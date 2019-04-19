Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Хаддерсфилд Таун

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси
Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун Последние 20 матчей: +1 =1 -18
Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:4 Лестер Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун
Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Хаддерсфилд Таун 0:3 Манчестер Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед 3:1 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Хаддерсфилд Таун: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Хаддерсфилд Таун 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун Премьер-лига Хаддерсфилд Таун 0:2 Ливерпуль Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 35 27 7 1 79 - 20 88
2. Манчестер Сити Заявка 34 28 2 4 87 - 22 86
3. Тоттенхэм Заявка 35 23 1 11 65 - 35 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 34 20 6 8 68 - 43 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 34 19 7 8 63 - 48 64
7. Уотфорд Заявка 35 14 8 13 50 - 50 50
8. Эвертон Заявка 35 14 7 14 50 - 44 49
9. Вулверхэмптон Заявка 34 13 9 12 41 - 42 48
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 35 12 7 16 44 - 54 43
12. Кристал Пэлас Заявка 35 12 6 17 43 - 48 42
13. Борнмут Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
14. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон Заявка 35 9 10 16 41 - 58 37
17. Брайтон Заявка 35 9 7 19 32 - 54 34
18. Кардифф Сити Заявка 35 9 4 22 30 - 65 31
19. Фулхэм Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 35 3 5 27 20 - 69 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун

    До начала игры, которая состоится 26.04.2019, осталось 2 дня 21 час 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ливерпуль - Хаддерсфилд Таун
    Ливерпуль
    98.4% (61)
    Ничья
    1.6% (1)
    Хаддерсфилд Таун
    0% (0)
    2:0 Ливерпуль
    32.3% (20)
    3:0 Ливерпуль
    30.6% (19)
    4:0 Ливерпуль
    9.7% (6)
    3:1 Ливерпуль
    8.1% (5)
    1:0 Ливерпуль
    4.8% (3)
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