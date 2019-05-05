Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Сьон
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
7' Гол
Нсаме Жан-Пьер
11' Желтая карточка
Эбишер Мишель
17' Желтая карточка
Гргич Анто
19' Желтая карточка
Andre Neitzke
24'
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
3
Andre
Neitzke
34
Ндойе
Бирама
27
Моргадо
Бруно
6
Christian
Zock
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
7
Касами
Пайтим
8
Мвенг
Фредди
9
Робертс
Улдрикис
26
Фон
Балльмоос
Давид
43
Мбабу
Кевин
30
Лаупер
Сандро
5
Фон
Берген
Стив
23
Бенито
Лорис
19
Шик
Торстен
20
Эбишер
Мишель
8
Соу
Джибриль
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
99
Оаро
Гийом
Сьон
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

7'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
(Эбишер Мишель)
11'
 
Эбишер Мишель
17'
Гргич Анто
 
19'
Andre Neitzke
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Цюрих 1:0 Сьон Сьон 0:3 Базель Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн
Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 2:4 Базель Сьон 2:2 Санкт-Галлен Базель 1:0 Сьон Люцерн 1:3 Сьон Сьон 2:2 Лугано Сьон 0:1 Богемианс-1905 Арау 7:1 Сьон Сьон 2:2 Ференцварош Сьон 3:0 Динамо Бухарест Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Базель Лугано 2:2 Сьон
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз
Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Оснабрюк 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз

Последние игры между собой

Сьон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Янг Бойз: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Сьон Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 32 26 4 2 82 - 30 82
2. Базель 32 17 11 4 61 - 39 62
3. Люцерн 0:0 32 12 5 15 47 - 53 41
4. Тун 0:0 32 10 11 11 54 - 51 41
5. Санкт-Галлен 32 11 6 15 42 - 54 39
6. Лугано 0:0 32 8 15 9 44 - 44 39
7. Цюрих 32 9 10 13 37 - 47 37
8. Сьон 0:1 31 9 7 15 44 - 49 34
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 32 8 10 14 39 - 57 34
10. Грасcхоппер 31 5 9 17 28 - 54 24
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Andre Neitzke получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Эбишер Мишель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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