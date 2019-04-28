Германия: Бундеслига 2018-2019
Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Ганновер 96
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +15 =3 -2Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Фортуна 1:4 Бавария
Бавария 5:0 Боруссия Д Бавария 5:4 Хайденхайм Фрайбург 1:1 Бавария Бавария 6:0 Майнц Бавария 1:3 Ливерпуль Бавария 6:0 Вольфсбург Боруссия М 1:5 Бавария Бавария 1:0 Герта Ливерпуль 0:0 Бавария Аугсбург 2:3 Бавария Бавария 3:1 Шальке 04 Герта 2:3 Бавария Байер Л 3:1 Бавария Бавария 4:1 Штуттгарт Хоффенхайм 1:3 Бавария Бавария 0:0 Боруссия М
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =4 -13Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96
Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна Фрайбург 1:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Бавария: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Ганновер 96 0:1 Бавария Бундеслига Ганновер 96 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Ганновер 96 Кубок Бавария 2:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 5:0 Ганновер 96 Бундеслига Бавария 2:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:1 Бавария Бундеслига Ганновер 96 3:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Ганновер 96 Бундеслига Бавария 7:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:0 Бавария Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|80 - 30
|71
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|31
|21
|6
|4
|74 - 40
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|59 - 24
|64
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|58 - 35
|54
|5.
|Байер Л
|Заявка
|31
|16
|3
|12
|57 - 49
|51
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|49 - 38
|51
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|66 - 45
|50
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|52 - 46
|49
|9.
|Вердер
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|53 - 46
|46
|10.
|Фортуна
|Заявка
|31
|12
|4
|15
|44 - 60
|40
|11.
|Герта
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|12.
|Майнц
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|37 - 52
|36
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|40 - 56
|32
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|47 - 59
|31
|15.
|Шальке 04
|Заявка
|31
|8
|6
|17
|36 - 54
|30
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|28 - 67
|24
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|25 - 57
|19
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|31
|4
|6
|21
|26 - 66
|18
Бавария
95.7% (66)
Ничья
1.4% (1)
Ганновер 96
2.9% (2)
3:0 Бавария
29% (20)
2:0 Бавария
26.1% (18)
2:1 Бавария
14.5% (10)
3:1 Бавария
8.7% (6)
4:0 Бавария
7.2% (5)
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