Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

23' Эвертон контролирует мяч.

22' Кристал Пэлас контролирует мяч.

22' Удар от ворот произведет Кристал Пэлас

22' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

20' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

19' Эвертон контролирует мяч.

18' Удар от ворот произведет Кристал Пэлас

18' Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.

18' Ришарлисон из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

18' Ришарлисон из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

16' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.

15' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

15' Куйяте Шейку предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ришарлисон из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.

14' Динь Люка из команды Эвертон подал угловой справа.

13' Дэнн Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

12' Эвертон контролирует мяч.

11' Удар от ворот произведет Кристал Пэлас

11' Зума Курт из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

11' Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Миливоевич Лука получил желтую карточку от судьи

10' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

10' Кристал Пэлас контролирует мяч.

9' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Соперник делает почти голевой пас, но Гуаита Висенте из команды Кристал Пэлас начеку и спасает ситуацию.

8' Кристал Пэлас контролирует мяч.

8' Кристал Пэлас контролирует мяч.

7' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Эвертон контролирует мяч.

6' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...

5' Кристал Пэлас контролирует мяч.

5' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

4' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Эвертон

2' ШАНС! Заха Уилфрид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

2' Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде

1' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

1' Ришарлисон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

1' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эвертон начинает с центра поля