Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Борнмут
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли
Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут Борнмут 2:0 Брайтон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Челси 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Тоттенхэм 5:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Борнмут Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Борнмут Премьер-лига
Борнмут 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:5 Тоттенхэм Премьер-лига Борнмут 0:4 Тоттенхэм Товарищеские матчи Борнмут 0:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 30 2 4 90 - 22 92
2. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
3. Тоттенхэм Заявка 36 23 1 12 65 - 36 70
4. Челси Заявка 36 20 8 8 60 - 39 68
5. Арсенал Заявка 36 20 6 10 69 - 49 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 19 8 9 64 - 51 65
7. Вулверхэмптон Заявка 36 15 9 12 46 - 44 54
8. Лестер Заявка 36 15 6 15 51 - 47 51
9. Эвертон Заявка 36 14 8 14 50 - 44 50
10. Уотфорд Заявка 36 14 8 14 51 - 52 50
11. Вест Хэм Заявка 36 13 7 16 45 - 54 46
12. Кристал Пэлас Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
13. Борнмут Заявка 36 12 6 18 52 - 65 42
14. Ньюкасл Заявка 36 11 9 16 36 - 45 42
15. Бёрнли Заявка 36 11 7 18 44 - 63 40
16. Саутгемптон Заявка 36 9 11 16 44 - 61 38
17. Брайтон Заявка 36 9 8 19 33 - 55 35
18. Кардифф Сити Заявка 36 9 4 23 30 - 66 31
19. Фулхэм Заявка 36 7 5 24 34 - 76 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 04.05.2019, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Борнмут - Тоттенхэм
    Борнмут
    4.3% (3)
    Ничья
    12.9% (9)
    Тоттенхэм
    82.9% (58)
    1:2 Тоттенхэм
    40% (28)
    0:1 Тоттенхэм
    21.4% (15)
    0:2 Тоттенхэм
    11.4% (8)
    1:1 Ничья
    8.6% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    7.1% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...