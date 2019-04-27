Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Санкт-Паули
2:2
Второй тайм: 55'
Ян
9' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
0:1
27' ГолHamadi Al Ghaddioui
1:1
35' ГолДиамантакос Димитрис
1:2
40' ГолHamadi Al Ghaddioui
42' Желтая карточкаHamadi Al Ghaddioui
42' Желтая карточкаФлюм Йоханнес
2:2
52' ГолФлюм Йоханнес
12
Мияичи
Рио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Аллаги СамиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Ersin Zehir
-
Главный тренер: Линен Эвальд
- Основной состав
-
33 Вайс АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Oliver HeinПолузащитник
- Нападающий
Ход матча
27'
35'
40'
42'
52'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург
Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм
Ян Последние 20 матчей: +7 =9 -4Ян 1:0 Магдебург Унион Берлин 2:2 Ян Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Ян: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|31
|18
|5
|8
|76 - 41
|59
|2.
|Гамбург
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|41 - 33
|53
|3.
|Падерборн
|30
|14
|9
|7
|68 - 43
|51
|4.
|Унион Берлин
|30
|12
|14
|4
|46 - 29
|50
|5.
|Хайденхайм
|30
|13
|10
|7
|44 - 34
|49
|6.
|Ян
|2:1
|31
|12
|12
|7
|46 - 43
|48
|7.
|Хольштайн Киль
|2:3
|31
|12
|10
|9
|57 - 48
|46
|8.
|Санкт-Паули
|1:2
|31
|13
|6
|12
|41 - 48
|45
|9.
|Дармштадт
|31
|11
|7
|13
|42 - 49
|40
|10.
|Бохум
|30
|10
|9
|11
|41 - 43
|39
|11.
|Арминия
|30
|10
|9
|11
|44 - 48
|39
|12.
|Гройтер Фюрт
|1:2
|31
|9
|11
|11
|34 - 50
|38
|13.
|Динамо Дрезден
|31
|9
|9
|13
|36 - 43
|36
|14.
|Зандхаузен
|3:2
|31
|8
|10
|13
|40 - 45
|34
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|30
|9
|6
|15
|36 - 42
|33
|16.
|Магдебург
|2:1
|31
|6
|12
|13
|32 - 45
|30
|17.
|Ингольштадт
|31
|7
|8
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Дуйсбург
|30
|5
|9
|16
|32 - 56
|24
Загрузка...