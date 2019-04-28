Франция: Лига 1 2018-2019

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Первый тайм

47' Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

45' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

45' Отличные скиллы показывает Полома Пьер-Ив , обводя своих соперников

44' Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

44' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

43' Тулуза контролирует мяч.

43' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Тулуза контролирует мяч.

41' Удар от ворот произведет Тулуза

41' Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...

41' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

40' Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали

40' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

39' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

37' Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...

37' Тулуза контролирует мяч.

35' Удар от ворот произведет Тулуза

35' Вада Валентин не смог попасть в створ ударом издали

35' Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

35' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн

33' Сангаре Ибрахим из команды Тулуза в офсайде

33' Дурмаз Джимми из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

31' Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде

31' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

30' Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Дурмаз Джимми пробил со штрафного прямо в стенку

29' Градель Макс-Ален из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.

29' О, нет. Из многообещающей позиции Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

29' Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Вада Валентин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

27' Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.

26' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

26' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

26' Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Тулуза

24' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Тулуза

22' Сангаре Ибрахим бьет со свободного, но вратарь парирует удар

21' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

19' Удар от ворот произведет Тулуза

19' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Силла Иссиага из команды Тулуза.

19' Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

18' Удар от ворот произведет Сент-Этьенн

18' Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает неудачный навес.

18' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Тулуза контролирует мяч.

15' Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

15' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

15' Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе

15' Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

15' Удар от ворот произведет Тулуза

14' М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

14' Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.

13' Рейне Батист из команды Тулуза сделал отличный сейв!

13' Удар от ворот произведет Тулуза

12' Калиду Сидибе из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Тулуза контролирует мяч.

11' Отличный командный гол!

10' Г О О О О Л - Берич Роберт изменил счет на табло!

10' Сент-Этьенн начинает контратаку

10' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

9' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Силла Иссиага получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.

6' Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.

6' Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

5' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

3' Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.

1' Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сент-Этьенн начинает с центра поля