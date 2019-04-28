Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Амьен
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Страсбург
0'
14' Желтая карточка
Ажорк Людовик
27'
1
Гартнер
Регис
4
Крафт
Эмиль
3
Аденон
Халед
12
Дибасси
Бакай
26
Питерс
Эрик
20
Тьоте
Шейк
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
10
Мендоса
Стивен
15
Конате
Мусса
9
Гирасси
Серу
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
13
Митрович
Стефан
4
Мартинеc
Пабло
23
Кароль
Лионель
28
Грандсир
Самуэль
18
Сиссоко
Ибраима
8
Мартин
Йонас
25
Ажорк
Людовик
26
Томассон
Адриен
Амьен
4-4-2
Страсбург
5-3-2

Ход матча

14'
 
Ажорк Людовик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо
Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен Амьен 1:0 Ницца Марсель 2:0 Амьен Амьен 1:0 Кан Ренн 1:0 Амьен Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Лилль 2:1 Амьен Амьен 0:3 ПСЖ Амьен 0:0 Анже Амьен 1:0 Валансьен Бордо 1:1 Амьен Амьен 2:3 Лион Генгам 1:2 Амьен
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам ПСЖ 2:2 Страсбург Страсбург 4:0 Реймс
Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург Страсбург 2:0 Ницца

Последние игры между собой

Амьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Страсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Страсбург 3:1 Амьен Лига 1 Амьен 3:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:1 Амьен Лига 1 Амьен 4:3 Страсбург Лига 2
Страсбург 1:0 Амьен Лига 2 Страсбург 0:1 Амьен Насьональ Амьен 2:0 Страсбург Насьональ Страсбург 2:1 Амьен Насьональ Амьен 1:1 Страсбург Национальный чемпионат Страсбург 1:1 Амьен Национальный чемпионат Страсбург 2:1 Амьен Лига 2 Амьен 1:1 Страсбург Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 27 3 3 95 - 27 84
2. Лилль 0:0 Заявка 34 19 9 6 54 - 28 66
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 33 16 8 9 50 - 37 56
5. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Ницца 1:0 Заявка 34 14 9 11 24 - 30 51
8. Реймс 0:0 Заявка 34 11 16 7 32 - 34 49
9. Ним 0:0 Заявка 34 13 8 13 49 - 48 47
10. Страсбург 0:0 Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже 0:0 Заявка 34 9 15 10 40 - 40 42
13. Нант Заявка 33 11 7 15 41 - 44 40
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 33 8 12 13 30 - 46 36
16. Амьен 0:0 Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 33 7 11 15 32 - 49 32
18. Дижон 0:0 Заявка 34 7 8 19 27 - 50 29
19. Кан 0:0 Заявка 34 5 12 17 25 - 47 27
20. Генгам 0:1 Заявка 34 5 9 20 24 - 61 24
  • Первый тайм
  • 27'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 26'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 25'
    Амьен контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 24'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
  • 23'
    Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 21'
    Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 19'
    ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 19'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Страсбург контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
  • 16'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
  • 15'
    Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • Желтая карточка
    14'
    Ажорк Людовик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Ажорк Людовик из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 14'
    Конате Мусса из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 14'
    Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Селс Матц ошибается в защите.
  • 13'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Ажорк Людовик из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Дибасси Бакай пострадал.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 11'
    Отличный пас сделал Блен Алексис из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 11'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Гнаоре Эдди из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сиссоко Ибраима
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Питерс Эрик из команды Амьен играет слишком грубо. Грандсир Самуэль оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Ажорк Людовик из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
  • 7'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
  • 6'
    Аденон Халед из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Амьен контролирует мяч.
  • 5'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Сиссоко Ибраима наказан за толчок Гирасси Серу
  • 3'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 2'
    Амьен контролирует мяч.
  • 2'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 0:0 Страсбург
Амьен
33.1% (49)
Ничья
44.6% (66)
Страсбург
22.3% (33)
1:1 Ничья
38.5% (57)
1:0 Амьен
19.6% (29)
1:2 Страсбург
12.8% (19)
2:1 Амьен
12.2% (18)
0:1 Страсбург
6.1% (9)
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