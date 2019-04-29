Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Челси
 
Позже

Стадион:
Уотфорд

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Челси 2:2 Бёрнли Челси 4:3 Славия Прага
Ливерпуль 2:0 Челси Славия Прага 0:1 Челси Челси 2:0 Вест Хэм Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси
Уотфорд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Уотфорд 1:1 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 1:2 Уотфорд Уотфорд 0:1 Арсенал
Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Уотфорд 4:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд

Последние игры между собой

Челси: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Уотфорд 4:1 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Уотфорд Премьер-лига Челси 4:3 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Уотфорд 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Уотфорд Премьер-лига Челси 3:0 Уотфорд Кубок Челси 5:0 Уотфорд Кубок Уотфорд 1:3 Челси Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 30 2 4 90 - 22 92
2. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
3. Тоттенхэм Заявка 36 23 1 12 65 - 36 70
4. Челси Заявка 36 20 8 8 60 - 39 68
5. Арсенал Заявка 36 20 6 10 69 - 49 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 19 8 9 64 - 51 65
7. Вулверхэмптон Заявка 36 15 9 12 46 - 44 54
8. Лестер Заявка 36 15 6 15 51 - 47 51
9. Эвертон Заявка 36 14 8 14 50 - 44 50
10. Уотфорд Заявка 36 14 8 14 51 - 52 50
11. Вест Хэм Заявка 36 13 7 16 45 - 54 46
12. Кристал Пэлас Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
13. Борнмут Заявка 36 12 6 18 52 - 65 42
14. Ньюкасл Заявка 36 11 9 16 36 - 45 42
15. Бёрнли Заявка 36 11 7 18 44 - 63 40
16. Саутгемптон Заявка 36 9 11 16 44 - 61 38
17. Брайтон Заявка 36 9 8 19 33 - 55 35
18. Кардифф Сити Заявка 36 9 4 23 30 - 66 31
19. Фулхэм Заявка 36 7 5 24 34 - 76 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Уотфорд

    До начала игры, которая состоится 05.05.2019, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Челси - Уотфорд
    Челси
    98.3% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Уотфорд
    0% (0)
    2:0 Челси
    34.5% (20)
    2:1 Челси
    31% (18)
    1:0 Челси
    19% (11)
    3:0 Челси
    6.9% (4)
    3:1 Челси
    3.4% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...