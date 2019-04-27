Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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  4. Примейра-лига 2018-2019
Портимоненсе
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Фейренсе
0'
17' Желтая карточка
Жадсон Родригес
31' Красная карточка
Гомеш Тьягу
1:0
37' Гол
Табата Бруно
45' Красная карточка
Боа Морте Аилтон
90'+3
1
Рикарду
Абел
30
Тормена
Витор
26
Рубен
Мигель
4
Жадсон
Родригес
19
Henrique
XXII
8
Паулиньо
Пауло
21
Са
Педру
25
Lucas
Fernandes
IV
77
Боа
Морте
Аилтон
9
Мартинес
Джексон
11
Табата
Бруно
22
Кайо
Секко
28
Мескита
Тьягу
32
Флавио
Рамос
4
Брисеньо
Антонио
3
Гомеш
Тьягу
17
Криш
Сантуш
5
Бабанку
Элвиш
12
Парайба
Эдсон
10
Силва
Тьягу
7
Машаду
Луиш
20
Валенсия
Хосе
Портимоненсе
4-3-3
Фейренсе
4-2-3-1

Ход матча

17'
Жадсон Родригес
 
31'
 
Гомеш Тьягу
37'
Табата Бруно
(Боа Морте Аилтон)
1:0
45'
Боа Морте Аилтон
 
46'
 
Joao Silva III
Криш Сантуш
53'
Денер Клементе
Lucas Fernandes IV
 
64'
 
Mateus Anderson
Валенсия Хосе
74'
 
Петков Стиван
Машаду Луиш
81'
Ruster
Мартинес Джексон
 

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:3 Порту Тондела 3:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Морейренсе
Белененсеш 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Спортинг Л 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Авиш Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Риу Аве Санта-Клара 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Шавиш Боавишта 0:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Брага Маритиму 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Бенфика Фейренсе 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:1 Витория Сетубал Порту 4:1 Портимоненсе
Фейренсе Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Фейренсе 0:2 Брага Маритиму 2:0 Фейренсе Фейренсе 1:4 Бенфика Фейренсе 0:1 Витория Сетубал
Тондела 1:1 Фейренсе Фейренсе 1:2 Порту Белененсеш 4:0 Фейренсе Фейренсе 1:3 Морейренсе Насьонал Мадейра 4:0 Фейренсе Фейренсе 1:3 Спортинг Л Боавишта 2:0 Фейренсе Фейренсе 1:2 Витория Гимарайнш Риу Аве 0:0 Фейренсе Фейренсе 0:2 Спортинг Л Авиш 1:1 Фейренсе Фейренсе 2:2 Санта-Клара Шавиш 0:0 Фейренсе Фейренсе 1:4 Спортинг Л Фейренсе 0:1 Портимоненсе Фейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Фейренсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Фейренсе 0:1 Портимоненсе Примейра-лига Фейренсе 1:3 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Фейренсе Примейра-лига Фейренсе 2:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
Портимоненсе 2:2 Фейренсе Португальская вторая лига Фейренсе 2:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 3:2 Фейренсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Фейренсе Португальская вторая лига Фейренсе 1:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Фейренсе 3:3 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 2:1 Фейренсе Португальская вторая лига Фейренсе 2:1 Портимоненсе Кубок лиги Фейренсе 2:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:0 Фейренсе Кубок лиги Фейренсе 2:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 1:0 Фейренсе Главная лига Фейренсе 0:0 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:1 Фейренсе Кубок лиги Фейренсе 1:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 1:3 Фейренсе Главная лига
Команда И В Н П Г О
1. Порту Заявка 31 24 4 3 64 - 19 76
2. Бенфика Заявка 30 24 3 3 87 - 26 75
3. Спортинг Л Заявка 30 21 4 5 60 - 29 67
4. Брага Заявка 30 20 4 6 51 - 28 64
5. Морейренсе Заявка 30 15 4 11 35 - 36 49
6. Витория Гимарайнш Заявка 30 13 6 11 36 - 28 45
7. Белененсеш Заявка 30 9 13 8 37 - 35 40
8. Риу Аве Заявка 31 10 9 12 43 - 47 39
9. Санта-Клара 0:0 Заявка 31 10 8 13 35 - 36 38
10. Портимоненсе 1:0 Заявка 31 10 6 15 40 - 50 36
11. Маритиму Заявка 30 10 3 17 21 - 40 33
12. Авиш Заявка 30 9 6 15 31 - 42 33
13. Витория Сетубал 0:0 Заявка 31 7 12 12 25 - 32 33
14. Боавишта Заявка 30 9 5 16 23 - 37 32
15. Тондела Заявка 30 8 7 15 33 - 46 31
16. Шавиш Заявка 30 7 7 16 23 - 45 28
17. Насьонал Мадейра Заявка 30 7 6 17 30 - 60 27
18. Фейренсе 0:1 Заявка 31 2 9 20 17 - 55 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Боа Морте Аилтон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Табата Бруно бьет в цель!
  • 31'
    УДАЛЕНИЕ! - Гомеш Тьягу увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    17'
    Жадсон Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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