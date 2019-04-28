Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

28' Удар от ворот произведет Ним

28' Коне Юссуф из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

27' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

27' Бамба Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...

26' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ним контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

25' Реми Лоик получил желтую карточку от судьи

25' Коне Юссуф из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

24' Удар от ворот произведет Ним

24' Удар от ворот произведет Лилль

24' Как он промахнулся? Мигель Флориан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

24' Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...

23' Сумар Бубакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...

23' Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.

23' Реми Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.

22' Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Отличные скиллы показывает Буанга Денис , обводя своих соперников

21' Лилль контролирует мяч.

20' Ним контролирует мяч.

20' Гийом Батист из команды Ним в офсайде

20' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

19' Ним контролирует мяч.

19' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Ним

18' Отличный пас сделал Иконе Джонатан из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Челик Зеки из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

16' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Сумар Бубакари из команды Лилль хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

13' Тиуб Сада из команды Ним навешивает в штрафную с рикошетом.

13' Иконе Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

13' Ним контролирует мяч.

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Пепе Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

11' Отличные скиллы показывает Пепе Николя , обводя своих соперников

11' Лилль начинает контратаку

11' Отличные скиллы показывает Буанга Денис , обводя своих соперников

10' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

10' Удар от ворот произведет Лилль

10' Тиуб Сада не смог попасть в створ ударом издали

10' Буанга Денис бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

10' Габриэль дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.

8' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сумар Бубакари из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Удар от ворот произведет Ним

5' Сумар Бубакари не смог попасть в створ ударом издали

5' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

4' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Лилль контролирует мяч.

2' Реми Лоик из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Тиуб Сада из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

2' Лилль контролирует мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лилль начинает с центра поля