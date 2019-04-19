Англия: Премьер-лига 2018-2019
Ливерпуль
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Стадион: Энфилд
Хаддерсфилд Таун
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =4 -3Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси
Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун Последние 20 матчей: +1 =1 -18Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун
Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Хаддерсфилд Таун 0:3 Манчестер Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед 3:1 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Хаддерсфилд Таун: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|27
|7
|1
|79 - 20
|88
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|28
|2
|4
|87 - 22
|86
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|23
|1
|11
|65 - 35
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|59 - 38
|67
|5.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|68 - 43
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|63 - 48
|64
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|50 - 50
|50
|8.
|Эвертон
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|50 - 44
|49
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|41 - 42
|48
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|44 - 54
|43
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|12
|6
|17
|43 - 48
|42
|13.
|Борнмут
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|41 - 58
|37
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|32 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|35
|9
|4
|22
|30 - 65
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|20 - 69
|14
Ливерпуль
98.4% (61)
Ничья
1.6% (1)
Хаддерсфилд Таун
0% (0)
2:0 Ливерпуль
32.3% (20)
3:0 Ливерпуль
30.6% (19)
4:0 Ливерпуль
9.7% (6)
3:1 Ливерпуль
8.1% (5)
1:0 Ливерпуль
4.8% (3)
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