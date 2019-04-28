Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Сент-Этьен
2:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Тулуза
0'
1:0
2' Гол
Берич Роберт
2:0
10' Гол
Берич Роберт
47' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
53'
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
4
Салиба
Вильям
24
Перрен
Лоик
3
Полома
Пьер-Ив
23
Вада
Валентин
6
М'Вила
Янн
21
Амума
Ромен
7
Кабелла
Реми
10
Хазри
Вахби
27
Берич
Роберт
30
Рейне
Батист
3
Сёдзи
Гэн
4
Каюзак
Янник
29
Мубандже
Жак-Франсуа
2
Амьен-Аду
Кельвен
17
Сангаре
Ибрахим
26
Сидибе
Калиду
12
Силла
Иссиага
14
Доссеви
Матьё
21
Дурмаз
Джимми
7
Градель
Макс-Ален
Сент-Этьен
4-2-3-1
Тулуза
3-4-3

Ход матча

2'
Берич Роберт
(Полома Пьер-Ив)
1:0
10'
Берич Роберт
(Хазри Вахби)
2:0
46'
 
Саного Яя
Каюзак Янник
47'
 
Сангаре Ибрахим

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним
Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Сент-Этьен 2:1 Страсбург Ренн 3:0 Сент-Этьен Нант 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:6 Дижон Сент-Этьен 1:2 Лион Сент-Этьен 2:1 Марсель Генгам 0:1 Сент-Этьен Strasbourg Olympique 0:6 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Дижон Ницца 1:1 Сент-Этьен Бордо 3:2 Сент-Этьен
Тулуза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ
Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза Тулуза 1:1 Кан Бордо 2:1 Тулуза Тулуза 1:1 Реймс Нант 2:0 Тулуза Монако 2:1 Тулуза Тулуза 0:0 Анже Тулуза 4:4 Реймс Ним 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Лион Тулуза 1:2 Страсбург Тулуза 4:1 Ницца Лилль 1:2 Тулуза Кан 2:1 Тулуза

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Тулуза: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Тулуза 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Тулуза 0:3 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Тулуза 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Тулуза Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Тулуза Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 27 3 3 95 - 27 84
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен 2:0 Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Ницца Заявка 34 14 9 11 26 - 30 51
8. Реймс Заявка 34 11 16 7 33 - 35 49
9. Ним Заявка 34 13 7 14 49 - 53 46
10. Страсбург Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 34 9 15 10 41 - 41 42
13. Нант Заявка 33 11 7 15 41 - 44 40
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза 0:2 Заявка 34 8 12 14 30 - 48 36
16. Амьен Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 33 7 11 15 32 - 49 32
18. Кан Заявка 34 6 11 17 26 - 47 29
19. Дижон Заявка 34 7 7 20 27 - 51 28
20. Генгам Заявка 34 5 9 20 24 - 63 24
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Вада Валентин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Калиду Сидибе
  • 52'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 51'
    Берич Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    51'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 50'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 50'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Амума Ромен нанес удар издали, а Рейне Батист отбил его обратно в игру!
  • Желтая карточка
    47'
    Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    Безумный фол. Сангаре Ибрахим грубо играет против соперника. Пострадал Вада Валентин
  • 47'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Сент-Этьенн контролирует мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Каюзак Янник уходит с поля и его заменяет Саного Яя
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    ШАНС! Градель Макс-Ален нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 47'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Вада Валентин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Офсайд
    46'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн в офсайде
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Амьен-Аду Кельвен
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 45'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Отличные скиллы показывает Полома Пьер-Ив, обводя своих соперников
  • 45'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
  • 44'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 43'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Сангаре Ибрахим
  • 42'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 41'
    Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 40'
    Доссеви Матьё не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза пасует в штрафную, но Рюффье Стефан выходит и ловит мяч.
  • 37'
    Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 37'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    Тулуза контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Градель Макс-Ален задерживает мяч рукой
  • 35'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 35'
    Вада Валентин не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 35'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
  • Офсайд
    33'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза в офсайде
  • 33'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    31'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
  • 31'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 30'
    Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Дурмаз Джимми пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
  • 29'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 29'
    О, нет. Из многообещающей позиции Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 29'
    Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Безумный фол. Градель Макс-Ален грубо играет против соперника. Пострадал Дебюши Матьё
  • 27'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Вада Валентин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    27'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
  • 26'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 26'
    Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
  • 26'
    Мубандже Жак-Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 24'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Доссеви Матьё
  • 23'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 23'
    Хазри Вахби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 22'
    Сангаре Ибрахим бьет со свободного, но вратарь парирует удар
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Рюффье Стефан задерживает мяч рукой
  • 20'
    Салиба Вильям ошибается в защите.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 19'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Силла Иссиага из команды Тулуза.
  • 19'
    Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
  • 18'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает неудачный навес.
  • 18'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 15'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 15'
    Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 14'
    М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    14'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
  • 13'
    Рейне Батист из команды Тулуза сделал отличный сейв!
  • 13'
    Хороший удар издали нанес Хазри Вахби, но отличный сейв сделал Рейне Батист. Угловой.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 12'
    Калиду Сидибе из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 12'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 11'
    Отличный командный гол!
  • 10'
    Хазри Вахби сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Берич Роберт изменил счет на табло!
  • 10'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
  • 10'
    Сент-Этьенн начинает контратаку
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 9'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    9'
    Силла Иссиага возвращается на поле.
  • 9'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Силла Иссиага получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    7'
    Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Силла Иссиага пострадал.
  • 7'
    Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 6'
    Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 6'
    Салиба Вильям предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Сёдзи Гэн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
  • 3'
    Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Берич Роберт задерживает мяч рукой
  • 2'
    Полома Пьер-Ив сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Берич Роберт из команды Сент-Этьенн забил гол! Легко это для такого игрока, как Берич Роберт
  • 2'
    Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
  • 1'
    Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Сент-Этьенн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Тулуза
Сент-Этьен
86.4% (133)
Ничья
11% (17)
Тулуза
2.6% (4)
2:1 Сент-Этьен
36.4% (56)
2:0 Сент-Этьен
23.4% (36)
1:0 Сент-Этьен
20.1% (31)
1:1 Ничья
10.4% (16)
3:1 Сент-Этьен
2.6% (4)
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