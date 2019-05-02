Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Армавир
 
Позже
Нижний Новгород

Предыдущие игры

Армавир Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Балтика 1:1 Армавир Армавир 1:0 Зенит-2 Ротор 0:1 Армавир Армавир 0:2 Химки
Факел 0:0 Армавир Армавир 0:0 Спартак-2 Шинник 0:0 Армавир Армавир 0:0 Авангард Курск Сочи 1:0 Армавир Армавир 0:0 Томь Анжи 0:3 Армавир Армавир 1:1 Луч Армавир 1:0 Тюмень Тамбов 0:1 Армавир Армавир 1:3 Чертаново Мордовия 2:1 Армавир Армавир 3:3 Краснодар-2 Сибирь 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:0 Армавир Армавир 2:2 Балтика
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор
Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород Луч 1:0 Нижний Новгород Тюмень 2:1 Нижний Новгород Урал 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Сибирь 0:0 Нижний Новгород

Последние игры между собой

Армавир: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нижний Новгород 1:0 Армавир ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 34 19 9 6 52 - 32 66
2. Сочи Заявка 34 18 10 6 60 - 31 64
3. Томь Заявка 34 15 12 7 37 - 23 57
4. Нижний Новгород Заявка 34 16 8 10 34 - 27 56
5. Авангард Курск Заявка 33 15 7 11 43 - 34 52
6. СКА-Хабаровск Заявка 34 13 13 8 42 - 37 52
7. Чертаново Заявка 34 14 9 11 59 - 50 51
8. Шинник Заявка 34 13 11 10 35 - 29 50
9. Ротор Заявка 34 11 14 9 31 - 31 47
10. Химки Заявка 34 12 10 12 42 - 46 46
11. Краснодар-2 Заявка 33 11 12 10 42 - 47 45
12. Спартак-2 Заявка 34 12 9 13 43 - 41 45
13. Мордовия Заявка 34 10 11 13 33 - 40 41
14. Луч Заявка 34 8 17 9 25 - 24 41
15. Факел Заявка 34 9 11 14 35 - 38 38
16. Балтика Заявка 34 9 11 14 35 - 48 38
17. Армавир Заявка 34 8 13 13 28 - 42 37
18. Сибирь Заявка 34 6 12 16 26 - 44 30
19. Тюмень Заявка 34 5 14 15 27 - 41 23
20. Зенит-2 Заявка 34 5 7 22 26 - 50 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Армавир - Нижний Новгород

    До начала игры, которая состоится 04.05.2019, осталось 2 дня 13 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Армавир - Нижний Новгород
    Армавир
    20.6% (14)
    Ничья
    30.9% (21)
    Нижний Новгород
    48.5% (33)
    1:1 Ничья
    22.1% (15)
    0:1 Нижний Новгород
    20.6% (14)
    1:2 Нижний Новгород
    19.1% (13)
    1:0 Армавир
    13.2% (9)
    0:0 Ничья
    5.9% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...