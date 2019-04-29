Германия: Бундеслига 2 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2018-2019
Дуйсбург
2:2
Конец матча
Арминия
0'
0:1
7' Гол
Фогльзаммер Андреас
17' Желтая карточка
Бруннер Седрик
1:1
20' Гол
Ильюченко Станислав
28' Желтая карточка
Штоппелькамп Мориц
51' Желтая карточка
Лукоки Андерсон
52' Желтая карточка
Наубер Геррит
59' Желтая карточка
Бомхауэр Дастин
61' Желтая карточка
Andreas Wiegel
1:2
61' Пенальти
Фогльзаммер Андреас
67' Красная карточка
Берендт Бриан
2:2
68' Гол
Вольце Кевин
81' Желтая карточка
Ябо Рейнольд
83' Желтая карточка
Клаусс Джонатан
90' Желтая карточка
Вольце Кевин
90'+6
30
Видвальд
Феликс
3
Хаджири
Энис
4
Бомхауэр
Дастин
6
Наубер
Геррит
17
Вольце
Кевин
10
Шнелльхардт
Фабиан
28
Нильсен
Ховард
24
Тащи
Борис
20
Cauly
Oliveira
Souza
11
Ильюченко
Станислав
33
Штоппелькамп
Мориц
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
3
Берендт
Бриан
13
Бёрнер
Юлиан
4
Лукоки
Андерсон
19
Manuel
Prietl
7
Вайраух
Патрик
20
Nils
Seufert
23
Клаусс
Джонатан
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
Дуйсбург
4-1-2-3
Арминия
4-1-2-3

Ход матча

7'
0:1
Фогльзаммер Андреас
(Клос Фабиан)
17'
 
Бруннер Седрик
20'
Ильюченко Станислав
(Штоппелькамп Мориц)
1:1
28'
Штоппелькамп Мориц
 
46'
Альбутат Тим
Cauly Oliveira Souza
 
51'
 
Лукоки Андерсон
52'
Наубер Геррит
 
59'
Бомхауэр Дастин
 
61'
Andreas Wiegel
 
61'
1:2
Фогльзаммер Андреас
61'
Гайаю Джозеф-Клод
Тащи Борис
 
64'
 
Ябо Рейнольд
Бруннер Седрик
67'
 
Берендт Бриан
68'
Вольце Кевин
2:2
69'
 
Зальгер Штефан
Nils Seufert
69'
 
Пипер Амос
Вайраух Патрик
80'
Энгин Ахмет
Наубер Геррит
 
81'
 
Ябо Рейнольд
83'
 
Клаусс Джонатан
90'
Вольце Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Дуйсбург Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Дуйсбург 2:2 Зандхаузен Падерборн 4:0 Дуйсбург Дуйсбург 4:4 Кёльн Дуйсбург 2:4 Ингольштадт
Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Ян 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:0 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:6 Фрайбург Дуйсбург 2:3 Унион Берлин Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:3 Падерборн Дуйсбург 3:2 Дармштадт Бохум 2:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:1 Гронинген Дуйсбург 1:3 Динамо Дрезден Дуйсбург 1:2 Гамбург Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Дуйсбург 0:4 Хольштайн Киль
Арминия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия
Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен Герта 4:1 Арминия Арминия 1:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Падерборн 2:2 Арминия Арминия 0:1 Дуйсбург

Последние игры между собой

Дуйсбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Арминия 0:1 Дуйсбург Бундеслига 2 Арминия 0:3 Дуйсбург Кубок Дуйсбург 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:4 Дуйсбург Бундеслига 2
Арминия 2:1 Дуйсбург Бундеслига 2 Дуйсбург 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 4:2 Дуйсбург Бундеслига 3 Дуйсбург 1:1 Арминия Бундеслига 3 Дуйсбург 1:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:3 Дуйсбург Бундеслига 2 Арминия 1:2 Дуйсбург Бундеслига 2 Дуйсбург 0:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:2 Дуйсбург Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 31 18 5 8 76 - 41 59
2. Падерборн 31 15 9 7 71 - 44 54
3. Гамбург Заявка 31 15 8 8 41 - 35 53
4. Унион Берлин 31 13 14 4 48 - 29 53
5. Хайденхайм 31 13 10 8 45 - 37 49
6. Санкт-Паули 31 14 6 11 44 - 49 48
7. Хольштайн Киль 31 12 10 9 57 - 48 46
8. Ян 31 11 12 8 47 - 46 45
9. Дармштадт 31 11 7 13 42 - 49 40
10. Арминия 31 10 10 11 46 - 50 40
11. Бохум 31 10 9 12 43 - 46 39
12. Гройтер Фюрт 31 9 11 11 34 - 50 38
13. Эрцгебирге Ауэ 31 10 6 15 39 - 44 36
14. Динамо Дрезден 31 9 9 13 36 - 43 36
15. Зандхаузен 31 8 10 13 40 - 45 34
16. Магдебург 31 6 12 13 32 - 45 30
17. Ингольштадт 31 7 8 16 35 - 51 29
18. Дуйсбург 31 5 10 16 34 - 58 25
Загрузка...