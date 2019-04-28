Франция: Лига 1 2018-2019
Кан
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Стад Мишель д'Орнано
Дижон
25' Желтая карточкаТшокунте Малик
30
Самба
Брис
33
Захари
Йонн
10
Фахир
Файсал
26
Шафик
Фуад
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Захари ЙоннЗащитник
-
10 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Джозеф ЭвенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Слити НаимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Каба СориНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ницца 0:1 Кан Кан 0:1 Анже Ним 2:0 Кан Монако 0:1 Кан
Дижон Последние 20 матчей: +6 =3 -11Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца
Последние игры между собой
Кан: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Дижон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|95 - 27
|84
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|34
|19
|9
|6
|54 - 28
|66
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 37
|56
|5.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Ницца
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|24 - 30
|51
|8.
|Реймс
|0:0 Заявка
|34
|11
|16
|7
|32 - 34
|49
|9.
|Ним
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|49 - 48
|47
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|34
|10
|15
|9
|55 - 43
|45
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|34
|9
|15
|10
|40 - 40
|42
|13.
|Нант
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|41 - 44
|40
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|30 - 46
|36
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|32
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|27 - 50
|29
|19.
|Кан
|0:0 Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 47
|27
|20.
|Генгам
|0:1 Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 61
|24
Кан
52.1% (74)
Ничья
30.3% (43)
Дижон
17.6% (25)
1:0 Кан
31% (44)
1:1 Ничья
22.5% (32)
2:1 Кан
19% (27)
0:1 Дижон
8.5% (12)
1:2 Дижон
7.7% (11)
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