Франция: Лига 1 2018-2019
Бордо
2:3
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 27455
Лион
0:1
14' ГолДепай Мемфис
1:1
34' ГолБриан Джимми
2:1
38' ГолДе Превиль Николя
44' Желтая карточкаДе Превиль Николя
61' Желтая карточкаОтавио Пассос
2:2
67' ГолКорне Максвелл
73' Красная карточкаЙованович Вукашин
78' Желтая карточкаДюбуа Лео
2:3
85' ГолДембеле Мусса I
88' Желтая карточкаФекир Набиль
90' Желтая карточкаПаленсия Серги
90' Желтая карточкаТраоре Бертран
25
Пабло
Кастро
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
23
Тете
Кенни
14
Дюбуа
Лео
18
Фекир
Набиль
11
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пабло КастроЗащитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Бенрау ЯссинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фекир НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Менди ФерланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
34'
1:1
38'
61'
67'
2:2
78'
85'
2:3
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 11
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн
Последние игры между собой
Бордо: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лион 1:3 Бордо Лига 1 Лион 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:5 Лион Лига 1 Бордо 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Лион Лига 1 Лион 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:1 Бордо Кубок Лион 3:1 Бордо Лига 1 Лион 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Лион Лига 1 Бордо 2:2 Лион Лига 1 Бордо 1:0 Лион Лига чемпионов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|95 - 27
|84
|2.
|Лилль
|Заявка
|33
|19
|8
|6
|54 - 28
|65
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 37
|56
|5.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Ницца
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|23 - 30
|48
|8.
|Реймс
|Заявка
|33
|11
|15
|7
|32 - 34
|48
|9.
|Ним
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|49 - 48
|46
|10.
|Страсбург
|Заявка
|33
|10
|14
|9
|55 - 43
|44
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|40 - 40
|41
|13.
|Нант
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|41 - 44
|40
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|30 - 46
|36
|16.
|Амьен
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|28 - 48
|32
|17.
|Монако
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|32
|18.
|Дижон
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 50
|28
|19.
|Кан
|Заявка
|33
|5
|11
|17
|25 - 47
|26
|20.
|Генгам
|Заявка
|33
|5
|9
|19
|24 - 60
|24
Бордо
11.5% (18)
Ничья
30.8% (48)
Лион
57.7% (90)
1:2 Лион
43.6% (68)
1:1 Ничья
25% (39)
0:1 Лион
8.3% (13)
2:1 Бордо
7.7% (12)
0:2 Лион
3.2% (5)
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