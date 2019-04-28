Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Перт Глори
5:0
Конец матча
Стадион: HBF Park
Веллингтон Феникс
1:0
24' ГолКио Эндрю
2:0
31' ГолКио Эндрю
3:0
51' ГолКастро Диего
4:0
65' ГолОикономидис Кристофер
68' Желтая карточкаAntony Golec
5:0
83' ГолBrendon Santalab
33
Liam
Reddy
20
Jake
Brimmer
88
Килкенни
Нил
17
Кастро
Диего
20
Сэил
Оливер
12
Antony
Golec
31
Ben
Waine
- Основной состав
-
33 Liam ReddyВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Jake BrimmerПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кастро ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kenny Lowe
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Antony GolecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Ben WaineНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Max BurgessПолузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
-
-
Главный тренер: Des Buckingham
Ход матча
24'
1:0
31'
2:0
51'
3:0
65'
68'
83'
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сидней 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 3:1 Сидней Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 1:4 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сидней Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:3 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|27
|18
|6
|3
|56 - 23
|60
|2.
|Сидней
|27
|16
|4
|7
|43 - 29
|52
|3.
|Мельбурн Виктори
|27
|15
|5
|7
|50 - 32
|50
|4.
|Аделаида Юнайтед
|27
|12
|8
|7
|37 - 32
|44
|5.
|Мельбурн Сити
|27
|11
|7
|9
|39 - 32
|40
|6.
|Веллингтон Феникс
|27
|11
|7
|9
|46 - 43
|40
|7.
|Ньюкасл Джетс
|27
|10
|5
|12
|40 - 36
|35
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|27
|6
|6
|15
|42 - 54
|24
|9.
|Брисбен Роар
|27
|4
|6
|17
|38 - 71
|18
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|27
|3
|4
|20
|31 - 70
|13
Загрузка...