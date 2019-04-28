Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Эрцгебирге Ауэ
3:2
Конец матча
Бохум
1:0
7' ГолЦулехнер Филипп
2:0
38' ГолТеструт Паскаль
2:1
44' ГолХинтерзеер Лукас
60' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
64' Желтая карточкаВыдра Доминик
2:2
76' ГолГанвула Сильвер
82' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
90' Желтая карточкаХогланд Тим
3:2
90' ГолНазаров Дмитрий II
3
Jan
Kral
23
Теше
Роберт
11
Ли
Чхон-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Jan KralЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Tom BaackЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Ход матча
7'
38'
2:0
44'
64'
76'
2:2
82'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден
Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Герта 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург
Бохум Последние 20 матчей: +6 =5 -9Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Бохум Бохум 0:0 Гамбург
Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 2:3 Бохум Унион Берлин 2:0 Бохум Бохум 1:3 Санкт-Паули Магдебург 0:0 Бохум Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:0 Дармштадт Гройтер Фюрт 2:2 Бохум
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Бохум: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Эрцгебирге Ауэ 2:4 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:5 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 6:1 Бохум Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 6:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|31
|18
|5
|8
|76 - 41
|59
|2.
|Падерборн
|3:0
|31
|15
|9
|7
|71 - 43
|54
|3.
|Гамбург
|0:2 Заявка
|31
|15
|8
|8
|41 - 35
|53
|4.
|Унион Берлин
|2:0
|31
|13
|14
|4
|48 - 29
|53
|5.
|Хайденхайм
|0:3
|31
|13
|10
|8
|44 - 37
|49
|6.
|Санкт-Паули
|31
|14
|6
|11
|44 - 49
|48
|7.
|Хольштайн Киль
|31
|12
|10
|9
|57 - 48
|46
|8.
|Ян
|31
|11
|12
|8
|47 - 46
|45
|9.
|Дармштадт
|31
|11
|7
|13
|42 - 49
|40
|10.
|Арминия
|30
|10
|9
|11
|44 - 48
|39
|11.
|Бохум
|2:3
|31
|10
|9
|12
|43 - 46
|39
|12.
|Гройтер Фюрт
|31
|9
|11
|11
|34 - 50
|38
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|3:2
|31
|10
|6
|15
|39 - 44
|36
|14.
|Динамо Дрезден
|31
|9
|9
|13
|36 - 43
|36
|15.
|Зандхаузен
|31
|8
|10
|13
|40 - 45
|34
|16.
|Магдебург
|31
|6
|12
|13
|32 - 45
|30
|17.
|Ингольштадт
|31
|7
|8
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Дуйсбург
|30
|5
|9
|16
|32 - 56
|24
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