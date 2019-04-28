Германия: Бундеслига 2018-2019

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Бавария
 
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Стадион:
Ганновер 96

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер Фортуна 1:4 Бавария
Бавария 5:0 Боруссия Д Бавария 5:4 Хайденхайм Фрайбург 1:1 Бавария Бавария 6:0 Майнц Бавария 1:3 Ливерпуль Бавария 6:0 Вольфсбург Боруссия М 1:5 Бавария Бавария 1:0 Герта Ливерпуль 0:0 Бавария Аугсбург 2:3 Бавария Бавария 3:1 Шальке 04 Герта 2:3 Бавария Байер Л 3:1 Бавария Бавария 4:1 Штуттгарт Хоффенхайм 1:3 Бавария Бавария 0:0 Боруссия М
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Ганновер 96 1:0 Майнц Герта 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Вольфсбург 3:1 Ганновер 96
Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна Фрайбург 1:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Бавария: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Ганновер 96 0:4 Бавария Бундеслига Ганновер 96 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Ганновер 96 Бундеслига Бавария 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
Ганновер 96 0:1 Бавария Бундеслига Ганновер 96 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:1 Ганновер 96 Кубок Бавария 2:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 5:0 Ганновер 96 Бундеслига Бавария 2:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:1 Бавария Бундеслига Ганновер 96 3:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Ганновер 96 Бундеслига Бавария 7:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:0 Бавария Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 31 22 5 4 80 - 30 71
2. Боруссия Д Заявка 31 21 6 4 74 - 40 69
3. РБ Лейпциг Заявка 31 19 7 5 59 - 24 64
4. Айнтрахт Фр Заявка 31 15 9 7 58 - 35 54
5. Байер Л Заявка 31 16 3 12 57 - 49 51
6. Боруссия М Заявка 31 15 6 10 49 - 38 51
7. Хоффенхайм Заявка 31 13 11 7 66 - 45 50
8. Вольфсбург Заявка 31 14 7 10 52 - 46 49
9. Вердер Заявка 31 12 10 9 53 - 46 46
10. Фортуна Заявка 31 12 4 15 44 - 60 40
11. Герта Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
12. Майнц Заявка 31 10 6 15 37 - 52 36
13. Фрайбург Заявка 31 7 11 13 40 - 56 32
14. Аугсбург Заявка 31 8 7 16 47 - 59 31
15. Шальке 04 Заявка 31 8 6 17 36 - 54 30
16. Штуттгарт Заявка 31 6 6 19 28 - 67 24
17. Нюрнберг Заявка 31 3 10 18 25 - 57 19
18. Ганновер 96 Заявка 31 4 6 21 26 - 66 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Ганновер 96

    До начала игры, которая состоится 04.05.2019, осталось 2 дня 12 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Бавария - Ганновер 96
    Бавария
    95.7% (66)
    Ничья
    1.4% (1)
    Ганновер 96
    2.9% (2)
    3:0 Бавария
    29% (20)
    2:0 Бавария
    26.1% (18)
    2:1 Бавария
    14.5% (10)
    3:1 Бавария
    8.7% (6)
    4:0 Бавария
    7.2% (5)
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