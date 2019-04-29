Англия: Премьер-лига 2018-2019
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =4 -11Саутгемптон 3:3 Борнмут Борнмут 0:1 Фулхэм Брайтон 0:5 Борнмут Борнмут 1:3 Бёрнли
Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут Борнмут 2:0 Брайтон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =1 -10Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Челси 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|30
|2
|4
|90 - 22
|92
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|23
|1
|12
|65 - 36
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|60 - 39
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|69 - 49
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|64 - 51
|65
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|46 - 44
|54
|8.
|Лестер
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|51 - 47
|51
|9.
|Эвертон
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|50 - 44
|50
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|51 - 52
|50
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|45 - 54
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|13.
|Борнмут
|Заявка
|36
|12
|6
|18
|52 - 65
|42
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|44 - 63
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 61
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|33 - 55
|35
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|36
|9
|4
|23
|30 - 66
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|36
|7
|5
|24
|34 - 76
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Борнмут
4.3% (3)
Ничья
12.9% (9)
Тоттенхэм
82.9% (58)
1:2 Тоттенхэм
40% (28)
0:1 Тоттенхэм
21.4% (15)
0:2 Тоттенхэм
11.4% (8)
1:1 Ничья
8.6% (6)
1:3 Тоттенхэм
7.1% (5)
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