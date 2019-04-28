Франция: Лига 1 2018-2019
Лилль
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Пьер Моруа
Ним
25' Желтая карточкаРеми Лоик
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
23
Мендес
Тьяго
19
Пепе
Николя
20
Рипар
Рено
27
Либой
Эрве
15
Пакье
Гаэтан
11
Саванье
Тежи
18
Валь
Тео
22
Тиуб
Сада
25
Гийом
Батист
10
Буанга
Денис
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Коффи ХервеВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
10 Фонте РуйНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рипар РеноЗащитник
- Защитник
-
27 Либой ЭрвеЗащитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
22 Тиуб СадаНападающий
-
25 Гийом БатистНападающий
-
10 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Харек ФетиЗащитник
- Защитник
-
12 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль
Ним Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан
Последние игры между собой
Лилль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|95 - 27
|84
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|34
|19
|9
|6
|54 - 28
|66
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 37
|56
|5.
|Марсель
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|52 - 44
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|7.
|Ницца
|1:0 Заявка
|34
|14
|9
|11
|24 - 30
|51
|8.
|Реймс
|0:0 Заявка
|34
|11
|16
|7
|32 - 34
|49
|9.
|Ним
|0:0 Заявка
|34
|13
|8
|13
|49 - 48
|47
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|34
|10
|15
|9
|55 - 43
|45
|11.
|Ренн
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|45 - 46
|43
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|34
|9
|15
|10
|40 - 40
|42
|13.
|Нант
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|41 - 44
|40
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|30 - 46
|36
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|32 - 49
|32
|18.
|Дижон
|0:0 Заявка
|34
|7
|8
|19
|27 - 50
|29
|19.
|Кан
|0:0 Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 47
|27
|20.
|Генгам
|0:1 Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 61
|24
Лилль
95.2% (140)
Ничья
4.1% (6)
Ним
0.7% (1)
2:0 Лилль
34.7% (51)
2:1 Лилль
23.8% (35)
1:0 Лилль
19% (28)
3:1 Лилль
8.8% (13)
3:0 Лилль
4.8% (7)
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