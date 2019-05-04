Англия: Премьер-лига 2018-2019
Вест Хэм
3:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Лондон Зрители: 59961
Саутгемптон
1:0
16' ГолАрнаутович Марко
63' Желтая карточкаЛансини Мануэль
2:0
70' ГолАрнаутович Марко
3:0
73' ГолФредерикс Райан
81' Желтая карточкаРомеу Ориоль
23
Диоп
Исса
16
Ноубл
Марк
14
Обьянг
Педро
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
18
Лемина
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
-
27 Лукас ПересНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
66 Рэмси КейнЗащитник
-
33 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Остин ЧарльзНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
63'
70'
2:0
73'
3:0
81'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон
Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|30
|2
|4
|90 - 22
|92
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|23
|1
|13
|65 - 37
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|60 - 39
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|69 - 49
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|64 - 51
|65
|7.
|Вулверхэмптон
|1:0 Заявка
|37
|16
|9
|12
|47 - 44
|57
|8.
|Эвертон
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|52 - 44
|53
|9.
|Лестер
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|51 - 47
|51
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|51 - 52
|50
|11.
|Вест Хэм
|3:0 Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 54
|49
|12.
|Борнмут
|Заявка
|37
|13
|6
|18
|53 - 65
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|11
|7
|19
|44 - 65
|40
|16.
|Саутгемптон
|0:3 Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 64
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|33 - 55
|35
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|36
|9
|4
|23
|30 - 66
|31
|19.
|Фулхэм
|0:1 Заявка
|37
|7
|5
|25
|34 - 77
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Вест Хэм
76.1% (118)
Ничья
17.4% (27)
Саутгемптон
6.5% (10)
2:1 Вест Хэм
42.6% (66)
1:0 Вест Хэм
21.3% (33)
1:1 Ничья
15.5% (24)
2:0 Вест Хэм
4.5% (7)
1:2 Саутгемптон
3.9% (6)
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