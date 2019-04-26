Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Сочи
 
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Томь

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень
Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи Сочи 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Сочи Енисей 3:3 Сочи Сочи 4:1 Балтика Химки 0:0 Сочи Сочи 4:2 Ротор Сочи 2:0 Зенит-2 Сочи 0:2 Факел Шинник 1:1 Сочи Сочи 1:0 Авангард Курск Сочи 4:1 Сибирь Томь 1:0 Сочи Сочи 2:2 Луч
Томь Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Сибирь 1:0 Томь Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов
Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2 Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь Томь 2:0 Химки Спартак-2 1:1 Томь Томь 2:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Томь Томь 1:0 Сочи Томь 1:1 Сибирь Луч 2:2 Томь

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Томь 1:0 Сочи ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 33 19 8 6 50 - 30 65
2. Сочи Заявка 33 17 10 6 57 - 30 61
3. Томь Заявка 33 15 12 6 36 - 20 57
4. Нижний Новгород Заявка 33 15 8 10 33 - 27 53
5. Авангард Курск Заявка 32 15 6 11 41 - 32 51
6. СКА-Хабаровск Заявка 33 13 12 8 40 - 35 51
7. Чертаново Заявка 33 14 8 11 56 - 47 50
8. Шинник Заявка 33 13 10 10 32 - 26 49
9. Ротор Заявка 33 11 13 9 29 - 29 46
10. Краснодар-2 Заявка 32 11 12 9 40 - 42 45
11. Химки Заявка 33 12 9 12 41 - 45 45
12. Спартак-2 Заявка 33 12 8 13 41 - 39 44
13. Мордовия Заявка 33 10 10 13 32 - 39 40
14. Луч Заявка 33 8 16 9 23 - 22 40
15. Факел Заявка 33 9 10 14 34 - 37 37
16. Балтика Заявка 33 9 10 14 34 - 47 37
17. Армавир Заявка 33 8 12 13 27 - 41 36
18. Сибирь Заявка 33 6 12 15 26 - 43 30
19. Тюмень Заявка 33 5 13 15 26 - 40 22
20. Зенит-2 Заявка 33 4 7 22 21 - 48 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Томь

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 2 часа 57 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сочи - Томь
    Сочи
    77.4% (48)
    Ничья
    16.1% (10)
    Томь
    6.5% (4)
    2:1 Сочи
    33.9% (21)
    1:0 Сочи
    30.6% (19)
    2:0 Сочи
    11.3% (7)
    1:1 Ничья
    11.3% (7)
    0:1 Томь
    3.2% (2)
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