Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +12 =4 -4Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи
Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика Ротор 1:2 Тамбов
Факел Последние 20 матчей: +6 =6 -8Факел 1:1 Тюмень Мордовия 1:1 Факел Факел 1:3 СКА-Хабаровск Краснодар-2 1:2 Факел
Факел 0:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Факел Факел 1:1 Балтика Зенит-2 1:0 Факел Факел 0:0 Ротор Химки 1:1 Факел Рига 2:2 Факел Краснодар-2 0:1 Факел Факел 2:1 Левадия Факел 0:2 Авангард Курск Спартак-2 4:0 Факел Факел 2:1 Вендсиссель Сибирь 2:0 Факел Факел 3:2 Авангард Курск Шинник 1:0 Факел Факел 3:0 Спартак-2
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Факел: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 32
|66
|2.
|Сочи
|Заявка
|34
|18
|10
|6
|60 - 31
|64
|3.
|Томь
|Заявка
|34
|15
|12
|7
|37 - 23
|57
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|34 - 27
|56
|5.
|Авангард Курск
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|43 - 34
|52
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|42 - 37
|52
|7.
|Чертаново
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|59 - 50
|51
|8.
|Шинник
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|35 - 29
|50
|9.
|Ротор
|Заявка
|34
|11
|14
|9
|31 - 31
|47
|10.
|Химки
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 46
|46
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|33
|11
|12
|10
|42 - 47
|45
|12.
|Спартак-2
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|43 - 41
|45
|13.
|Мордовия
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 40
|41
|14.
|Луч
|Заявка
|34
|8
|17
|9
|25 - 24
|41
|15.
|Факел
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|35 - 38
|38
|16.
|Балтика
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|35 - 48
|38
|17.
|Армавир
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|28 - 42
|37
|18.
|Сибирь
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|26 - 44
|30
|19.
|Тюмень
|Заявка
|34
|5
|14
|15
|27 - 41
|23
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|34
|5
|7
|22
|26 - 50
|22
Тамбов
88.2% (60)
Ничья
10.3% (7)
Факел
1.5% (1)
1:0 Тамбов
33.8% (23)
2:0 Тамбов
29.4% (20)
2:1 Тамбов
23.5% (16)
1:1 Ничья
4.4% (3)
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