Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Санкт-Паули
2:2
Второй тайм: 55'
Ян
0'
9' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
0:1
27' Гол
Hamadi Al Ghaddioui
1:1
35' Гол
Диамантакос Димитрис
1:2
40' Гол
Hamadi Al Ghaddioui
42' Желтая карточка
Hamadi Al Ghaddioui
42' Желтая карточка
Флюм Йоханнес
2:2
52' Гол
Флюм Йоханнес
55'
30
Химмельман
Робин
39
Yi-Young
Park
38
Florian
Carstens
22
Хоогма
Джастин
8
Дуджак
Джереми
23
Флюм
Йоханнес
12
Мияичи
Рио
10
Бухтманн
Кристофер
5
Marvin
Knoll
14
Дели
Матс
Мёллер
18
Диамантакос
Димитрис
33
Вайс
Андре
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
19
Фёренбах
Йонас
8
Andreas
Geipl
20
Maximilian
Thalhammer
9
Jan
George
23
Адамян
Саргис
15
Marco
Gruettner
25
Hamadi
Al
Ghaddioui
Санкт-Паули
4-1-4-1
Ян
4-2-2-2

Ход матча

9'
 
Саллер Бенедикт
27'
0:1
Hamadi Al Ghaddioui
(Marco Gruettner)
35'
Диамантакос Димитрис
(Бухтманн Кристофер)
1:1
40'
1:2
Hamadi Al Ghaddioui
(Адамян Саргис)
42'
 
Hamadi Al Ghaddioui
42'
Флюм Йоханнес
 
46'
Бубалья Даниэль
Yi-Young Park
 
52'
Флюм Йоханнес
(Florian Carstens)
2:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург
Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм
Ян Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Ян 1:0 Магдебург Унион Берлин 2:2 Ян Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян
Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Дуйсбург Хайденхайм 1:2 Ян Ян 2:1 Гамбург Динамо Дрезден 0:0 Ян Ян 0:3 Арминия Хольштайн Киль 2:0 Ян Ян 2:0 Падерборн Ингольштадт 1:2 Ян Зандхаузен 2:2 Ян Ян 1:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Ян 1:1 Санкт-Паули Магдебург 2:3 Ян Ян 1:1 Унион Берлин Бохум 3:3 Ян

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Ян: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ян 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Ян 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Ян Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Ян Бундеслига 2
Ян 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 31 18 5 8 76 - 41 59
2. Гамбург Заявка 30 15 8 7 41 - 33 53
3. Падерборн 30 14 9 7 68 - 43 51
4. Унион Берлин 30 12 14 4 46 - 29 50
5. Хайденхайм 30 13 10 7 44 - 34 49
6. Ян 2:1 31 12 12 7 46 - 43 48
7. Хольштайн Киль 2:3 31 12 10 9 57 - 48 46
8. Санкт-Паули 1:2 31 13 6 12 41 - 48 45
9. Дармштадт 31 11 7 13 42 - 49 40
10. Бохум 30 10 9 11 41 - 43 39
11. Арминия 30 10 9 11 44 - 48 39
12. Гройтер Фюрт 1:2 31 9 11 11 34 - 50 38
13. Динамо Дрезден 31 9 9 13 36 - 43 36
14. Зандхаузен 3:2 31 8 10 13 40 - 45 34
15. Эрцгебирге Ауэ 30 9 6 15 36 - 42 33
16. Магдебург 2:1 31 6 12 13 32 - 45 30
17. Ингольштадт 31 7 8 16 35 - 51 29
18. Дуйсбург 30 5 9 16 32 - 56 24
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