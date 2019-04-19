Россия: Премьер-лига 2018-2019
Анжи
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Стадион: Анжи-Арена
Ростов
Предыдущие игры
Анжи Последние 20 матчей: +6 =4 -10ЦСКА Москва 2:0 Анжи Анжи 0:1 Ахмат Зенит 5:0 Анжи Анжи 1:1 Динамо Москва
Краснодар 5:0 Анжи Анжи 0:2 Крылья Советов Анжи 0:2 Локомотив Москва Оренбург 0:1 Анжи Анжи 0:3 Армавир Анжи 4:1 Спартак-Нальчик Анжи 3:0 Ангушт Анжи 2:2 Спартак Владикавказ Анжи 5:0 Динамо Ставрополь Анжи 3:1 Биолог-Новокубанск Анжи 0:3 Спартак Москва Анжи 0:0 Уфа Анжи 1:1 Рубин Арсенал Тула 2:0 Анжи Анжи 2:1 Енисей Спартак Москва 1:0 Анжи
Ростов Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ростов 1:2 Локомотив Москва Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов
Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов
Последние игры между собой
Анжи: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Ростов: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Ростов 2:0 Анжи Премьер-лига Анжи 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Анжи Премьер-лига Ростов 1:1 Анжи Премьер-лига Анжи 0:1 Ростов Премьер-лига Анжи 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:2 Анжи Премьер-лига Ростов 1:1 Анжи Премьер-лига Анжи 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Анжи Премьер-лига Анжи 1:2 Ростов Премьер-лига Анжи 3:2 Ростов ФНЛ - Первый дивизион Ростов 2:1 Анжи ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|45 - 23
|54
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 23
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|36 - 16
|44
|4.
|Краснодар
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|44 - 22
|43
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|31 - 27
|39
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 26
|38
|7.
|Оренбург
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 29
|35
|8.
|Ростов
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|22 - 20
|35
|9.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|24 - 27
|34
|10.
|Урал
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 36
|33
|11.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|21 - 24
|31
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|21 - 21
|28
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|20 - 31
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|19 - 28
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|11 - 43
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|25
|3
|7
|15
|17 - 42
|16
Анжи
3.7% (3)
Ничья
18.3% (15)
Ростов
78% (64)
0:1 Ростов
35.4% (29)
1:2 Ростов
20.7% (17)
0:2 Ростов
15.9% (13)
1:1 Ничья
14.6% (12)
2:1 Анжи
2.4% (2)
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