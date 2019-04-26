Франция: Лига 1 2018-2019

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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Бордо
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 27455
Лион
0'
0:1
14' Гол
Депай Мемфис
1:1
34' Гол
Бриан Джимми
2:1
38' Гол
Де Превиль Николя
44' Желтая карточка
Де Превиль Николя
61' Желтая карточка
Отавио Пассос
2:2
67' Гол
Корне Максвелл
73' Красная карточка
Йованович Вукашин
78' Желтая карточка
Дюбуа Лео
2:3
85' Гол
Дембеле Мусса I
88' Желтая карточка
Фекир Набиль
90' Желтая карточка
Паленсия Серги
90' Желтая карточка
Траоре Бертран
90'+5
1
Костил
Бенуа
4
Кунде
Жюль
25
Пабло
Кастро
14
Йованович
Вукашин
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
5
Отавио
Пассос
29
Пундже
Максим
11
Камано
Франсуа
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
6
Марсело
Антонио
5
Денайер
Джейсон
14
Дюбуа
Лео
28
Н'Домбеле
Тангай
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
18
Фекир
Набиль
7
Терье
Мартен
11
Депай
Мемфис
Бордо
3-4-2-1
Лион
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Депай Мемфис
(Корне Максвелл)
34'
Бриан Джимми
(Отавио Пассос)
1:1
38'
Де Превиль Николя
(Бриан Джимми)
2:1
44'
Де Превиль Николя
 
61'
Отавио Пассос
 
67'
2:2
Корне Максвелл
(Фекир Набиль)
69'
 
Траоре Бертран
Корне Максвелл
69'
 
Дембеле Мусса I
Терье Мартен
69'
Бенрау Яссин
Сабали Юссуф
 
73'
Йованович Вукашин
 
77'
Паленсия Серги
Камано Франсуа
 
78'
 
Дюбуа Лео
80'
 
Менди Ферлан
Тете Кенни
84'
Юссуф Зейду
Де Превиль Николя
 
85'
2:3
Дембеле Мусса I
(Фекир Набиль)
88'
 
Фекир Набиль
90'
Паленсия Серги
 
90'
 
Траоре Бертран

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 11
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо
Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье Нант 1:0 Бордо Бордо 0:0 Генгам Бордо 2:1 Тулуза ПСЖ 1:0 Бордо Марсель 1:0 Бордо Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо Бордо 1:0 Дижон Анже 1:2 Бордо Ницца 1:0 Бордо Бордо 1:0 Гавр Бордо 0:1 Гавр Бордо 1:1 Амьен
Лион Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон Лион 2:3 Ренн
Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза Лион 3:1 Кан Монако 2:0 Лион Лион 0:0 Барселона Лион 2:1 Генгам Ницца 1:0 Лион Генгам 1:2 Лион Лион 2:1 ПСЖ Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Сент-Этьен 1:2 Лион Тулуза 2:2 Лион

Последние игры между собой

Бордо: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 3:3 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Лион Лига 1
Лион 1:3 Бордо Лига 1 Лион 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:1 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:5 Лион Лига 1 Бордо 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:4 Лион Лига 1 Лион 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:1 Бордо Кубок Лион 3:1 Бордо Лига 1 Лион 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Лион Лига 1 Бордо 2:2 Лион Лига 1 Бордо 1:0 Лион Лига чемпионов
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 27 3 3 95 - 27 84
2. Лилль Заявка 33 19 8 6 54 - 28 65
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 33 16 8 9 50 - 37 56
5. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Ницца Заявка 33 13 9 11 23 - 30 48
8. Реймс Заявка 33 11 15 7 32 - 34 48
9. Ним Заявка 33 13 7 13 49 - 48 46
10. Страсбург Заявка 33 10 14 9 55 - 43 44
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже Заявка 33 9 14 10 40 - 40 41
13. Нант Заявка 33 11 7 15 41 - 44 40
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 33 8 12 13 30 - 46 36
16. Амьен Заявка 33 8 8 17 28 - 48 32
17. Монако Заявка 33 7 11 15 32 - 49 32
18. Дижон Заявка 33 7 7 19 27 - 50 28
19. Кан Заявка 33 5 11 17 25 - 47 26
20. Генгам Заявка 33 5 9 19 24 - 60 24
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 27455 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Желтая карточка
    94'
    Траоре Бертран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    94'
    Траоре Бертран из команды Лион опасно и грубо сыграл. Башич Тома пострадал.
  • 93'
    Лион контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    93'
    Рефери не любит споров - именно за это Паленсия Серги сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Паленсия Серги из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
  • 92'
    Юссуф Зейду из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    92'
    Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
  • 91'
    Марсело Антонио ошибается в защите.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Ауа Уссем из команды Лион играет слишком грубо. Кунде Жюль оказался на газоне.
  • 90'
    Ауа Уссем из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 89'
    Бордо контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    88'
    Фекир Набиль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    88'
    Безумный фол. Фекир Набиль грубо играет против соперника. Пострадал Отавио Пассос
  • 88'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 85'
    Фекир Набиль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Дембеле Мусса I изменил счет на табло!
  • 85'
    Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
  • 85'
    Н'Домбеле Тангай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 85'
    Ауа Уссем из команды Лион сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 85'
    Траоре Бертран из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 85'
    Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Де Превиль Николя получил травму и заменен. Юссуф Зейду выходит на поле.
  • 83'
    Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 83'
    Фекир Набиль из команды Лион делает пас партнеру.
  • 83'
    Менди Ферлан из команды Лион делает пас партнеру.
  • 83'
    Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 83'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 82'
    Марсело Антонио нанес удар головой, но Костил Бенуа спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    82'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 82'
    Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 81'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Дембеле Мусса I из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 81'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 80'
    Тактическая замена. Тете Кенни уходит с поля и его заменяет Менди Ферлан
  • 80'
    ШАНС! Траоре Бертран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 80'
    Отличные скиллы показывает Траоре Бертран, обводя своих соперников
  • 80'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 79'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 79'
    Пабло Кастро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 79'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    78'
    Дюбуа Лео из команды Лион предупрежден после нескольких фолов.
  • Фол, нарушение
    78'
    Назначен штрафной. Пострадал Бенрау Яссин, его свалил Дюбуа Лео.
  • 77'
    Бордо делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
  • 77'
    Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Паленсия Серги
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Траоре Бертран из команды Лион поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
  • 76'
    Траоре Бертран из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Дембеле Мусса I из команды Лион делает пас партнеру.
  • 76'
    Ауа Уссем из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 76'
    Фекир Набиль из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    75'
    Башич Тома задерживает мяч рукой
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 73'
    УДАЛЕНИЕ! - Йованович Вукашин удален за устное оскорбление в адрес судьи
  • 73'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Офсайд
    72'
    Дембеле Мусса I из команды Лион в офсайде
  • 72'
    Депай Мемфис разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Фол, нарушение
    71'
    Назначен штрафной. Пострадал Де Превиль Николя, его свалил Тете Кенни.
  • 71'
    Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Башич Тома из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 70'
    Бордо контролирует мяч.
  • 69'
    Тактическая замена. Сабали Юссуф уходит с поля и его заменяет Бенрау Яссин
  • 69'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса I
  • 69'
    Тактическая замена. Корне Максвелл уходит с поля и его заменяет Траоре Бертран
  • 67'
    Фекир Набиль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Корне Максвелл изменил счет на табло!
  • 67'
    Фекир Набиль из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 67'
    Кунде Жюль ошибается в защите.
  • 66'
    Фекир Набиль из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 65'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 65'
    Шанс! Ауа Уссем из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 65'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Лион контролирует мяч.
  • 64'
    Хорошую попытку сделал Фекир Набиль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 63'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 63'
    Де Превиль Николя решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
  • 62'
    Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    61'
    Отавио Пассос получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья свистит. Отавио Пассос атаковал сзади соперника. Это Фекир Набиль заработал своей команде штрафной
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 60'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 59'
    Бриан Джимми из команды Бордо сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 59'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Тете Кенни из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 58'
    Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
  • 58'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 57'
    ШАНС! Фекир Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 57'
    Корне Максвелл из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 57'
    Корне Максвелл из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 56'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 55'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 54'
    Сабали Юссуф из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 54'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    53'
    Депай Мемфис из команды Лион опасно и грубо сыграл. Кунде Жюль пострадал.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 52'
    Дюбуа Лео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 52'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 50'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Камано Франсуа из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 50'
    Де Превиль Николя из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 50'
    Бордо контролирует мяч.
  • 49'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Башич Тома нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    47'
    Бриан Джимми задерживает мяч рукой
  • 47'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Лион контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Офсайд
    47'
    Корне Максвелл из команды Лион в офсайде
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Угловой
    46'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 46'
    Корне Максвелл из команды Лион находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 46'
    Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Денайер Джейсон из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 45'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Желтая карточка
    44'
    Де Превиль Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья свистит. Де Превиль Николя атаковал сзади соперника. Это Тете Кенни заработал своей команде штрафной
  • 44'
    Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Ауа Уссем из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 44'
    Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Пабло Кастро из команды Бордо играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
  • 42'
    Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    42'
    Кунде Жюль из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Терье Мартен пострадал.
  • Фол, нарушение
    42'
    Йованович Вукашин наказан за толчок Дюбуа Лео
  • 41'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Башич Тома из команды Бордо подал угловой справа.
  • 41'
    Бриан Джимми мяч отрикошетил от ворот
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 40'
    Депай Мемфис из команды Лион пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Йованович Вукашин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
  • 39'
    Отличный командный гол!
  • 38'
    Бриан Джимми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Де Превиль Николя изменил счет на табло!
  • 38'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Де Превиль Николя и Бриан Джимми из команды Бордо.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Башич Тома из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 36'
    Сабали Юссуф из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Бордо контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 34'
    Отавио Пассос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Бриан Джимми изменил счет на табло!
  • 34'
    Отавио Пассос делает скидку назад вдоль ворот
  • 34'
    Камано Франсуа из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 34'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Тете Кенни из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
  • 32'
    Бордо контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 30'
    Как он промахнулся? Тете Кенни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 30'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тете Кенни и Терье Мартен из команды Лион.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тете Кенни
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Де Превиль Николя из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
  • 27'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    27'
    Ауа Уссем из команды Лион вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Башич Тома не пострадал и надо продолжать игру!
  • 26'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 24'
    Выглядело как неплохой момент. Пундже Максим из команды Бордо закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 24'
    Сабали Юссуф из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 23'
    Пундже Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Корне Максвелл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 21'
    Фекир Набиль из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 20'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Башич Тома наказан за толчок Ауа Уссем
  • 18'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 17'
    ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 17'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Н'Домбеле Тангай из команды Лион поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • Травма, повреждение
    16'
    Н'Домбеле Тангай возвращается на поле.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    15'
    Ох, нехорошо это выглядит. Н'Домбеле Тангай получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • Травма, повреждение
    15'
    Н'Домбеле Тангай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Корне Максвелл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Депай Мемфис изменил счет на табло!
  • 14'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Отавио Пассос ошибается в защите.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 14'
    Шанс! Депай Мемфис из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 13'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    12'
    Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
  • 12'
    Фекир Набиль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 12'
    Корне Максвелл из команды Лион делает пас партнеру.
  • 12'
    Фекир Набиль из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
  • 12'
    Де Превиль Николя из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 11'
    Денайер Джейсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 11'
    Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
  • Угловой
    11'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 11'
    Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Лион контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 10'
    Хорошую попытку сделал Отавио Пассос. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 10'
    Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Лион контролирует мяч.
  • 6'
    Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 6'
    ШАНС! Корне Максвелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 5'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Депай Мемфис и попал в перекладину!
  • 5'
    Опасность предотвращена - Костил Бенуа из команды Бордо вступил в отбор удачно
  • 5'
    Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
  • 5'
    Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 3'
    Тете Кенни нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 2:3 Лион
Бордо
11.5% (18)
Ничья
30.8% (48)
Лион
57.7% (90)
1:2 Лион
43.6% (68)
1:1 Ничья
25% (39)
0:1 Лион
8.3% (13)
2:1 Бордо
7.7% (12)
0:2 Лион
3.2% (5)
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