Англия: Премьер-лига 2018-2019
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Вест Хэм
15
Дайер
Эрик
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Дайер ЭрикПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =1 -9Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Челси 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон
Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Уотфорд
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|29
|2
|4
|89 - 22
|89
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|27
|7
|1
|79 - 20
|88
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|23
|1
|11
|65 - 35
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|35
|20
|7
|8
|59 - 38
|67
|5.
|Арсенал
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|69 - 46
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|35
|19
|7
|9
|63 - 50
|64
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|14
|9
|12
|44 - 43
|51
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|50 - 50
|50
|9.
|Эвертон
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|50 - 44
|49
|10.
|Лестер
|Заявка
|35
|14
|6
|15
|48 - 47
|48
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|44 - 54
|43
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|12
|6
|17
|43 - 48
|42
|13.
|Борнмут
|Заявка
|35
|12
|5
|18
|49 - 62
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|35 - 44
|41
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|41 - 58
|37
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|32 - 54
|34
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|35
|9
|4
|22
|30 - 65
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|33 - 76
|23
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|20 - 69
|14
Тоттенхэм
95.5% (85)
Ничья
2.2% (2)
Вест Хэм
2.2% (2)
2:0 Тоттенхэм
40.4% (36)
2:1 Тоттенхэм
29.2% (26)
3:1 Тоттенхэм
10.1% (9)
1:0 Тоттенхэм
9% (8)
3:0 Тоттенхэм
2.2% (2)
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