
26 Сако БакариНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 РишарлисонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +10 =2 -8Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Лестер 1:4 Кристал Пэлас Донкастер 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Кристал Пэлас 1:0 Гримсби Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Челси
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =1 -10Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал Вест Хэм 0:2 Эвертон
Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Миллуолл 3:2 Эвертон Саутгемптон 2:1 Эвертон Эвертон 2:0 Борнмут Эвертон 2:1 Линкольн Сити Эвертон 0:1 Лестер Брайтон 1:0 Эвертон Бёрнли 1:5 Эвертон Эвертон 2:6 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|29
|2
|4
|89 - 22
|89
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|23
|1
|12
|65 - 36
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|59 - 38
|67
|5.
|Арсенал
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|69 - 46
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|63 - 50
|64
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|36
|14
|10
|12
|44 - 43
|52
|8.
|Уотфорд
|0:0 Заявка
|36
|14
|9
|13
|50 - 50
|51
|9.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|36
|14
|8
|14
|50 - 44
|50
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|45 - 54
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|14.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|36
|12
|5
|19
|49 - 63
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 58
|40
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|32 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|0:0 Заявка
|36
|9
|5
|22
|30 - 65
|32
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|36
|6
|6
|24
|33 - 76
|24
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Кристал Пэлас
17.9% (28)
Ничья
42.9% (67)
Эвертон
39.1% (61)
1:1 Ничья
38.5% (60)
1:2 Эвертон
26.3% (41)
2:1 Кристал Пэлас
9.6% (15)
0:1 Эвертон
8.3% (13)
1:0 Кристал Пэлас
6.4% (10)
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