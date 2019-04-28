Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Эрцгебирге Ауэ
3:2
Конец матча
Бохум
0'
1:0
7' Гол
Цулехнер Филипп
2:0
38' Гол
Теструт Паскаль
2:1
44' Гол
Хинтерзеер Лукас
60' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
64' Желтая карточка
Выдра Доминик
2:2
76' Гол
Ганвула Сильвер
82' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
90' Желтая карточка
Хогланд Тим
3:2
90' Гол
Назаров Дмитрий II
90'+5
1
Martin
Maennel
20
Calogero
Rizzuto
4
Калиг
Фабиан
12
Steve
Breitkreuz
3
Jan
Kral
5
Фандрих
Клеменс
25
Выдра
Доминик
17
Philipp
Riese
7
Хохшайдт
Ян
37
Теструт
Паскаль
19
Цулехнер
Филипп
1
Manuel
Riemann
22
Баумгартнер
Доминик
37
Armel
Bella-Kotchap
2
Хогланд
Тим
38
Stelios
Kokovas
23
Теше
Роберт
8
Лосилья
Антони
27
Пантович
Милош
26
Саглам
Геркем
11
Ли
Чхон-Ён
16
Хинтерзеер
Лукас
Эрцгебирге Ауэ
4-3-1-2
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

7'
Цулехнер Филипп
(Теструт Паскаль)
1:0
23'
Emmanuel Iyoha
Цулехнер Филипп
 
38'
Теструт Паскаль
(Хохшайдт Ян)
2:0
44'
2:1
Хинтерзеер Лукас
(Пантович Милош)
58'
 
Айсфельд Томас
Саглам Геркем
60'
 
Баумгартнер Доминик
63'
 
Бандовски Янник
Stelios Kokovas
64'
Выдра Доминик
 
73'
 
Ганвула Сильвер
Баумгартнер Доминик
75'
Назаров Дмитрий II
Теструт Паскаль
 
76'
2:2
Ганвула Сильвер
82'
Calogero Rizzuto
 
90'
 
Хогланд Тим
90'
Назаров Дмитрий II
3:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден
Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Герта 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург
Бохум Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Бохум Бохум 0:0 Гамбург
Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 2:3 Бохум Унион Берлин 2:0 Бохум Бохум 1:3 Санкт-Паули Магдебург 0:0 Бохум Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:0 Дармштадт Гройтер Фюрт 2:2 Бохум

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Бохум: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 2:4 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:5 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 6:1 Бохум Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 6:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 31 18 5 8 76 - 41 59
2. Падерборн 3:0 31 15 9 7 71 - 43 54
3. Гамбург 0:2 Заявка 31 15 8 8 41 - 35 53
4. Унион Берлин 2:0 31 13 14 4 48 - 29 53
5. Хайденхайм 0:3 31 13 10 8 44 - 37 49
6. Санкт-Паули 31 14 6 11 44 - 49 48
7. Хольштайн Киль 31 12 10 9 57 - 48 46
8. Ян 31 11 12 8 47 - 46 45
9. Дармштадт 31 11 7 13 42 - 49 40
10. Арминия 30 10 9 11 44 - 48 39
11. Бохум 2:3 31 10 9 12 43 - 46 39
12. Гройтер Фюрт 31 9 11 11 34 - 50 38
13. Эрцгебирге Ауэ 3:2 31 10 6 15 39 - 44 36
14. Динамо Дрезден 31 9 9 13 36 - 43 36
15. Зандхаузен 31 8 10 13 40 - 45 34
16. Магдебург 31 6 12 13 32 - 45 30
17. Ингольштадт 31 7 8 16 35 - 51 29
18. Дуйсбург 30 5 9 16 32 - 56 24
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