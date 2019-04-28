Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

94' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Удар от ворот произведет Марсель

94' Лимбомбе Антони не смог попасть в створ ударом издали

93' Амави Жордан из команды Марсель делает передачу одноклубнику.

93' Жермен Валер из команды Марсель делает передачу одноклубнику.

92' Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

91' Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

91' Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

90' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

88' Камара Бубакар из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Марсель начинает контратаку

87' Окампос Лукас из команды Марсель подал угловой справа.

87' Густаво Луис из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

87' Окампос Лукас из команды Марсель подал угловой справа.

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Карлос Диего Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

85' Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

85' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

84' Сансон Морган из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.

84' Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

84' Окампос Лукас из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

83' Удар от ворот произведет Нант

83' Шанс! Окампос Лукас из команды Марсель пробил головой, но мимо

83' Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

83' Марсель контролирует мяч.

82' Удар от ворот произведет Нант

82' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Нант

81' Радоньич Неманья не смог попасть в створ ударом издали

81' Марсель контролирует мяч.

80' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

77' Нант контролирует мяч.

77' Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

76' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Нант

75' Густаво Луис не смог попасть в створ ударом издали

75' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

75' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.

74' Окампос Лукас из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

73' Густаво Луис пробил со штрафного прямо в стенку

73' Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

72' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

70' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Нант

68' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

67' Марсель контролирует мяч.

66' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Нант

66' ШАНС! Жермен Валер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

66' Сакаи Хироки из команды Марсель делает пас партнеру.

66' Чалета-Цар Дуе из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

65' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

64' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Марсель контролирует мяч.

63' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

61' Амави Жордан из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

60' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

60' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

60' Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

60' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Удар от ворот произведет Нант

59' Шанс! Жермен Валер из команды Марсель пробил головой, но мимо

59' Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

58' Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...

57' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.

57' Жермен Валер из команды Марсель отдал передачу, которая была заблокирована.

56' Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Буна получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Сарр Буна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

54' Удар от ворот произведет Нант

54' Окампос Лукас из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

53' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...

51' Марсель контролирует мяч.

50' Г О О О О Л - Жиротто Андрей первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

50' Карлос Диего Сантос из команды Нант нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

50' Мутуссами Самуэль из команды Нант подал угловой справа.

50' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

49' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Ие Эдгар из команды Нант отправил кросс в штрафную...

49' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Сансон Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.

47' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля