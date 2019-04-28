Франция: Лига 1 2018-2019
Анже
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Раймон Копа
Реймс
19' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
20
Тэт
Флавьен
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
21
Баба
Абдул
24
Кафаро
Матьё
17
Зенели
Арбер
18
Удин
Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Баба АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зенели АрберПолузащитник
-
18 Удин РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Оджо ШейиПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +5 =10 -5Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже
Реймс Последние 20 матчей: +7 =9 -4Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс
Последние игры между собой
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|95 - 27
|84
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|34
|19
|9
|6
|54 - 28
|66
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 37
|56
|5.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Ницца
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|24 - 30
|51
|8.
|Реймс
|0:0 Заявка
|34
|11
|16
|7
|32 - 34
|49
|9.
|Ним
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|49 - 48
|47
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|34
|10
|15
|9
|55 - 43
|45
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|34
|9
|15
|10
|40 - 40
|42
|13.
|Нант
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|41 - 44
|40
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|30 - 46
|36
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|32
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|27 - 50
|29
|19.
|Кан
|0:0 Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 47
|27
|20.
|Генгам
|0:1 Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 61
|24
Анже
38.4% (56)
Ничья
47.9% (70)
Реймс
13.7% (20)
1:1 Ничья
38.4% (56)
1:0 Анже
24% (35)
2:1 Анже
11% (16)
1:2 Реймс
7.5% (11)
0:0 Ничья
7.5% (11)
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