Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Енисей

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит
Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва
Енисей Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Енисей 2:1 Оренбург Спартак Москва 2:0 Енисей Енисей 0:0 Уфа Урал 3:2 Енисей
Енисей 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Енисей Крылья Советов 4:0 Енисей Енисей 1:1 Ростов Енисей 5:3 Дойчландсбергер Енисей 0:0 Динамо Батуми Енисей 2:1 Силькеборг Енисей 3:3 Сочи Енисей 2:2 Войводина Енисей 1:1 Радник Сурдулица Енисей 3:0 Вииторул Констанца Енисей 2:2 Габала ЦСКА Москва 2:1 Енисей Енисей 1:1 Ахмат Динамо Москва 1:2 Енисей Краснодар 3:0 Енисей

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Енисей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Локомотив Москва 4:1 Енисей Кубок Енисей 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Енисей 0:2 Локомотив Москва Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 17 3 5 45 - 23 54
2. Локомотив Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 23 46
3. ЦСКА Москва Заявка 25 12 8 5 36 - 16 44
4. Краснодар Заявка 25 12 7 6 44 - 22 43
5. Спартак Москва Заявка 25 11 6 8 31 - 27 39
6. Арсенал Тула Заявка 25 10 8 7 33 - 26 38
7. Оренбург Заявка 25 10 5 10 32 - 29 35
8. Ростов Заявка 25 9 8 8 22 - 20 35
9. Ахмат Заявка 25 9 7 9 24 - 27 34
10. Урал Заявка 25 9 6 10 26 - 36 33
11. Рубин Заявка 25 6 13 6 21 - 24 31
12. Динамо Москва Заявка 25 6 10 9 21 - 21 28
13. Крылья Советов Заявка 25 8 3 14 20 - 31 27
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 19 - 28 22
15. Анжи Заявка 25 5 4 16 11 - 43 19
16. Енисей Заявка 25 3 7 15 17 - 42 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Енисей

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 1 час 57 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Енисей
    Локомотив Москва
    98.5% (67)
    Ничья
    1.5% (1)
    Енисей
    0% (0)
    2:0 Локомотив Москва
    48.5% (33)
    3:0 Локомотив Москва
    11.8% (8)
    1:0 Локомотив Москва
    11.8% (8)
    3:1 Локомотив Москва
    8.8% (6)
    2:1 Локомотив Москва
    8.8% (6)
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