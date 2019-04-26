Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Спартак-2
 
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Тамбов

Предыдущие игры

Спартак-2 Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Тюмень 1:2 Спартак-2 Спартак-2 4:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Спартак-2 Спартак-2 2:3 Краснодар-2
Армавир 0:0 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Балтика 2:0 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Зенит-2 Ротор 0:0 Спартак-2 Тюмень 2:0 Спартак-2 Химки 0:1 Спартак-2 Авангард Курск 3:1 Спартак-2 Левадия 0:1 Спартак-2 Спартак-2 4:0 Факел Спартак-2 0:1 Химки Спартак-2 1:4 Шинник Спартак-2 3:0 Сибирь Факел 3:0 Спартак-2 Авангард Курск 3:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Томь
Тамбов Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи Томь 1:1 Тамбов
Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика Ротор 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Химки

Последние игры между собой

Спартак-2: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Тамбов: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 2:0 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 0:3 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 3:0 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 1:2 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Тамбов 1:0 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 2:0 Тамбов Второй дивизион Тамбов 2:1 Спартак-2 Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 33 19 8 6 50 - 30 65
2. Сочи Заявка 33 17 10 6 57 - 30 61
3. Томь Заявка 33 15 12 6 36 - 20 57
4. Нижний Новгород Заявка 33 15 8 10 33 - 27 53
5. Авангард Курск Заявка 32 15 6 11 41 - 32 51
6. СКА-Хабаровск Заявка 33 13 12 8 40 - 35 51
7. Чертаново Заявка 33 14 8 11 56 - 47 50
8. Шинник Заявка 33 13 10 10 32 - 26 49
9. Ротор Заявка 33 11 13 9 29 - 29 46
10. Краснодар-2 Заявка 32 11 12 9 40 - 42 45
11. Химки Заявка 33 12 9 12 41 - 45 45
12. Спартак-2 Заявка 33 12 8 13 41 - 39 44
13. Мордовия Заявка 33 10 10 13 32 - 39 40
14. Луч Заявка 33 8 16 9 23 - 22 40
15. Факел Заявка 33 9 10 14 34 - 37 37
16. Балтика Заявка 33 9 10 14 34 - 47 37
17. Армавир Заявка 33 8 12 13 27 - 41 36
18. Сибирь Заявка 33 6 12 15 26 - 43 30
19. Тюмень Заявка 33 5 13 15 26 - 40 22
20. Зенит-2 Заявка 33 4 7 22 21 - 48 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак-2 - Тамбов

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 1 час 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Спартак-2 - Тамбов
    Спартак-2
    23.8% (15)
    Ничья
    25.4% (16)
    Тамбов
    50.8% (32)
    1:2 Тамбов
    25.4% (16)
    1:1 Ничья
    22.2% (14)
    0:1 Тамбов
    15.9% (10)
    2:1 Спартак-2
    11.1% (7)
    1:0 Спартак-2
    9.5% (6)
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