Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Тамбов
 
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Факел

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Спартак-2 2:2 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Тамбов Тамбов 0:3 Сочи
Томь 1:1 Тамбов Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика Ротор 1:2 Тамбов
Факел Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Факел 1:1 Тюмень Мордовия 1:1 Факел Факел 1:3 СКА-Хабаровск Краснодар-2 1:2 Факел
Факел 0:0 Армавир Нижний Новгород 1:0 Факел Факел 1:1 Балтика Зенит-2 1:0 Факел Факел 0:0 Ротор Химки 1:1 Факел Рига 2:2 Факел Краснодар-2 0:1 Факел Факел 2:1 Левадия Факел 0:2 Авангард Курск Спартак-2 4:0 Факел Факел 2:1 Вендсиссель Сибирь 2:0 Факел Факел 3:2 Авангард Курск Шинник 1:0 Факел Факел 3:0 Спартак-2

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Факел: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Факел 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:2 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 1:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 4:0 Факел ФНЛ - Первый дивизион
Факел 3:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Факел 1:0 Тамбов Второй дивизион Тамбов 2:2 Факел Второй дивизион Тамбов 0:2 Факел Второй дивизион Факел 2:1 Тамбов Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 34 19 9 6 52 - 32 66
2. Сочи Заявка 34 18 10 6 60 - 31 64
3. Томь Заявка 34 15 12 7 37 - 23 57
4. Нижний Новгород Заявка 34 16 8 10 34 - 27 56
5. Авангард Курск Заявка 33 15 7 11 43 - 34 52
6. СКА-Хабаровск Заявка 34 13 13 8 42 - 37 52
7. Чертаново Заявка 34 14 9 11 59 - 50 51
8. Шинник Заявка 34 13 11 10 35 - 29 50
9. Ротор Заявка 34 11 14 9 31 - 31 47
10. Химки Заявка 34 12 10 12 42 - 46 46
11. Краснодар-2 Заявка 33 11 12 10 42 - 47 45
12. Спартак-2 Заявка 34 12 9 13 43 - 41 45
13. Мордовия Заявка 34 10 11 13 33 - 40 41
14. Луч Заявка 34 8 17 9 25 - 24 41
15. Факел Заявка 34 9 11 14 35 - 38 38
16. Балтика Заявка 34 9 11 14 35 - 48 38
17. Армавир Заявка 34 8 13 13 28 - 42 37
18. Сибирь Заявка 34 6 12 16 26 - 44 30
19. Тюмень Заявка 34 5 14 15 27 - 41 23
20. Зенит-2 Заявка 34 5 7 22 26 - 50 22
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Факел

    До начала игры, которая состоится 04.05.2019, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тамбов - Факел
    Тамбов
    88.2% (60)
    Ничья
    10.3% (7)
    Факел
    1.5% (1)
    1:0 Тамбов
    33.8% (23)
    2:0 Тамбов
    29.4% (20)
    2:1 Тамбов
    23.5% (16)
    1:1 Ничья
    4.4% (3)
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