Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Лилль
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Ним
0'
25' Желтая карточка
Реми Лоик
28'
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
3
Коне
Юссуф
23
Мендес
Тьяго
24
Сумар
Бубакари
19
Пепе
Николя
12
Иконе
Джонатан
14
Бамба
Джонатан
9
Реми
Лоик
30
Бернардони
Поль
20
Рипар
Рено
26
Мигель
Флориан
27
Либой
Эрве
15
Пакье
Гаэтан
14
Бобишон
Антонен
11
Саванье
Тежи
18
Валь
Тео
22
Тиуб
Сада
25
Гийом
Батист
10
Буанга
Денис
Лилль
4-2-3-1
Ним
4-3-3

Ход матча

25'
Реми Лоик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль
Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Страсбург 1:1 Лилль Лилль 0:0 Монпелье Генгам 0:2 Лилль Ренн 2:1 Лилль Лилль 4:0 Ницца Марсель 1:2 Лилль Сет 0:1 Лилль Лилль 2:1 Амьен Кан 1:3 Лилль Лилль 1:0 Сошо Лилль 1:2 Тулуза Ним 2:3 Лилль Лилль 1:1 Реймс
Ним Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан
Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним Ним 2:0 Дижон Нант 2:4 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:0 Ним Ним 3:1 Анже Ним 0:1 Тулуза Ним 1:0 Нант Лион-Дюшер 3:0 Ним Ренн 4:0 Ним Гавр 2:1 Ним Ним 2:3 Лилль Кан 1:2 Ним

Последние игры между собой

Лилль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ним 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Ним Кубок
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 33 27 3 3 95 - 27 84
2. Лилль 0:0 Заявка 34 19 9 6 54 - 28 66
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 33 16 8 9 50 - 37 56
5. Марсель Заявка 33 16 6 11 52 - 44 54
6. Монпелье Заявка 33 13 12 8 47 - 37 51
7. Ницца 1:0 Заявка 34 14 9 11 24 - 30 51
8. Реймс 0:0 Заявка 34 11 16 7 32 - 34 49
9. Ним 0:0 Заявка 34 13 8 13 49 - 48 47
10. Страсбург 0:0 Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 33 11 10 12 45 - 46 43
12. Анже 0:0 Заявка 34 9 15 10 40 - 40 42
13. Нант Заявка 33 11 7 15 41 - 44 40
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 33 8 12 13 30 - 46 36
16. Амьен 0:0 Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 33 7 11 15 32 - 49 32
18. Дижон 0:0 Заявка 34 7 8 19 27 - 50 29
19. Кан 0:0 Заявка 34 5 12 17 25 - 47 27
20. Генгам 0:1 Заявка 34 5 9 20 24 - 61 24
  • Первый тайм
  • 28'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 28'
    Коне Юссуф из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 27'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 26'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ним контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Желтая карточка
    25'
    Реми Лоик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Реми Лоик из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Валь Тео заработал фол
  • 25'
    Реми Лоик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 25'
    Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 24'
    Как он промахнулся? Мигель Флориан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 24'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Сумар Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
  • 23'
    Реми Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    23'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
  • 22'
    Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Отличные скиллы показывает Буанга Денис, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • Фол, нарушение
    21'
    Буанга Денис наказан за толчок Челик Зеки
  • 21'
    Лилль контролирует мяч.
  • 20'
    Ним контролирует мяч.
  • Офсайд
    20'
    Гийом Батист из команды Ним в офсайде
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 19'
    Ним контролирует мяч.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    19'
    Тиуб Сада из команды Ним играет слишком грубо. Коне Юссуф оказался на газоне.
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 18'
    Отличный пас сделал Иконе Джонатан из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 17'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Сумар Бубакари из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 13'
    Тиуб Сада из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 13'
    Иконе Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Травма, повреждение
    13'
    Пепе Николя возвращается на поле.
  • 13'
    Ним контролирует мяч.
  • 13'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пепе Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
  • 11'
    Бамба Джонатан делает длинную передачу вперед
  • 11'
    Лилль начинает контратаку
  • 11'
    Отличные скиллы показывает Буанга Денис, обводя своих соперников
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 10'
    Тиуб Сада не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Буанга Денис бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 10'
    Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
  • 10'
    Штрафной исполнил Саванье Тежи, после его удара Меньян Майк сделал классный сейв. Угловой
  • Фол, нарушение
    9'
    Сумар Бубакари из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Саванье Тежи пострадал.
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Сумар Бубакари из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Бобишон Антонен из команды Ним играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Габриэль дос Сантос из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 5'
    Сумар Бубакари не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 2'
    Реми Лоик из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 2'
    Челик Зеки делает длинную передачу вперед
  • 2'
    Тиуб Сада из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Ним
Лилль
95.2% (140)
Ничья
4.1% (6)
Ним
0.7% (1)
2:0 Лилль
34.7% (51)
2:1 Лилль
23.8% (35)
1:0 Лилль
19% (28)
3:1 Лилль
8.8% (13)
3:0 Лилль
4.8% (7)
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