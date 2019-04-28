Франция: Лига 1 2018-2019
17' Желтая карточкаОкампос Лукас
0:1
22' ГолМутуссами Самуэль
1:1
25' ГолБалотелли Марио
32' Желтая карточкаПайе Димитри
41' Желтая карточкаБалотелли Марио
42' Желтая карточкаТраоре Шарль
45' Желтая карточкаГуставо Луис
1:2
50' ГолЖиротто Андрей
17
Сарр
Буна
19
Густаво
Луис
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
5
Ие
Эдгар
14
Траоре
Шарль
10
Уорис
Маджид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Густаво ЛуисПолузащитник
-
28 Жермен ВалерПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
10 Уорис МаджидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
17'
22'
25'
1:1
32'
41'
42'
45'
50'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +8 =4 -8Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель Марсель 2:2 Анже
ПСЖ 3:1 Марсель Марсель 1:0 Ницца Марсель 2:0 Сент-Этьен Ренн 1:1 Марсель Марсель 2:0 Амьен Дижон 1:2 Марсель Марсель 1:0 Бордо Реймс 2:1 Марсель Марсель 1:2 Лилль Кан 0:1 Марсель Сент-Этьен 2:1 Марсель Марсель 1:1 Монако Андрезьё 2:0 Марсель Анже 1:1 Марсель Марсель 1:1 Страсбург Марсель 1:3 Аполлон
Нант Последние 20 матчей: +9 =2 -9Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант
Последние игры между собой
Марсель: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Нант: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|95 - 27
|84
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|1:2 Заявка
|34
|16
|6
|12
|53 - 46
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Ницца
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|26 - 30
|51
|8.
|Реймс
|Заявка
|34
|11
|16
|7
|33 - 35
|49
|9.
|Ним
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|49 - 53
|46
|10.
|Страсбург
|Заявка
|34
|10
|15
|9
|55 - 43
|45
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Нант
|2:1 Заявка
|34
|12
|7
|15
|43 - 45
|43
|13.
|Анже
|Заявка
|34
|9
|15
|10
|41 - 41
|42
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|30 - 48
|36
|16.
|Амьен
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|32
|18.
|Кан
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|26 - 47
|29
|19.
|Дижон
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|27 - 51
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 63
|24
Марсель
90.8% (148)
Ничья
8% (13)
Нант
1.2% (2)
2:1 Марсель
41.7% (68)
2:0 Марсель
22.7% (37)
1:0 Марсель
17.2% (28)
1:1 Ничья
4.9% (8)
3:1 Марсель
3.7% (6)
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