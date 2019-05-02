Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Армавир
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Нижний Новгород
Предыдущие игры
Армавир Последние 20 матчей: +6 =9 -5Балтика 1:1 Армавир Армавир 1:0 Зенит-2 Ротор 0:1 Армавир Армавир 0:2 Химки
Факел 0:0 Армавир Армавир 0:0 Спартак-2 Шинник 0:0 Армавир Армавир 0:0 Авангард Курск Сочи 1:0 Армавир Армавир 0:0 Томь Анжи 0:3 Армавир Армавир 1:1 Луч Армавир 1:0 Тюмень Тамбов 0:1 Армавир Армавир 1:3 Чертаново Мордовия 2:1 Армавир Армавир 3:3 Краснодар-2 Сибирь 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:0 Армавир Армавир 2:2 Балтика
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +9 =4 -7Нижний Новгород 1:0 Сибирь Нижний Новгород 0:0 Балтика Зенит-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Ротор
Химки 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Факел Спартак-2 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 Шинник Авангард Курск 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Сочи Нижний Новгород 2:1 Томь Нижний Новгород 1:0 Тамбов Чертаново 3:1 Нижний Новгород Луч 1:0 Нижний Новгород Тюмень 2:1 Нижний Новгород Урал 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:1 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Сибирь 0:0 Нижний Новгород
Последние игры между собой
Армавир: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 32
|66
|2.
|Сочи
|Заявка
|34
|18
|10
|6
|60 - 31
|64
|3.
|Томь
|Заявка
|34
|15
|12
|7
|37 - 23
|57
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|34 - 27
|56
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|43 - 34
|52
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|42 - 37
|52
|7.
|Чертаново
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|59 - 50
|51
|8.
|Шинник
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|35 - 29
|50
|9.
|Ротор
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|31 - 31
|47
|10.
|Химки
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 46
|46
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|42 - 47
|45
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 41
|45
|13.
|Мордовия
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 40
|41
|14.
|Луч
|Заявка
|34
|8
|17
|9
|25 - 24
|41
|15.
|Факел
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|35 - 38
|38
|16.
|Балтика
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|35 - 48
|38
|17.
|Армавир
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|28 - 42
|37
|18.
|Сибирь
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|26 - 44
|30
|19.
|Тюмень
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|27 - 41
|23
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|34
|5
|7
|22
|26 - 50
|22
Армавир
20.6% (14)
Ничья
30.9% (21)
Нижний Новгород
48.5% (33)
1:1 Ничья
22.1% (15)
0:1 Нижний Новгород
20.6% (14)
1:2 Нижний Новгород
19.1% (13)
1:0 Армавир
13.2% (9)
0:0 Ничья
5.9% (4)
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