Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

27' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Шафик Фуад из команды Дижон забрасывает мяч в штрафную.

25' Тшокунте Малик получил желтую карточку от судьи

25' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

24' Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Нинга Родрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Дижон контролирует мяч.

21' Отличные скиллы показывает Нинга Родрике , обводя своих соперников

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

20' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Дижон

19' Кривелли Энцо из команды Кан отправил кросс в штрафную...

18' Удар от ворот произведет Дижон

17' Удар от ворот произведет Дижон

17' Нинга Родрике не смог попасть в створ ударом издали

16' Кан начинает контратаку

16' Агер Наиф из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

16' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

16' Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.

16' Younn Zahary предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Тавареш Жулио из команды Дижон забрасывает мяч в штрафную.

15' Дижон имеет хороший шанс забить.

14' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

14' Тавареш Жулио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Агер Наиф из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

12' Дижон контролирует мяч.

11' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

10' Дижон контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

8' Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе

8' Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...

8' Кан контролирует мяч.

7' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

5' Дижон контролирует мяч.

4' Удар от ворот произведет Кан

4' Бальмон Флорен не смог попасть в створ ударом издали

3' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Тшокунте Малик из команды Кан отправил кросс в штрафную...

1' Удар от ворот произведет Дижон

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дижон начинает с центра поля