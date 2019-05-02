Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Сибирь Последние 20 матчей: +3 =8 -9Нижний Новгород 1:0 Сибирь Сибирь 1:0 Томь Балтика 1:1 Сибирь Сибирь 0:0 Луч
Зенит-2 2:2 Сибирь Сибирь 1:2 Чертаново Ротор 2:0 Сибирь Сибирь 0:2 Тамбов Химки 1:1 Сибирь Сибирь 2:0 Тюмень Сибирь 2:0 Факел Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск Спартак-2 3:0 Сибирь Сибирь 0:0 Мордовия Шинник 2:1 Сибирь Авангард Курск 3:2 Сибирь Сибирь 0:1 Армавир Сочи 4:1 Сибирь Сибирь 0:0 Нижний Новгород Томь 1:1 Сибирь
Сочи Последние 20 матчей: +13 =5 -2Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи
Последние игры между собой
Сибирь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 32
|66
|2.
|Сочи
|Заявка
|34
|18
|10
|6
|60 - 31
|64
|3.
|Томь
|Заявка
|34
|15
|12
|7
|37 - 23
|57
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|34 - 27
|56
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|43 - 34
|52
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|42 - 37
|52
|7.
|Чертаново
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|59 - 50
|51
|8.
|Шинник
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|35 - 29
|50
|9.
|Ротор
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|31 - 31
|47
|10.
|Химки
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 46
|46
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|42 - 47
|45
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 41
|45
|13.
|Мордовия
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 40
|41
|14.
|Луч
|Заявка
|34
|8
|17
|9
|25 - 24
|41
|15.
|Факел
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|35 - 38
|38
|16.
|Балтика
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|35 - 48
|38
|17.
|Армавир
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|28 - 42
|37
|18.
|Сибирь
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|26 - 44
|30
|19.
|Тюмень
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|27 - 41
|23
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|34
|5
|7
|22
|26 - 50
|22
Сибирь
19.2% (14)
Ничья
21.9% (16)
Сочи
58.9% (43)
1:2 Сочи
24.7% (18)
0:1 Сочи
21.9% (16)
1:1 Ничья
17.8% (13)
0:2 Сочи
11% (8)
2:1 Сибирь
8.2% (6)
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