Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Кан
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Дижон
0'
25' Желтая карточка
Тшокунте Малик
28'
30
Самба
Брис
21
Гильберт
Фредерик
14
Гради
Жонатан
24
Джику
Александр
33
Захари
Йонн
10
Фахир
Файсал
17
Деминге
Джесси
19
Тшокунте
Малик
11
Нинга
Родрике
3
Армугом
Йоэль
27
Кривелли
Энцо
1
Рунарссон
Рунар
26
Шафик
Фуад
18
Ямбере
Седрик
24
Лаутоа
Веслей
4
Агер
Наиф
7
Саммаритано
Фредерик
15
Бальмон
Флорен
20
Амальфитано
Ромен
9
Саид
Уэсли
29
Жано
Бенжамин
11
Тавареш
Жулио
Кан
4-2-3-1
Дижон
4-3-3

Ход матча

25'
Тшокунте Малик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Кан Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ницца 0:1 Кан Кан 0:1 Анже Ним 2:0 Кан Монако 0:1 Кан
Кан 0:5 Сент-Этьен Ренн 3:1 Кан Кан 1:2 ПСЖ Лион 3:1 Кан Тулуза 1:1 Кан Кан 0:0 Страсбург Кан 0:1 Нант Амьен 1:0 Кан Бастия 2:2 Кан Монпелье 2:0 Кан Вири-Шатийон 0:6 Кан Кан 0:1 Марсель Кан 1:3 Лилль Ред Стар 0:1 Кан Реймс 2:2 Кан Кан 2:1 Тулуза
Дижон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца
Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс Лилль 1:0 Дижон ПСЖ 3:0 Дижон Дижон 0:1 Сент-Этьен Ним 2:0 Дижон Дижон 1:2 Марсель Круа 0:3 Дижон Анже 1:0 Дижон Дижон 2:0 Монако Сент-Этьен 3:6 Дижон Бордо 1:0 Дижон Дижон 1:1 Монпелье Шильтигайм 1:3 Дижон Сент-Этьен 3:0 Дижон

Последние игры между собой

Кан: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Дижон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Дижон 3:1 Кан Кубок лиги Дижон 0:2 Кан Лига 1 Дижон 2:0 Кан Лига 1 Кан 2:1 Дижон Лига 1
Дижон 2:0 Кан Лига 1 Кан 3:3 Дижон Лига 1 Кан 2:3 Дижон Кубок Дижон 2:2 Кан Лига 2 Кан 3:1 Дижон Лига 2 Кан 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Кан Лига 2 Дижон 2:0 Кан Лига 1 Кан 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Кан Лига 2 Кан 1:0 Дижон Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 27 3 3 95 - 27 84
2. Лилль 0:0 Заявка 34 19 9 6 54 - 28 66
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 33 16 8 9 50 - 37 56
5. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Ницца 1:0 Заявка 34 14 9 11 24 - 30 51
8. Реймс 0:0 Заявка 34 11 16 7 32 - 34 49
9. Ним 0:0 Заявка 34 13 8 13 49 - 48 47
10. Страсбург 0:0 Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже 0:0 Заявка 34 9 15 10 40 - 40 42
13. Нант Заявка 33 11 7 15 41 - 44 40
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 33 8 12 13 30 - 46 36
16. Амьен 0:0 Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 33 7 11 15 32 - 49 32
18. Дижон 0:0 Заявка 34 7 8 19 27 - 50 29
19. Кан 0:0 Заявка 34 5 12 17 25 - 47 27
20. Генгам 0:1 Заявка 34 5 9 20 24 - 61 24
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
  • 27'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Шафик Фуад из команды Дижон забрасывает мяч в штрафную.
  • Фол, нарушение
    27'
    Тшокунте Малик наказан за толчок Агер Наиф
  • Желтая карточка
    25'
    Тшокунте Малик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Тшокунте Малик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Саммаритано Фредерик
  • 25'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 24'
    Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Нинга Родрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
  • 23'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Дижон контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
  • Фол, нарушение
    21'
    Нинга Родрике из команды Кан играет слишком грубо. Саммаритано Фредерик оказался на газоне.
  • 21'
    Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 20'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 19'
    Тшокунте Малик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 19'
    Кривелли Энцо из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
  • 18'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 17'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 17'
    Нинга Родрике не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Кан начинает контратаку
  • 16'
    Агер Наиф из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Угловой
    16'
    Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
  • 16'
    Younn Zahary предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Тавареш Жулио из команды Дижон забрасывает мяч в штрафную.
  • 15'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    14'
    Амальфитано Ромен задерживает мяч рукой
  • 14'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Тавареш Жулио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Деминге Джесси из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бальмон Флорен
  • 12'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Агер Наиф из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Дижон контролирует мяч.
  • 11'
    Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Дижон контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
  • 8'
    Амальфитано Ромен пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
  • 8'
    Рунарссон Рунар взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Кан контролирует мяч.
  • 7'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Агер Наиф
  • 5'
    Дижон контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 4'
    Бальмон Флорен не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    3'
    Тшокунте Малик из команды Кан играет слишком грубо. Тавареш Жулио оказался на газоне.
  • 3'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Тшокунте Малик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    2'
    Саид Уэсли из команды Дижон играет слишком грубо. Фахир Файсал оказался на газоне.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кан 0:0 Дижон
Кан
52.1% (74)
Ничья
30.3% (43)
Дижон
17.6% (25)
1:0 Кан
31% (44)
1:1 Ничья
22.5% (32)
2:1 Кан
19% (27)
0:1 Дижон
8.5% (12)
1:2 Дижон
7.7% (11)
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