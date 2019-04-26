Франция: Лига 1 2018-2019

Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Бордо делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

47' Корне Максвелл из команды Лион в офсайде

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.

46' Корне Максвелл из команды Лион находит одноклубника четким пасом пяткой.

46' Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Денайер Джейсон из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

45' Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

44' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Ауа Уссем из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

44' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...

41' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.

40' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

40' Удар от ворот произведет Бордо

40' Депай Мемфис из команды Лион пробил со штрафного, но очень мимо цели.

39' Отличный командный гол!

38' Г О О О О Л - Де Превиль Николя изменил счет на табло!

36' Сабали Юссуф из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

36' Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

36' Бордо контролирует мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

34' Г О О О О Л - Бриан Джимми изменил счет на табло!

34' Отавио Пассос делает скидку назад вдоль ворот

34' Камано Франсуа из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Бордо контролирует мяч.

31' Удар от ворот произведет Бордо

30' Как он промахнулся? Тете Кенни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

30' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Удар от ворот произведет Бордо

27' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

25' Удар от ворот произведет Лион

24' Удар от ворот произведет Лион

24' Выглядело как неплохой момент. Пундже Максим из команды Бордо закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

24' Сабали Юссуф из команды Бордо делает пас партнеру.

21' Удар от ворот произведет Бордо

21' Фекир Набиль из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

20' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

18' Лион имеет хороший шанс забить.

17' Удар от ворот произведет Лион

17' ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

17' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

15' Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!

14' Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...

14' Удар от ворот произведет Бордо

14' Шанс! Депай Мемфис из команды Лион пробил головой, но мимо

13' Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...

13' Лион контролирует мяч.

12' Депай Мемфис из команды Лион в офсайде

12' Фекир Набиль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

12' Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.

12' Фекир Набиль из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

12' Отличные скиллы показывает Фекир Набиль , обводя своих соперников

11' Удар от ворот произведет Бордо

11' Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.

11' Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с правого угла.

11' Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Лион контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

10' Хорошую попытку сделал Отавио Пассос . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.

9' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бордо контролирует мяч.

7' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бордо контролирует мяч.

6' Лион контролирует мяч.

6' Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

6' Удар от ворот произведет Бордо

6' ШАНС! Корне Максвелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

5' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Депай Мемфис и попал в перекладину!

5' Опасность предотвращена - Костил Бенуа из команды Бордо вступил в отбор удачно

5' Отличные скиллы показывает Фекир Набиль , обводя своих соперников

5' Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.

5' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

4' Удар от ворот произведет Бордо

3' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...

3' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Лион контролирует мяч.

1' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бордо начинает с центра поля