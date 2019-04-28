Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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  4. Примейра-лига 2018-2019
Шавиш
4:1
Конец матча

Стадион:
Насьонал Мадейра
0'
1:0
9' Гол
Виллиан Алвес II
1:1
19' Пенальти
Камачу Жоау
2:1
22' Гол
Виллиан Алвес II
54' Желтая карточка
Gaston Campi
3:1
64' Гол
Сингх Лютер
65' Желтая карточка
Сингх Лютер
72' Желтая карточка
Сезар Жулио
84' Желтая карточка
Эбралидзе Автандил
4:1
86' Пенальти
Виллиан Алвес II
90'+6
1
Филипе
Антониу
33
Лионн
Хосе
19
Мараш
Никола
22
Gaston
Campi
26
Джаван
20
Кошта
Жоау
12
Брессан
Ренан
6
Джефферсон
Сантос
9
Казарян
Геворг
11
Виллиан
Алвес
II
30
Нилтиньо
13
Daniel
VI
22
Калинди
44
Сезар
Жулио
4
Diogo
Coelho
I
2
Кампуш
Нуну
19
Камачу
Жоау
12
Тиссоне
Фернандо
6
Альхассан
Абдуллахи
23
Вити
Витиньеш
80
Гонсалвеш
Витор
9
Хамзауи
Окача
Шавиш
4-4-2
Насьонал Мадейра
4-4-1-1

Ход матча

9'
Виллиан Алвес II
(Джаван)
1:0
19'
1:1
Камачу Жоау
22'
Виллиан Алвес II
(Лионн Хосе)
2:1
54'
Gaston Campi
 
55'
Сингх Лютер
Казарян Геворг
 
64'
Сингх Лютер
(Нилтиньо)
3:1
65'
Сингх Лютер
 
66'
Сен Эрдем
Кошта Жоау
 
69'
 
Bryan Rochez
Тиссоне Фернандо
72'
 
Сезар Жулио
74'
 
Эбралидзе Автандил
Кампуш Нуну
80'
 
Риаскос Брайан
Камачу Жоау
81'
Маседу Рубен
Нилтиньо
 
84'
 
Эбралидзе Автандил
86'
Виллиан Алвес II
4:1

Предыдущие игры

Шавиш Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Морейренсе 0:1 Шавиш Шавиш 2:2 Белененсеш Витория Гимарайнш 4:0 Шавиш Шавиш 1:3 Спортинг Л
Авиш 0:1 Шавиш Шавиш 1:1 Риу Аве Шавиш 0:0 Санта-Клара Бенфика 4:0 Шавиш Шавиш 1:1 Боавишта Брага 2:1 Шавиш Шавиш 1:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Шавиш Шавиш 1:4 Порту Шавиш 2:1 Тондела Витория Сетубал 0:0 Шавиш Шавиш 0:0 Фейренсе Шавиш 3:1 Варзим Насьонал Мадейра 2:0 Шавиш Авиш 2:0 Шавиш Шавиш 1:2 Морейренсе
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Сол де Америка 3:1 Насьонал Мадейра Феникс 4:4 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Спортинг Л
Серро Ларго 2:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Депортиво Сантани Боавишта 1:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Самора Спортиво Лукеньо 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Насьонал Мадейра 0:0 Авиш Насьонал Мадейра 3:1 Спортиво Сан-Лоренсо Серро Портеньо 1:0 Насьонал Мадейра Гуарани Асунсьон 2:2 Насьонал Мадейра Маритиму 3:2 Насьонал Мадейра Серро 0:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:0 Пласа Колония Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве

Последние игры между собой

Шавиш: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Насьонал Мадейра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Насьонал Мадейра 2:0 Шавиш Примейра-лига Шавиш 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:1 Шавиш Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Порту Заявка 31 24 4 3 64 - 19 76
2. Бенфика Заявка 30 24 3 3 87 - 26 75
3. Спортинг Л Заявка 31 22 4 5 62 - 29 70
4. Брага Заявка 30 20 4 6 51 - 28 64
5. Морейренсе Заявка 30 15 4 11 35 - 36 49
6. Витория Гимарайнш Заявка 31 13 6 12 36 - 30 45
7. Белененсеш Заявка 31 9 13 9 37 - 38 40
8. Риу Аве Заявка 31 10 9 12 43 - 47 39
9. Санта-Клара Заявка 31 10 8 13 35 - 36 38
10. Маритиму Заявка 31 11 3 17 23 - 40 36
11. Авиш Заявка 31 10 6 15 34 - 42 36
12. Портимоненсе Заявка 31 10 6 15 40 - 50 36
13. Витория Сетубал Заявка 31 7 12 12 25 - 32 33
14. Боавишта Заявка 30 9 5 16 23 - 37 32
15. Тондела Заявка 31 8 7 16 33 - 48 31
16. Шавиш Заявка 31 8 7 16 27 - 46 31
17. Насьонал Мадейра Заявка 31 7 6 18 31 - 64 27
18. Фейренсе Заявка 31 2 9 20 17 - 55 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Виллиан Алвес II бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Камачу Жоау из команды Насионал забивает с точки!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Виллиан Алвес II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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