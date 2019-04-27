Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Портимоненсе
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Фейренсе
17' Желтая карточкаЖадсон Родригес
31' Красная карточкаГомеш Тьягу
1:0
37' ГолТабата Бруно
45' Красная карточкаБоа Морте Аилтон
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
22
Кайо
Секко
32
Флавио
Рамос
17
Криш
Сантуш
10
Силва
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Табата БруноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Пауло
-
33 Ruster
-
Главный тренер: Antonio Folha
- Основной состав
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Криш СантушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Бруну ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Хазаль АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Filipe Martins
Ход матча
17'
31'
37'
1:0
45'
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе
Белененсеш 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Спортинг Л 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Авиш Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Риу Аве Санта-Клара 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Шавиш Боавишта 0:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Брага Маритиму 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Бенфика Фейренсе 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:1 Витория Сетубал Порту 4:1 Портимоненсе
Фейренсе Последние 20 матчей: +1 =5 -14Фейренсе 0:2 Брага Маритиму 2:0 Фейренсе Фейренсе 1:4 Бенфика Фейренсе 0:1 Витория Сетубал
Тондела 1:1 Фейренсе Фейренсе 1:2 Порту Белененсеш 4:0 Фейренсе Фейренсе 1:3 Морейренсе Насьонал Мадейра 4:0 Фейренсе Фейренсе 1:3 Спортинг Л Боавишта 2:0 Фейренсе Фейренсе 1:2 Витория Гимарайнш Риу Аве 0:0 Фейренсе Фейренсе 0:2 Спортинг Л Авиш 1:1 Фейренсе Фейренсе 2:2 Санта-Клара Шавиш 0:0 Фейренсе Фейренсе 1:4 Спортинг Л Фейренсе 0:1 Портимоненсе Фейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Фейренсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Портимоненсе 2:2 Фейренсе Португальская вторая лига Фейренсе 2:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 3:2 Фейренсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Фейренсе Португальская вторая лига Фейренсе 1:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Фейренсе 3:3 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 2:1 Фейренсе Португальская вторая лига Фейренсе 2:1 Портимоненсе Кубок лиги Фейренсе 2:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:0 Фейренсе Кубок лиги Фейренсе 2:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 1:0 Фейренсе Главная лига Фейренсе 0:0 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:1 Фейренсе Кубок лиги Фейренсе 1:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 1:3 Фейренсе Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|64 - 19
|76
|2.
|Бенфика
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|87 - 26
|75
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|30
|21
|4
|5
|60 - 29
|67
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|20
|4
|6
|51 - 28
|64
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|30
|15
|4
|11
|35 - 36
|49
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|36 - 28
|45
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|30
|9
|13
|8
|37 - 35
|40
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|43 - 47
|39
|9.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|31
|10
|8
|13
|35 - 36
|38
|10.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|31
|10
|6
|15
|40 - 50
|36
|11.
|Маритиму
|Заявка
|30
|10
|3
|17
|21 - 40
|33
|12.
|Авиш
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|31 - 42
|33
|13.
|Витория Сетубал
|0:0 Заявка
|31
|7
|12
|12
|25 - 32
|33
|14.
|Боавишта
|Заявка
|30
|9
|5
|16
|23 - 37
|32
|15.
|Тондела
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 46
|31
|16.
|Шавиш
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|23 - 45
|28
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|30
|7
|6
|17
|30 - 60
|27
|18.
|Фейренсе
|0:1 Заявка
|31
|2
|9
|20
|17 - 55
|15
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