Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм начался

Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Янн Валери из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Вест Хэм

Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Вест Хэм

Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Саутгемптон

Янн Валери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

47' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

47' Фредерикс Райан из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

47' Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Масуаку Артур из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Стивенс Джек из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

46' Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

46' Масуаку Артур из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...

45' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

44' Вест Хэм контролирует мяч.

44' Удар от ворот произведет Саутгемптон

44' Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает неудачный навес.

44' Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

43' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Идет дождь, трудные условия для игроков.

42' Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Янн Валери из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

41' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

38' Ингс Дэнни из команды Саутгемптон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

38' Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.

38' Бальбуэна Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

37' Саутгемптон контролирует мяч.

37' Вест Хэм начинает контратаку

37' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

36' Удар от ворот произведет Вест Хэм

35' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

34' Удар от ворот произведет Саутгемптон

34' Масуаку Артур не смог попасть в створ ударом издали

33' Удар от ворот произведет Саутгемптон

33' Вест Хэм имеет хороший шанс забить.

31' Саутгемптон контролирует мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

30' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Антонио Майкл из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

28' Вест Хэм имеет хороший шанс забить.

28' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

28' Эльюнусси Мохамед из команды Саутгемптон навешивает в штрафную с рикошетом.

28' Обьянг Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бертранд Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...

26' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе

26' Беднарек Ян из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

26' Арнаутович Марко из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...

24' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Вест Хэм контролирует мяч.

22' Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает пас партнеру.

22' Отличные скиллы показывает Масуаку Артур , обводя своих соперников

21' Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде

21' Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

20' Янн Валери из команды Саутгемптон толкнул локтем оппонента. Это Антонио Майкл заработал фол

20' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

19' Удар от ворот произведет Вест Хэм

19' Диоп Исса из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

19' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

17' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

17' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лонг Шейн из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

16' Г О О О О Л - Арнаутович Марко изменил счет на табло!

16' Ноубл Марк разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Янн Валери ошибается в защите.

15' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

15' Удар от ворот произведет Вест Хэм

15' ШАНС! Эльюнусси Мохамед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

14' Отличные скиллы показывает Эльюнусси Мохамед , обводя своих соперников

14' Бертранд Райан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

14' Саутгемптон контролирует мяч.

13' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

12' Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...

12' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Вест Хэм имеет хороший шанс забить.

11' Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде

11' Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает пас партнеру.

11' Диангана Грэди из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

10' Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде

10' Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой справа.

10' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

10' Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Опасность! Диангана Грэди из команды Вест Хэм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

9' Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Масуаку Артур из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...

8' Удар от ворот произведет Саутгемптон

8' Диангана Грэди не смог попасть в створ ударом издали

8' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...

6' ШАНС! Армстронг Стюарт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

6' Ингс Дэнни из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

5' Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

4' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вест Хэм начинает с центра поля