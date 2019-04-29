Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Стадион:
Брайтон

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас
Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити
Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Брайтон 1:1 Арсенал Премьер-лига Брайтон 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:3 Арсенал Кубок
Брайтон 2:3 Арсенал Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 30 2 4 90 - 22 92
2. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
3. Тоттенхэм Заявка 36 23 1 12 65 - 36 70
4. Челси Заявка 36 20 8 8 60 - 39 68
5. Арсенал Заявка 36 20 6 10 69 - 49 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 19 8 9 64 - 51 65
7. Вулверхэмптон Заявка 36 15 9 12 46 - 44 54
8. Лестер Заявка 36 15 6 15 51 - 47 51
9. Эвертон Заявка 36 14 8 14 50 - 44 50
10. Уотфорд Заявка 36 14 8 14 51 - 52 50
11. Вест Хэм Заявка 36 13 7 16 45 - 54 46
12. Кристал Пэлас Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
13. Борнмут Заявка 36 12 6 18 52 - 65 42
14. Ньюкасл Заявка 36 11 9 16 36 - 45 42
15. Бёрнли Заявка 36 11 7 18 44 - 63 40
16. Саутгемптон Заявка 36 9 11 16 44 - 61 38
17. Брайтон Заявка 36 9 8 19 33 - 55 35
18. Кардифф Сити Заявка 36 9 4 23 30 - 66 31
19. Фулхэм Заявка 36 7 5 24 34 - 76 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Брайтон

    До начала игры, которая состоится 05.05.2019, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Арсенал - Брайтон
    Арсенал
    98.2% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Брайтон
    0% (0)
    2:0 Арсенал
    45.5% (25)
    2:1 Арсенал
    21.8% (12)
    1:0 Арсенал
    18.2% (10)
    3:1 Арсенал
    5.5% (3)
    3:0 Арсенал
    3.6% (2)
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