Англия: Премьер-лига 2018-2019
Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Уотфорд
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага
Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал
Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд
Последние игры между собой
Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|30
|2
|4
|90 - 22
|92
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|23
|1
|12
|65 - 36
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|60 - 39
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|69 - 49
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|64 - 51
|65
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|46 - 44
|54
|8.
|Лестер
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|51 - 47
|51
|9.
|Эвертон
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|50 - 44
|50
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|51 - 52
|50
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|45 - 54
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|13.
|Борнмут
|Заявка
|36
|12
|6
|18
|52 - 65
|42
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|44 - 63
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 61
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|33 - 55
|35
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|36
|9
|4
|23
|30 - 66
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|36
|7
|5
|24
|34 - 76
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Челси
98.3% (57)
Ничья
1.7% (1)
Уотфорд
0% (0)
2:0 Челси
34.5% (20)
2:1 Челси
31% (18)
1:0 Челси
19% (11)
3:0 Челси
6.9% (4)
3:1 Челси
3.4% (2)
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