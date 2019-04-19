Россия: Премьер-лига 2018-2019
Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Енисей
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит
Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва
Енисей Последние 20 матчей: +5 =9 -6Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей
Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала ЦСКА Москва 2:1 Енисей Енисей 1:1 Ахмат Динамо Москва 1:2 Енисей Краснодар 3:0 Енисей
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Енисей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|45 - 23
|54
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 23
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|36 - 16
|44
|4.
|Краснодар
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|44 - 22
|43
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|31 - 27
|39
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 26
|38
|7.
|Оренбург
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 29
|35
|8.
|Ростов
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|22 - 20
|35
|9.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|24 - 27
|34
|10.
|Урал
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 36
|33
|11.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|21 - 24
|31
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|21 - 21
|28
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|20 - 31
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|19 - 28
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|11 - 43
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|25
|3
|7
|15
|17 - 42
|16
Локомотив Москва
98.5% (67)
Ничья
1.5% (1)
Енисей
0% (0)
2:0 Локомотив Москва
48.5% (33)
3:0 Локомотив Москва
11.8% (8)
1:0 Локомотив Москва
11.8% (8)
3:1 Локомотив Москва
8.8% (6)
2:1 Локомотив Москва
8.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...