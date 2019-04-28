Франция: Лига 1 2018-2019

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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Марсель
1:2
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
17' Желтая карточка
Окампос Лукас
0:1
22' Гол
Мутуссами Самуэль
1:1
25' Гол
Балотелли Марио
32' Желтая карточка
Пайе Димитри
41' Желтая карточка
Балотелли Марио
42' Желтая карточка
Траоре Шарль
45' Желтая карточка
Густаво Луис
1:2
50' Гол
Жиротто Андрей
90'+5
30
Манданда
Стив
17
Сарр
Буна
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
2
Сакаи
Хироки
8
Сансон
Морган
19
Густаво
Луис
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
5
Окампос
Лукас
9
Балотелли
Марио
1
Дюпе
Максим
5
Ие
Эдгар
3
Карлос
Диего
Сантос
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
20
Жиротто
Андрей
10
Уорис
Маджид
19
Туре
Абдулайе
28
Ронжье
Валентин
18
Мутуссами
Самуэль
7
Кулибали
Калифа
Марсель
4-2-3-1
Нант
4-1-4-1

Ход матча

17'
Окампос Лукас
 
22'
0:1
Мутуссами Самуэль
(Кулибали Калифа)
25'
Балотелли Марио
(Окампос Лукас)
1:1
32'
Пайе Димитри
 
41'
Балотелли Марио
 
42'
 
Траоре Шарль
45'
Густаво Луис
 
50'
1:2
Жиротто Андрей
57'
Амави Жордан
Сарр Буна
 
68'
Радоньич Неманья
Балотелли Марио
 
78'
Лопес Максим
Пайе Димитри
 
90'
 
Лимбомбе Антони
Мутуссами Самуэль
90'
 
Фабио да Сильва
Ие Эдгар
90'
 
Бошилья Габриэл
Уорис Маджид

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже
ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Марсель 1:3 Аполлон
Нант Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант
ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант Генгам 0:0 Нант Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен Анже 1:0 Нант Ним 1:0 Нант Нант 0:1 Ренн Нант 2:0 Монпелье

Последние игры между собой

Марсель: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Нант: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Нант 3:2 Марсель Лига 1 Нант 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1
Нант 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Нант Лига 1 Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Нант Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Нант Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 27 3 3 95 - 27 84
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель 1:2 Заявка 34 16 6 12 53 - 46 54
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Ницца Заявка 34 14 9 11 26 - 30 51
8. Реймс Заявка 34 11 16 7 33 - 35 49
9. Ним Заявка 34 13 7 14 49 - 53 46
10. Страсбург Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Нант 2:1 Заявка 34 12 7 15 43 - 45 43
13. Анже Заявка 34 9 15 10 41 - 41 42
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 34 8 12 14 30 - 48 36
16. Амьен Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 33 7 11 15 32 - 49 32
18. Кан Заявка 34 6 11 17 26 - 47 29
19. Дижон Заявка 34 7 7 20 27 - 51 28
20. Генгам Заявка 34 5 9 20 24 - 63 24
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 94'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 94'
    Лимбомбе Антони не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    94'
    Лимбомбе Антони нарушает правила. Сакаи Хироки пострадал
  • Фол, нарушение
    93'
    Густаво Луис наказан за толчок Фабио да Сильва
  • 93'
    Амави Жордан из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
  • 93'
    Жермен Валер из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
  • 92'
    Тактическая замена. Уорис Маджид уходит с поля и его заменяет Бошилья Габриэл
  • 92'
    Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    91'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 90'
    Ие Эдгар получил травму и заменен. Фабио да Сильва выходит на поле.
  • 90'
    Тактическая замена. Мутуссами Самуэль уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
  • 88'
    Камара Бубакар из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 88'
    Марсель начинает контратаку
  • Угловой
    87'
    Окампос Лукас из команды Марсель подал угловой справа.
  • Травма, повреждение
    87'
    Карлос Диего Сантос возвращается на поле.
  • 87'
    Густаво Луис из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    87'
    Окампос Лукас из команды Марсель подал угловой справа.
  • 86'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    86'
    Ох, нехорошо это выглядит. Карлос Диего Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    86'
    Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 86'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 85'
    Карлос Диего Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 85'
    Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Сансон Морган из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 84'
    Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 84'
    Окампос Лукас из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 83'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 83'
    Шанс! Окампос Лукас из команды Марсель пробил головой, но мимо
  • 83'
    Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Марсель контролирует мяч.
  • 82'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 82'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 81'
    Радоньич Неманья не смог попасть в створ ударом издали
  • 81'
    Марсель контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Амави Жордан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
  • 78'
    Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Лопес Максим
  • 77'
    Нант контролирует мяч.
  • 77'
    Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 76'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 75'
    Густаво Луис не смог попасть в створ ударом издали
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 75'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 74'
    Окампос Лукас из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 73'
    Густаво Луис пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Мутуссами Самуэль из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
  • 73'
    Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Амави Жордан из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ие Эдгар
  • Фол, нарушение
    70'
    Кулибали Калифа наказан за толчок Амави Жордан
  • 70'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 70'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 68'
    Балотелли Марио получил травму и заменен. Радоньич Неманья выходит на поле.
  • 68'
    Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали
  • 67'
    Марсель контролирует мяч.
  • 66'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 66'
    ШАНС! Жермен Валер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 66'
    Сакаи Хироки из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 66'
    Чалета-Цар Дуе из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 64'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Марсель контролирует мяч.
  • 63'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    62'
    Туре Абдулайе из команды Нант играет слишком грубо. Сансон Морган оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Ие Эдгар
  • 61'
    Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 60'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 60'
    Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе
  • 60'
    Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    59'
    Ие Эдгар из команды Нант опасно и грубо сыграл. Окампос Лукас пострадал.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 59'
    Шанс! Жермен Валер из команды Марсель пробил головой, но мимо
  • 59'
    Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Кулибали Калифа нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
  • 58'
    Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    57'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 57'
    Сарр Буна получил травму и заменен. Амави Жордан выходит на поле.
  • 57'
    Жермен Валер из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 56'
    Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 56'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    56'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Буна получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    56'
    Сарр Буна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 55'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 54'
    Окампос Лукас из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Фол, нарушение
    53'
    Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Камара Бубакар оказался на газоне.
  • 53'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    52'
    Кулибали Калифа из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Камара Бубакар заработал фол
  • 51'
    Марсель контролирует мяч.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Жиротто Андрей первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 50'
    Карлос Диего Сантос из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    50'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант подал угловой справа.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 49'
    Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Ие Эдгар из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Сансон Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
  • 48'
    Кулибали Калифа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Угловой
    49'
    Ронжье Валентин из команды Нант разыграл угловой с левого угла.
  • Травма, повреждение
    49'
    Туре Абдулайе возвращается на поле.
  • 49'
    Траоре Шарль мяч отрикошетил от ворот
  • 49'
    Плохо сыграл Густаво Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 48'
    Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    48'
    Ох, нехорошо это выглядит. Туре Абдулайе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    47'
    Рефери не любит споров - именно за это Густаво Луис сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    47'
    Густаво Луис наказан за толчок Уорис Маджид
  • Травма, повреждение
    47'
    Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Угловой
    46'
    Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
  • 46'
    Ронжье Валентин из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 45'
    Кулибали Калифа из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 45'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 44'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Дюпе Максим из команды Нант сделал отличный сейв!
  • 44'
    Головой пробил Жермен Валер, но голкипер отбил его в поле!
  • 44'
    Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 43'
    Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    42'
    Траоре Шарль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    42'
    Траоре Шарль из команды Нант опасно и грубо сыграл. Жермен Валер пострадал.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    41'
    Балотелли Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Травма, повреждение
    39'
    Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    39'
    Балотелли Марио из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Карлос Диего Сантос пострадал.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 38'
    ШАНС! Окампос Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 38'
    Камара Бубакар из команды Марсель делает пас партнеру.
  • Угловой
    38'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 38'
    Балотелли Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 38'
    Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Карлос Диего Сантос нанес удар головой, но Манданда Стив спокойно отбил мяч.
  • 37'
    Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Жермен Валер из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Траоре Шарль пострадал.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Балотелли Марио наказан за толчок Карлос Диего Сантос
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 33'
    Уорис Маджид не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Ронжье Валентин из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    32'
    Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    32'
    Пайе Димитри получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    32'
    Безумный фол. Пайе Димитри грубо играет против соперника. Пострадал Карлос Диего Сантос
  • 31'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    30'
    Сакаи Хироки из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Карлос Диего Сантос пострадал.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 29'
    Марсель контролирует мяч.
  • Офсайд
    28'
    Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
  • Фол, нарушение
    28'
    Ие Эдгар наказан за толчок Пайе Димитри
  • 27'
    Нант контролирует мяч.
  • 26'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Окампос Лукас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    ГОООООЛ - Балотелли Марио Марсель забивает ударом головой
  • 25'
    Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный кросс...
  • 25'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 25'
    Чалета-Цар Дуе из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 24'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 24'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Марсель контролирует мяч.
  • 22'
    Кулибали Калифа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Мутуссами Самуэль из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
  • 22'
    О, нет. Из многообещающей позиции Кулибали Калифа из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 22'
    Туре Абдулайе из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 21'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
  • 19'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    17'
    Окампос Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    17'
    Окампос Лукас из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Карлос Диего Сантос пострадал.
  • Фол, нарушение
    16'
    Мутуссами Самуэль из команды Нант играет слишком грубо. Сансон Морган оказался на газоне.
  • 15'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Нант контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 12'
    Уорис Маджид из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 12'
    Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
  • 12'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает пас партнеру.
  • 12'
    Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 11'
    Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Балотелли Марио из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 10'
    Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Хорошую попытку сделал Окампос Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 9'
    Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    8'
    Траоре Шарль из команды Нант опасно и грубо сыграл. Жермен Валер пострадал.
  • 8'
    Нант контролирует мяч.
  • Офсайд
    7'
    Уорис Маджид из команды Нант в офсайде
  • 6'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 6'
    Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 3'
    Шанс! Жермен Валер из команды Марсель пробил головой, но мимо
  • Угловой
    3'
    Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
  • 3'
    Траоре Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Сарр Буна из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Сарр Буна из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ронжье Валентин пробует нанести удар издали, но Манданда Стив держит все под контролем
  • 2'
    Кулибали Калифа нанес удар, мяч был парирован, но Манданда Стив не удержал его в руках.
  • 2'
    Камара Бубакар ошибается в защите.
  • 2'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Сансон Морган наказан за толчок Уорис Маджид
  • 1'
    Густаво Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Жермен Валер из команды Марсель делает навес прямо в штрафную.
  • 1'
    Камара Бубакар из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 1:2 Нант
Марсель
90.8% (148)
Ничья
8% (13)
Нант
1.2% (2)
2:1 Марсель
41.7% (68)
2:0 Марсель
22.7% (37)
1:0 Марсель
17.2% (28)
1:1 Ничья
4.9% (8)
3:1 Марсель
3.7% (6)
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