Германия: Бундеслига 2 2018-2019
0:1
7' ГолФогльзаммер Андреас
17' Желтая карточкаБруннер Седрик
1:1
20' ГолИльюченко Станислав
28' Желтая карточкаШтоппелькамп Мориц
51' Желтая карточкаЛукоки Андерсон
52' Желтая карточкаНаубер Геррит
59' Желтая карточкаБомхауэр Дастин
61' Желтая карточкаAndreas Wiegel
1:2
61' ПенальтиФогльзаммер Андреас
67' Красная карточкаБерендт Бриан
2:2
68' ГолВольце Кевин
81' Желтая карточкаЯбо Рейнольд
83' Желтая карточкаКлаусс Джонатан
90' Желтая карточкаВольце Кевин
17
Вольце
Кевин
24
Тащи
Борис
13
Бёрнер
Юлиан
20
Nils
Seufert
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вольце КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тащи БорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Альбутат ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
-
15 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
Ход матча
7'
17'
20'
51'
52'
59'
61'
61'
67'
68'
2:2
81'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Дуйсбург Последние 20 матчей: +2 =7 -11Дуйсбург 2:2 Зандхаузен Падерборн 4:0 Дуйсбург Дуйсбург 4:4 Кёльн Дуйсбург 2:4 Ингольштадт
Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Ян 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:0 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:6 Фрайбург Дуйсбург 2:3 Унион Берлин Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:3 Падерборн Дуйсбург 3:2 Дармштадт Бохум 2:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:1 Гронинген Дуйсбург 1:3 Динамо Дрезден Дуйсбург 1:2 Гамбург Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Дуйсбург 0:4 Хольштайн Киль
Арминия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия
Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен Герта 4:1 Арминия Арминия 1:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Падерборн 2:2 Арминия Арминия 0:1 Дуйсбург
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Арминия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Арминия 2:1 Дуйсбург Бундеслига 2 Дуйсбург 2:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 4:2 Дуйсбург Бундеслига 3 Дуйсбург 1:1 Арминия Бундеслига 3 Дуйсбург 1:2 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:3 Дуйсбург Бундеслига 2 Арминия 1:2 Дуйсбург Бундеслига 2 Дуйсбург 0:3 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:2 Дуйсбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|31
|18
|5
|8
|76 - 41
|59
|2.
|Падерборн
|31
|15
|9
|7
|71 - 44
|54
|3.
|Гамбург
|Заявка
|31
|15
|8
|8
|41 - 35
|53
|4.
|Унион Берлин
|31
|13
|14
|4
|48 - 29
|53
|5.
|Хайденхайм
|31
|13
|10
|8
|45 - 37
|49
|6.
|Санкт-Паули
|31
|14
|6
|11
|44 - 49
|48
|7.
|Хольштайн Киль
|31
|12
|10
|9
|57 - 48
|46
|8.
|Ян
|31
|11
|12
|8
|47 - 46
|45
|9.
|Дармштадт
|31
|11
|7
|13
|42 - 49
|40
|10.
|Арминия
|31
|10
|10
|11
|46 - 50
|40
|11.
|Бохум
|31
|10
|9
|12
|43 - 46
|39
|12.
|Гройтер Фюрт
|31
|9
|11
|11
|34 - 50
|38
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|31
|10
|6
|15
|39 - 44
|36
|14.
|Динамо Дрезден
|31
|9
|9
|13
|36 - 43
|36
|15.
|Зандхаузен
|31
|8
|10
|13
|40 - 45
|34
|16.
|Магдебург
|31
|6
|12
|13
|32 - 45
|30
|17.
|Ингольштадт
|31
|7
|8
|16
|35 - 51
|29
|18.
|Дуйсбург
|31
|5
|10
|16
|34 - 58
|25
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