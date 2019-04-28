Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

26' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

23' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Выглядело как неплохой момент. Сантамария Батист из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

22' Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...

21' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Фюльжини Анжело из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

20' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

20' Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде

19' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи

18' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Анже контролирует мяч.

17' Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе

17' Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Дингом Тристан из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

12' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Анже контролирует мяч.

11' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...

10' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

9' Анже контролирует мяч.

8' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...

7' Реймс начинает контратаку

7' Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Баба Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...

5' Реймс контролирует мяч.

5' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

4' Удин Реми из команды Реймс в офсайде

2' Реймс контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля