Франция: Лига 1 2018-2019
Сент-Этьен
2:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Жоффруа Гишар
Тулуза
1:0
2' ГолБерич Роберт
2:0
10' ГолБерич Роберт
47' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
21
Амума
Ромен
10
Хазри
Вахби
27
Берич
Роберт
30
Рейне
Батист
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
19 Салибур ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Над Микаэль
-
32 Leo Petrot
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Босток ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
Ход матча
2'
1:0
10'
2:0
47'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =3 -7Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним
Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен Strasbourg Olympique 0:6 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Дижон Ницца 1:1 Сент-Этьен Бордо 3:2 Сент-Этьен
Тулуза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Тулуза: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Тулуза 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Тулуза Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|95 - 27
|84
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|2:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Ницца
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|26 - 30
|51
|8.
|Реймс
|Заявка
|34
|11
|16
|7
|33 - 35
|49
|9.
|Ним
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|49 - 53
|46
|10.
|Страсбург
|Заявка
|34
|10
|15
|9
|55 - 43
|45
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|34
|9
|15
|10
|41 - 41
|42
|13.
|Нант
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|41 - 44
|40
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|0:2 Заявка
|34
|8
|12
|14
|30 - 48
|36
|16.
|Амьен
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|32
|18.
|Кан
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|26 - 47
|29
|19.
|Дижон
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|27 - 51
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 63
|24
Сент-Этьен
86.4% (133)
Ничья
11% (17)
Тулуза
2.6% (4)
2:1 Сент-Этьен
36.4% (56)
2:0 Сент-Этьен
23.4% (36)
1:0 Сент-Этьен
20.1% (31)
1:1 Ничья
10.4% (16)
3:1 Сент-Этьен
2.6% (4)
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