Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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Перт Глори
5:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
1:0
24' Гол
Кио Эндрю
2:0
31' Гол
Кио Эндрю
3:0
51' Гол
Кастро Диего
4:0
65' Гол
Оикономидис Кристофер
68' Желтая карточка
Antony Golec
5:0
83' Гол
Brendon Santalab
90'+4
33
Liam
Reddy
6
Дино
Джулбич
13
Спиранович
Мэттью
23
Scott
Neville
5
Франьич
Иван
20
Jake
Brimmer
88
Килкенни
Нил
3
Дэвидсон
Джейсон
9
Кио
Эндрю
17
Кастро
Диего
19
Оикономидис
Кристофер
20
Сэил
Оливер
5
Ryan
Lowry
27
Тэйлор
Стивен
12
Antony
Golec
11
David
Williams
III
32
Gianni
Stensness
4
Манди
Пенья
13
Liberato
Cacace
18
Sarpeet
Singh
7
Шеридан
Силлиан
31
Ben
Waine
Перт Глори
Веллингтон Феникс

Ход матча

24'
Кио Эндрю
1:0
31'
Кио Эндрю
(Дэвидсон Джейсон)
2:0
51'
Кастро Диего
(Франьич Иван)
3:0
61'
 
Копчински Михал
David Williams III
61'
 
Кришна Рой
Шеридан Силлиан
65'
Оикономидис Кристофер
(Кастро Диего)
4:0
67'
Joel Chianese
Оикономидис Кристофер
 
68'
 
Antony Golec
69'
 
Max Burgess
Манди Пенья
70'
Brendon Santalab
Кио Эндрю
 
83'
Brendon Santalab
(Joel Chianese)
5:0
83'
Kristian Popovic
Килкенни Нил
 

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сидней 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 3:1 Сидней Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 1:4 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сидней Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:3 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Перт Глори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Перт Глори Эй-Лига Перт Глори 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 27 18 6 3 56 - 23 60
2. Сидней 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Мельбурн Виктори 27 15 5 7 50 - 32 50
4. Аделаида Юнайтед 27 12 8 7 37 - 32 44
5. Мельбурн Сити 27 11 7 9 39 - 32 40
6. Веллингтон Феникс 27 11 7 9 46 - 43 40
7. Ньюкасл Джетс 27 10 5 12 40 - 36 35
8. Вестерн Сидней Уондерерс 27 6 6 15 42 - 54 24
9. Брисбен Роар 27 4 6 17 38 - 71 18
10. Сентрал Кост Маринерз 27 3 4 20 31 - 70 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Кио Эндрю бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HBF Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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