Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Анжи
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Анжи Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ЦСКА Москва 2:0 Анжи Анжи 0:1 Ахмат Зенит 5:0 Анжи Анжи 1:1 Динамо Москва
Краснодар 5:0 Анжи Анжи 0:2 Крылья Советов Анжи 0:2 Локомотив Москва Оренбург 0:1 Анжи Анжи 0:3 Армавир Анжи 4:1 Спартак-Нальчик Анжи 3:0 Ангушт Анжи 2:2 Спартак Владикавказ Анжи 5:0 Динамо Ставрополь Анжи 3:1 Биолог-Новокубанск Анжи 0:3 Спартак Москва Анжи 0:0 Уфа Анжи 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Анжи Анжи 2:1 Енисей Спартак Москва 1:0 Анжи
Ростов Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов
Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов

Последние игры между собой

Анжи: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Ростов: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Ростов 1:0 Анжи Премьер-лига Ростов 2:0 Анжи Премьер-лига Анжи 0:1 Ростов Премьер-лига Анжи 1:2 Ростов Премьер-лига
Ростов 2:0 Анжи Премьер-лига Анжи 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Анжи Премьер-лига Ростов 1:1 Анжи Премьер-лига Анжи 0:1 Ростов Премьер-лига Анжи 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Анжи Премьер-лига Ростов 1:1 Анжи Премьер-лига Анжи 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Анжи Премьер-лига Анжи 1:2 Ростов Премьер-лига Анжи 3:2 Ростов ФНЛ - Первый дивизион Ростов 2:1 Анжи ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 17 3 5 45 - 23 54
2. Локомотив Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 23 46
3. ЦСКА Москва Заявка 25 12 8 5 36 - 16 44
4. Краснодар Заявка 25 12 7 6 44 - 22 43
5. Спартак Москва Заявка 25 11 6 8 31 - 27 39
6. Арсенал Тула Заявка 25 10 8 7 33 - 26 38
7. Оренбург Заявка 25 10 5 10 32 - 29 35
8. Ростов Заявка 25 9 8 8 22 - 20 35
9. Ахмат Заявка 25 9 7 9 24 - 27 34
10. Урал Заявка 25 9 6 10 26 - 36 33
11. Рубин Заявка 25 6 13 6 21 - 24 31
12. Динамо Москва Заявка 25 6 10 9 21 - 21 28
13. Крылья Советов Заявка 25 8 3 14 20 - 31 27
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 19 - 28 22
15. Анжи Заявка 25 5 4 16 11 - 43 19
16. Енисей Заявка 25 3 7 15 17 - 42 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Анжи - Ростов

    До начала игры, которая состоится 27.04.2019, осталось 1 день 4 часа 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Анжи - Ростов
    Анжи
    3.7% (3)
    Ничья
    18.3% (15)
    Ростов
    78% (64)
    0:1 Ростов
    35.4% (29)
    1:2 Ростов
    20.7% (17)
    0:2 Ростов
    15.9% (13)
    1:1 Ничья
    14.6% (12)
    2:1 Анжи
    2.4% (2)
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