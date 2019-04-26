Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +12 =6 -2Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи Сочи 1:1 Тюмень
Томь Последние 20 матчей: +6 =10 -4Сибирь 1:0 Томь Томь 0:0 Луч Чертаново 1:1 Томь Томь 1:1 Тамбов
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|50 - 30
|65
|2.
|Сочи
|Заявка
|33
|17
|10
|6
|57 - 30
|61
|3.
|Томь
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|36 - 20
|57
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|33 - 27
|53
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|32
|15
|6
|11
|41 - 32
|51
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|40 - 35
|51
|7.
|Чертаново
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|56 - 47
|50
|8.
|Шинник
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|32 - 26
|49
|9.
|Ротор
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|29 - 29
|46
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|40 - 42
|45
|11.
|Химки
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 45
|45
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 39
|44
|13.
|Мордовия
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|32 - 39
|40
|14.
|Луч
|Заявка
|33
|8
|16
|9
|23 - 22
|40
|15.
|Факел
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|34 - 37
|37
|16.
|Балтика
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|34 - 47
|37
|17.
|Армавир
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|27 - 41
|36
|18.
|Сибирь
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|26 - 43
|30
|19.
|Тюмень
|Заявка
|33
|5
|13
|15
|26 - 40
|22
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|33
|4
|7
|22
|21 - 48
|19
Сочи
77.4% (48)
Ничья
16.1% (10)
Томь
6.5% (4)
2:1 Сочи
33.9% (21)
1:0 Сочи
30.6% (19)
2:0 Сочи
11.3% (7)
1:1 Ничья
11.3% (7)
0:1 Томь
3.2% (2)
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