Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Льорис
Уго
2
Триппьер
Киран
4
Алдервейрельд
Тоби
5
Вертонген
Ян
3
Роуз
Дэнни
23
Эриксен
Кристиан
15
Дайер
Эрик
20
Алли
Деле
7
Сон
Хынмин
18
Льоренте
Фернандо
27
Лукас
Моура
1
Фабьянски
Лукаш
5
Сабалета
Пабло
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
26
Масуаку
Артур
16
Ноубл
Марк
41
Райс
Деклан
11
Снодграсс
Роберт
30
Антонио
Майкл
7
Арнаутович
Марко
8
Андерсон
Фелипе
Тоттенхэм
4-3-3
Вест Хэм
4-3-3

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун
Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Челси 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Эвертон
Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Уотфорд

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм Кубок лиги Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги
Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 29 2 4 89 - 22 89
2. Ливерпуль Заявка 35 27 7 1 79 - 20 88
3. Тоттенхэм Заявка 35 23 1 11 65 - 35 70
4. Челси Заявка 35 20 7 8 59 - 38 67
5. Арсенал Заявка 35 20 6 9 69 - 46 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 35 19 7 9 63 - 50 64
7. Вулверхэмптон Заявка 35 14 9 12 44 - 43 51
8. Уотфорд Заявка 35 14 8 13 50 - 50 50
9. Эвертон Заявка 35 14 7 14 50 - 44 49
10. Лестер Заявка 35 14 6 15 48 - 47 48
11. Вест Хэм Заявка 35 12 7 16 44 - 54 43
12. Кристал Пэлас Заявка 35 12 6 17 43 - 48 42
13. Борнмут Заявка 35 12 5 18 49 - 62 41
14. Ньюкасл Заявка 35 11 8 16 35 - 44 41
15. Бёрнли Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Саутгемптон Заявка 35 9 10 16 41 - 58 37
17. Брайтон Заявка 35 9 7 19 32 - 54 34
18. Кардифф Сити Заявка 35 9 4 22 30 - 65 31
19. Фулхэм Заявка 35 6 5 24 33 - 76 23
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 35 3 5 27 20 - 69 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест Хэм

    До начала игры, которая состоится 27.04.2019, осталось 1 день 2 часа 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
    Тоттенхэм
    95.5% (85)
    Ничья
    2.2% (2)
    Вест Хэм
    2.2% (2)
    2:0 Тоттенхэм
    40.4% (36)
    2:1 Тоттенхэм
    29.2% (26)
    3:1 Тоттенхэм
    10.1% (9)
    1:0 Тоттенхэм
    9% (8)
    3:0 Тоттенхэм
    2.2% (2)
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