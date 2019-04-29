Англия: Премьер-лига 2018-2019
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7Арсенал 3:1 Валенсия Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас
Наполи 0:1 Арсенал Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =4 -11Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити
Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон Брайтон 0:1 Саутгемптон Миллуолл 2:2 Брайтон Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун Лестер 2:1 Брайтон Брайтон 2:1 Дерби Брайтон 1:3 Бёрнли Вест Бромвич 1:3 Брайтон Брайтон 0:0 Уотфорд Фулхэм 4:2 Брайтон Брайтон 0:0 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|30
|2
|4
|90 - 22
|92
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|23
|1
|12
|65 - 36
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|60 - 39
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|69 - 49
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|64 - 51
|65
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|46 - 44
|54
|8.
|Лестер
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|51 - 47
|51
|9.
|Эвертон
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|50 - 44
|50
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|51 - 52
|50
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|45 - 54
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|13.
|Борнмут
|Заявка
|36
|12
|6
|18
|52 - 65
|42
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|44 - 63
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 61
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|33 - 55
|35
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|36
|9
|4
|23
|30 - 66
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|36
|7
|5
|24
|34 - 76
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Арсенал
98.2% (54)
Ничья
1.8% (1)
Брайтон
0% (0)
2:0 Арсенал
45.5% (25)
2:1 Арсенал
21.8% (12)
1:0 Арсенал
18.2% (10)
3:1 Арсенал
5.5% (3)
3:0 Арсенал
3.6% (2)
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