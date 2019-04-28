Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Шавиш
4:1
Конец матча
Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра
Насьонал Мадейра
1:0
9' ГолВиллиан Алвес II
1:1
19' ПенальтиКамачу Жоау
2:1
22' ГолВиллиан Алвес II
54' Желтая карточкаGaston Campi
3:1
64' ГолСингх Лютер
65' Желтая карточкаСингх Лютер
72' Желтая карточкаСезар Жулио
84' Желтая карточкаЭбралидзе Автандил
4:1
86' ПенальтиВиллиан Алвес II
33
Лионн
Хосе
19
Мараш
Никола
22
Gaston
Campi
26
Джаван
20
Кошта
Жоау
30
Нилтиньо
13
Daniel
VI
22
Калинди
44
Сезар
Жулио
19
Камачу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лионн ХосеЗащитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
-
22 Gaston CampiЗащитник
-
26 ДжаванЗащитник
-
20 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 НилтиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сен ЭрдемПолузащитник
-
99 Платини IIНападающий
-
55 Сингх ЛютерНападающий
-
47 Маседу РубенНападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Основной состав
-
13 Daniel VIВратарь
-
22 КалиндиЗащитник
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Росич ЛазарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Bryan RochezНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коштинья
Ход матча
9'
1:0
19'
1:1
22'
2:1
54'
64'
3:1
65'
66'
72'
81'
86'
4:1
Предыдущие игры
Шавиш Последние 20 матчей: +6 =6 -8Морейренсе 0:1 Шавиш Шавиш 2:2 Белененсеш Витория Гимарайнш 4:0 Шавиш Шавиш 1:3 Спортинг Л
Авиш 0:1 Шавиш Шавиш 1:1 Риу Аве Шавиш 0:0 Санта-Клара Бенфика 4:0 Шавиш Шавиш 1:1 Боавишта Брага 2:1 Шавиш Шавиш 1:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Шавиш Шавиш 1:4 Порту Шавиш 2:1 Тондела Витория Сетубал 0:0 Шавиш Шавиш 0:0 Фейренсе Шавиш 3:1 Варзим Насьонал Мадейра 2:0 Шавиш Авиш 2:0 Шавиш Шавиш 1:2 Морейренсе
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +6 =7 -7Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Сол де Америка 3:1 Насьонал Мадейра Феникс 4:4 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Спортинг Л
Серро Ларго 2:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:0 Депортиво Сантани Боавишта 1:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Самора Спортиво Лукеньо 1:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 6:0 Ривер Плейт Насьонал Мадейра 0:0 Авиш Насьонал Мадейра 3:1 Спортиво Сан-Лоренсо Серро Портеньо 1:0 Насьонал Мадейра Гуарани Асунсьон 2:2 Насьонал Мадейра Маритиму 3:2 Насьонал Мадейра Серро 0:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:0 Пласа Колония Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве
Последние игры между собой
Шавиш: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Насьонал Мадейра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|64 - 19
|76
|2.
|Бенфика
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|87 - 26
|75
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|31
|22
|4
|5
|62 - 29
|70
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|20
|4
|6
|51 - 28
|64
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|35 - 36
|49
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|36 - 30
|45
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|37 - 38
|40
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|43 - 47
|39
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 36
|38
|10.
|Маритиму
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|23 - 40
|36
|11.
|Авиш
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|34 - 42
|36
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|40 - 50
|36
|13.
|Витория Сетубал
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|25 - 32
|33
|14.
|Боавишта
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|23 - 37
|32
|15.
|Тондела
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|33 - 48
|31
|16.
|Шавиш
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|27 - 46
|31
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|31 - 64
|27
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|17 - 55
|15
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