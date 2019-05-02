Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Сибирь
 
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Сочи

Предыдущие игры

Сибирь Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Нижний Новгород 1:0 Сибирь Сибирь 1:0 Томь Балтика 1:1 Сибирь Сибирь 0:0 Луч
Зенит-2 2:2 Сибирь Сибирь 1:2 Чертаново Ротор 2:0 Сибирь Сибирь 0:2 Тамбов Химки 1:1 Сибирь Сибирь 2:0 Тюмень Сибирь 2:0 Факел Сибирь 1:1 СКА-Хабаровск Спартак-2 3:0 Сибирь Сибирь 0:0 Мордовия Шинник 2:1 Сибирь Авангард Курск 3:2 Сибирь Сибирь 0:1 Армавир Сочи 4:1 Сибирь Сибирь 0:0 Нижний Новгород Томь 1:1 Сибирь
Сочи Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Сочи 3:1 Томь Луч 0:1 Сочи Сочи 2:1 Чертаново Тамбов 0:3 Сочи
Сочи 1:1 Тюмень Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи Сочи 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Сочи Енисей 3:3 Сочи Сочи 4:1 Балтика Химки 0:0 Сочи Сочи 4:2 Ротор Сочи 2:0 Зенит-2 Сочи 0:2 Факел Шинник 1:1 Сочи Сочи 1:0 Авангард Курск Сочи 4:1 Сибирь Томь 1:0 Сочи

Последние игры между собой

Сибирь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи 4:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 34 19 9 6 52 - 32 66
2. Сочи Заявка 34 18 10 6 60 - 31 64
3. Томь Заявка 34 15 12 7 37 - 23 57
4. Нижний Новгород Заявка 34 16 8 10 34 - 27 56
5. Авангард Курск Заявка 33 15 7 11 43 - 34 52
6. СКА-Хабаровск Заявка 34 13 13 8 42 - 37 52
7. Чертаново Заявка 34 14 9 11 59 - 50 51
8. Шинник Заявка 34 13 11 10 35 - 29 50
9. Ротор Заявка 34 11 14 9 31 - 31 47
10. Химки Заявка 34 12 10 12 42 - 46 46
11. Краснодар-2 Заявка 33 11 12 10 42 - 47 45
12. Спартак-2 Заявка 34 12 9 13 43 - 41 45
13. Мордовия Заявка 34 10 11 13 33 - 40 41
14. Луч Заявка 34 8 17 9 25 - 24 41
15. Факел Заявка 34 9 11 14 35 - 38 38
16. Балтика Заявка 34 9 11 14 35 - 48 38
17. Армавир Заявка 34 8 13 13 28 - 42 37
18. Сибирь Заявка 34 6 12 16 26 - 44 30
19. Тюмень Заявка 34 5 14 15 27 - 41 23
20. Зенит-2 Заявка 34 5 7 22 26 - 50 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сибирь - Сочи

    До начала игры, которая состоится 04.05.2019, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Сибирь - Сочи
    Сибирь
    19.2% (14)
    Ничья
    21.9% (16)
    Сочи
    58.9% (43)
    1:2 Сочи
    24.7% (18)
    0:1 Сочи
    21.9% (16)
    1:1 Ничья
    17.8% (13)
    0:2 Сочи
    11% (8)
    2:1 Сибирь
    8.2% (6)
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