Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

27' Страсбург контролирует мяч.

26' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

26' Амьен имеет хороший шанс забить.

25' Амьен контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

24' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

23' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.

23' Конате Мусса из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

22' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Амьен

21' Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

20' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

19' Удар от ворот произведет Амьен

19' ШАНС! Томассон Адриен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

19' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Страсбург контролирует мяч.

16' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

15' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

14' Ажорк Людовик получил желтую карточку от судьи

14' Конате Мусса из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Питерс Эрик из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

14' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Амьен имеет хороший шанс забить.

13' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Страсбург

11' Отличный пас сделал Блен Алексис из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...

10' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

9' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.

6' Аденон Халед из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

6' Амьен контролирует мяч.

5' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

3' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Игрок из команды Амьен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Амьен контролирует мяч.

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Амьен начинает с центра поля