Франция: Лига 1 2018-2019
Амьен
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Де ла Ликорн
Страсбург
14' Желтая карточкаАжорк Людовик
26
Питерс
Эрик
20
Тьоте
Шейк
17
Блен
Алексис
15
Конате
Мусса
27
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Питерс ЭрикЗащитник
-
20 Тьоте ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =6 -5Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс
Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург Страсбург 2:0 Ницца
Последние игры между собой
Амьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|95 - 27
|84
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|34
|19
|9
|6
|54 - 28
|66
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 37
|56
|5.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Ницца
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|24 - 30
|51
|8.
|Реймс
|0:0 Заявка
|34
|11
|16
|7
|32 - 34
|49
|9.
|Ним
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|49 - 48
|47
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|34
|10
|15
|9
|55 - 43
|45
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|34
|9
|15
|10
|40 - 40
|42
|13.
|Нант
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|41 - 44
|40
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|30 - 46
|36
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|32
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|27 - 50
|29
|19.
|Кан
|0:0 Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 47
|27
|20.
|Генгам
|0:1 Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 61
|24
Амьен
33.1% (49)
Ничья
44.6% (66)
Страсбург
22.3% (33)
1:1 Ничья
38.5% (57)
1:0 Амьен
19.6% (29)
1:2 Страсбург
12.8% (19)
2:1 Амьен
12.2% (18)
0:1 Страсбург
6.1% (9)
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