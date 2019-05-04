Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Вест Хэм
3:0
Второй тайм: 82'

Стадион: Зрители: 59961
Саутгемптон
0'
1:0
16' Гол
Арнаутович Марко
63' Желтая карточка
Лансини Мануэль
2:0
70' Гол
Арнаутович Марко
3:0
73' Гол
Фредерикс Райан
81' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
82'
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
4
Бальбуэна
Фабиан
23
Диоп
Исса
26
Масуаку
Артур
16
Ноубл
Марк
14
Обьянг
Педро
45
Диангана
Грэди
10
Лансини
Мануэль
30
Антонио
Майкл
7
Арнаутович
Марко
44
Форстер
Фрейзер
43
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
18
Лемина
Марио
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
11
Эльюнусси
Мохамед
7
Лонг
Шейн
9
Ингс
Дэнни
Вест Хэм
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Ход матча

16'
Арнаутович Марко
(Ноубл Марк)
1:0
46'
 
Редмонд Натан
Ингс Дэнни
63'
Лансини Мануэль
 
68'
 
Уорд-Праус Джеймс
Армстронг Стюарт
68'
Уилшер Джек
Диангана Грэди
 
70'
Арнаутович Марко
2:0
73'
Фредерикс Райан
3:0
75'
 
Ромеу Ориоль
Лемина Марио
78'
Карлос Санчес
Ноубл Марк
 
81'
 
Ромеу Ориоль

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 2:1 Вест Хэм Челси 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм
Саутгемптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Саутгемптон 3:3 Борнмут Уотфорд 1:1 Саутгемптон Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон
Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Вест Хэм Саутгемптон 2:2 Вест Хэм Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 30 2 4 90 - 22 92
2. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
3. Тоттенхэм Заявка 37 23 1 13 65 - 37 70
4. Челси Заявка 36 20 8 8 60 - 39 68
5. Арсенал Заявка 36 20 6 10 69 - 49 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 19 8 9 64 - 51 65
7. Вулверхэмптон 1:0 Заявка 37 16 9 12 47 - 44 57
8. Эвертон Заявка 37 15 8 14 52 - 44 53
9. Лестер Заявка 36 15 6 15 51 - 47 51
10. Уотфорд Заявка 36 14 8 14 51 - 52 50
11. Вест Хэм 3:0 Заявка 37 14 7 16 48 - 54 49
12. Борнмут Заявка 37 13 6 18 53 - 65 45
13. Кристал Пэлас Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
14. Ньюкасл Заявка 36 11 9 16 36 - 45 42
15. Бёрнли Заявка 37 11 7 19 44 - 65 40
16. Саутгемптон 0:3 Заявка 37 9 11 17 44 - 64 38
17. Брайтон Заявка 36 9 8 19 33 - 55 35
18. Кардифф Сити Заявка 36 9 4 23 30 - 66 31
19. Фулхэм 0:1 Заявка 37 7 5 25 34 - 77 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Второй тайм
  • 82'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 81'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    81'
    Ромеу Ориоль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    81'
    Безумный фол. Ромеу Ориоль грубо играет против соперника. Пострадал Антонио Майкл
  • 80'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 80'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 79'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    78'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
  • 78'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 78'
    Тактическая замена. Ноубл Марк уходит с поля и его заменяет Карлос Санчес
  • 77'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Янн Валери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 76'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Сегодняшная посещаемость составляет 59961 болельщиков
  • 75'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 75'
    Тактическая замена. Лемина Марио уходит с поля и его заменяет Ромеу Ориоль
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 74'
    Лансини Мануэль не смог попасть в створ ударом издали
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Фредерикс Райан забивает!
  • 73'
    Отличные скиллы показывает Фредерикс Райан, обводя своих соперников
  • 73'
    Фредерикс Райан из команды Вест Хэм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Уилшер Джек мяча так и не получил
  • 72'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 72'
    Лемина Марио из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 71'
    Лемина Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 71'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О О О Л - Арнаутович Марко из команды Вест Хэм с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 69'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
  • 69'
    Фредерикс Райан из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 69'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 69'
    Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 69'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Уорд-Праус Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Ноубл Марк из команды Вест Хэм подал угловой слева.
  • 68'
    Тактическая замена. Диангана Грэди уходит с поля и его заменяет Уилшер Джек
  • 68'
    Тактическая замена. Армстронг Стюарт уходит с поля и его заменяет Уорд-Праус Джеймс
  • 67'
    Должен был быть гол! Лансини Мануэль имел отличный шанс, но Форстер Фрейзер не дал голу состоятся!
  • 67'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 67'
    Фредерикс Райан из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 67'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
  • 66'
    Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 66'
    Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
  • 66'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 65'
    Какой промах! Лонг Шейн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    65'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
  • 64'
    Фабьянски Лукаш вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Редмонд Натан. Отличный был шанс, чтобы забить!
  • 64'
    Беднарек Ян из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    64'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
  • 63'
    Редмонд Натан мяч отрикошетил от ворот
  • 63'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
  • Желтая карточка
    63'
    Судья подбегает и показывает Лансини Мануэль из команды Вест Хэм отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    63'
    Лансини Мануэль из команды Вест Хэм вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Бертранд Райан не пострадал и надо продолжать игру!
  • 62'
    Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 62'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 60'
    Диангана Грэди из команды Вест Хэм отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 60'
    Диангана Грэди из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
  • 60'
    Вест Хэм начинает контратаку
  • 60'
    Армстронг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 60'
    Фредерикс Райан из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 59'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 59'
    Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 58'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Опасность предотвращена - Ноубл Марк из команды Вест Хэм вступил в отбор удачно
  • 56'
    Отличные скиллы показывает Армстронг Стюарт, обводя своих соперников
  • 55'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 54'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    52'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Диангана Грэди оказался на газоне.
  • 52'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 52'
    Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
  • 52'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    51'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
  • 51'
    Редмонд Натан мяч отрикошетил от ворот
  • Угловой
    51'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
  • 50'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 50'
    Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 49'
    Отличный пас сделал Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 49'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Янн Валери из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 49'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Фредерикс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
  • 47'
    Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон забрасывает мяч в штрафную.
  • 46'
    Тактическая замена. Ингс Дэнни уходит с поля и его заменяет Редмонд Натан
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 47'
    Фредерикс Райан из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Антонио Майкл нанес удар, мяч был парирован, но Форстер Фрейзер не удержал его в руках.
  • 47'
    Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Стивенс Джек из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 46'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 44'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 44'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
  • 44'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • Фол, нарушение
    42'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Фредерикс Райан оказался на газоне.
  • 42'
    Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 41'
    Янн Валери из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Армстронг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Армстронг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Ингс Дэнни из команды Саутгемптон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Угловой
    38'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
  • 38'
    Бальбуэна Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 37'
    Вест Хэм начинает контратаку
  • 37'
    Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 34'
    Масуаку Артур не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 33'
    Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    32'
    Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Фредерикс Райан оказался на газоне.
  • 31'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Лонг Шейн наказан за толчок Фредерикс Райан
  • 30'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Антонио Майкл пробует нанести удар издали, но Форстер Фрейзер держит все под контролем
  • 29'
    Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 29'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 28'
    Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
  • 28'
    Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 28'
    Обьянг Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Бертранд Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Обьянг Педро из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Армстронг Стюарт
  • 27'
    Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
  • 26'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Беднарек Ян из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 26'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
  • 26'
    Бальбуэна Фабиан делает длинную передачу вперед
  • 24'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 23'
    Фредерикс Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Лансини Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
  • 22'
    Отличные скиллы показывает Масуаку Артур, обводя своих соперников
  • Офсайд
    21'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
  • 21'
    Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    20'
    Янн Валери из команды Саутгемптон толкнул локтем оппонента. Это Антонио Майкл заработал фол
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 19'
    Диоп Исса из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 19'
    Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Лемина Марио грубо играет против соперника. Пострадал Фредерикс Райан
  • 17'
    Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    ШАНС! Арнаутович Марко вышел один-на-один с голкипером...
  • 17'
    Лонг Шейн из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Ноубл Марк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!
  • 16'
    Ноубл Марк разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 16'
    Янн Валери ошибается в защите.
  • 15'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Вест Хэм
  • 15'
    ШАНС! Эльюнусси Мохамед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 14'
    Отличные скиллы показывает Эльюнусси Мохамед, обводя своих соперников
  • 14'
    Бертранд Райан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Саутгемптон контролирует мяч.
  • 13'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Саутгемптон имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Обьянг Педро наказан за толчок Хёйбьерг Пьер-Эмиль
  • 12'
    Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
  • Офсайд
    11'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
  • 11'
    Диангана Грэди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
  • 11'
    Диангана Грэди из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    10'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
  • Угловой
    10'
    Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 10'
    Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Опасность! Диангана Грэди из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 9'
    Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Саутгемптон
  • 8'
    Диангана Грэди не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    ШАНС! Армстронг Стюарт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 6'
    Ингс Дэнни из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    4'
    Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Обьянг Педро
  • 4'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Лемина Марио задерживает мяч рукой
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Вест Хэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вест Хэм 3:0 Саутгемптон
Вест Хэм
76.1% (118)
Ничья
17.4% (27)
Саутгемптон
6.5% (10)
2:1 Вест Хэм
42.6% (66)
1:0 Вест Хэм
21.3% (33)
1:1 Ничья
15.5% (24)
2:0 Вест Хэм
4.5% (7)
1:2 Саутгемптон
3.9% (6)
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