Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Анже
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Реймс
0'
19' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
27'
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
18
Сантамария
Батист
10
Фюльжини
Анжело
22
Рен-Аделед
Жефф
5
Мангани
Томас
20
Тэт
Флавьен
19
Баокен
Стефан
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
2
Энгельс
Бьорн
5
Абдельамид
Юнис
21
Баба
Абдул
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
20
Дингом
Тристан
17
Зенели
Арбер
18
Удин
Реми
Анже
4-1-4-1
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Абдельамид Юнис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже
Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако Генгам 1:0 Анже Анже 3:0 Ницца Страсбург 1:2 Анже Анже 1:0 Дижон Тулуза 0:0 Анже Ним 3:1 Анже Анже 1:0 Нант Анже 1:2 Бордо Амьен 0:0 Анже Вири-Шатийон 1:0 Анже Анже 1:1 Марсель Ницца 0:0 Анже Анже 1:1 Кан
Реймс Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс
Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн Тулуза 1:1 Реймс Реймс 2:1 Марсель Генгам 0:1 Реймс Тулуза 4:4 Реймс Реймс 1:1 Ницца Лион 1:1 Реймс Реймс 2:0 Ланс Реймс 2:2 Кан Реймс 2:1 Страсбург Лилль 1:1 Реймс Реймс 0:1 Тулуза

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Реймс 1:1 Анже Лига 1 Реймс 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Анже Лига 2
Анже 0:0 Реймс Лига 2 Анже 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:0 Анже Лига 2 Реймс 0:0 Анже Лига 2 Анже 3:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Анже Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 27 3 3 95 - 27 84
2. Лилль 0:0 Заявка 34 19 9 6 54 - 28 66
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 33 16 8 9 50 - 37 56
5. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Ницца 1:0 Заявка 34 14 9 11 24 - 30 51
8. Реймс 0:0 Заявка 34 11 16 7 32 - 34 49
9. Ним 0:0 Заявка 34 13 8 13 49 - 48 47
10. Страсбург 0:0 Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже 0:0 Заявка 34 9 15 10 40 - 40 42
13. Нант Заявка 33 11 7 15 41 - 44 40
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 33 8 12 13 30 - 46 36
16. Амьен 0:0 Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 33 7 11 15 32 - 49 32
18. Дижон 0:0 Заявка 34 7 8 19 27 - 50 29
19. Кан 0:0 Заявка 34 5 12 17 25 - 47 27
20. Генгам 0:1 Заявка 34 5 9 20 24 - 61 24
  • Первый тайм
  • 27'
    Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
  • 26'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 25'
    Рен-Аделед Жефф пробует нанести удар издали, но Менди Эдуар держит все под контролем
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Выглядело как неплохой момент. Сантамария Батист из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 22'
    Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 21'
    Фюльжини Анжело из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Офсайд
    20'
    Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде
  • 19'
    Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    19'
    Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    19'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
  • 18'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Анже контролирует мяч.
  • 17'
    Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    17'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 16'
    Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Баба Абдул из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Дингом Тристан из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Анже контролирует мяч.
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 9'
    Анже контролирует мяч.
  • 8'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Удин Реми из команды Реймс пасует в штрафную, но Бютель Людовик выходит и ловит мяч.
  • 7'
    Реймс начинает контратаку
  • 7'
    Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фокет Томас
  • 5'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Офсайд
    4'
    Удин Реми из команды Реймс в офсайде
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Дингом Тристан из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 0:0 Реймс
Анже
38.4% (56)
Ничья
47.9% (70)
Реймс
13.7% (20)
1:1 Ничья
38.4% (56)
1:0 Анже
24% (35)
2:1 Анже
11% (16)
1:2 Реймс
7.5% (11)
0:0 Ничья
7.5% (11)
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