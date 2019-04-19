Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Зенит
 
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Стадион:
Крылья Советов

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит
Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит
Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов
Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат

Последние игры между собой

Зенит: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Зенит Премьер-лига
Зенит 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 2:5 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 25 17 3 5 45 - 23 54
2. Локомотив Москва Заявка 25 13 7 5 36 - 23 46
3. ЦСКА Москва Заявка 25 12 8 5 36 - 16 44
4. Краснодар Заявка 25 12 7 6 44 - 22 43
5. Спартак Москва Заявка 25 11 6 8 31 - 27 39
6. Арсенал Тула Заявка 25 10 8 7 33 - 26 38
7. Оренбург Заявка 25 10 5 10 32 - 29 35
8. Ростов Заявка 25 9 8 8 22 - 20 35
9. Ахмат Заявка 25 9 7 9 24 - 27 34
10. Урал Заявка 25 9 6 10 26 - 36 33
11. Рубин Заявка 25 6 13 6 21 - 24 31
12. Динамо Москва Заявка 25 6 10 9 21 - 21 28
13. Крылья Советов Заявка 25 8 3 14 20 - 31 27
14. Уфа Заявка 25 4 10 11 19 - 28 22
15. Анжи Заявка 25 5 4 16 11 - 43 19
16. Енисей Заявка 25 3 7 15 17 - 42 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Крылья Советов

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 4 часа 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов
    Зенит
    97.2% (69)
    Ничья
    1.4% (1)
    Крылья Советов
    1.4% (1)
    2:0 Зенит
    43.7% (31)
    2:1 Зенит
    12.7% (9)
    1:0 Зенит
    11.3% (8)
    3:0 Зенит
    11.3% (8)
    3:1 Зенит
    9.9% (7)
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