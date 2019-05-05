Швейцария: Суперлига 2018-2019
0:1
7' ГолНсаме Жан-Пьер
11' Желтая карточкаЭбишер Мишель
17' Желтая карточкаГргич Анто
19' Желтая карточкаAndre Neitzke
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
19
Шик
Торстен
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кукели БуримПолузащитник
-
84 Baltazar
-
-
-
Главный тренер: Murat Yakin
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
7'
0:1
11'
17'
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +4 =6 -10Цюрих 1:0 Сьон Сьон 0:3 Базель Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =5 -3Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз
Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Оснабрюк 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз
Последние игры между собой
Сьон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Янг Бойз: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Сьон Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|32
|26
|4
|2
|82 - 30
|82
|2.
|Базель
|32
|17
|11
|4
|61 - 39
|62
|3.
|Люцерн
|0:0
|32
|12
|5
|15
|47 - 53
|41
|4.
|Тун
|0:0
|32
|10
|11
|11
|54 - 51
|41
|5.
|Санкт-Галлен
|32
|11
|6
|15
|42 - 54
|39
|6.
|Лугано
|0:0
|32
|8
|15
|9
|44 - 44
|39
|7.
|Цюрих
|32
|9
|10
|13
|37 - 47
|37
|8.
|Сьон
|0:1
|31
|9
|7
|15
|44 - 49
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|32
|8
|10
|14
|39 - 57
|34
|10.
|Грасcхоппер
|31
|5
|9
|17
|28 - 54
|24
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