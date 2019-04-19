Россия: Премьер-лига 2018-2019
Зенит
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Стадион: Газпром Арена
Крылья Советов
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +10 =3 -7Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит
Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит
Крылья Советов Последние 20 матчей: +10 =3 -7Крылья Советов 0:1 Урал Динамо Москва 1:0 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рубин Краснодар 1:0 Крылья Советов
Оренбург 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Анжи 0:2 Крылья Советов Крылья Советов 4:0 Енисей Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Астана Крылья Советов 3:0 Шахтёр Караганда Крылья Советов 3:0 Кайсар Крылья Советов 5:2 Спартак Юрмала Крылья Советов 0:0 Партизан Ботев Пловдив 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:0 Рига Крылья Советов 1:0 Жилина Крылья Советов 1:0 Ростов Спартак Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:2 Ахмат
Последние игры между собой
Зенит: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Зенит 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 2:5 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|45 - 23
|54
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|36 - 23
|46
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|36 - 16
|44
|4.
|Краснодар
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|44 - 22
|43
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|31 - 27
|39
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|33 - 26
|38
|7.
|Оренбург
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|32 - 29
|35
|8.
|Ростов
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|22 - 20
|35
|9.
|Ахмат
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|24 - 27
|34
|10.
|Урал
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|26 - 36
|33
|11.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|13
|6
|21 - 24
|31
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|21 - 21
|28
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|20 - 31
|27
|14.
|Уфа
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|19 - 28
|22
|15.
|Анжи
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|11 - 43
|19
|16.
|Енисей
|Заявка
|25
|3
|7
|15
|17 - 42
|16
Зенит
97.2% (69)
Ничья
1.4% (1)
Крылья Советов
1.4% (1)
2:0 Зенит
43.7% (31)
2:1 Зенит
12.7% (9)
1:0 Зенит
11.3% (8)
3:0 Зенит
11.3% (8)
3:1 Зенит
9.9% (7)
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