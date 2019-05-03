Англия: Премьер-лига 2018-2019
Эвертон
2:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Гудисон Парк
Бёрнли
1:0
17' Гол в свои воротаМи Бен
2:0
20' ГолКоулмэн Шеймус
36' Желтая карточкаМи Бен
12
Динь
Люка
30
Ришарлисон
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
10
Барнс
Эшли
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 РишарлисонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
14 Гибсон БенЗащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейПолузащитник
-
31 Макнил ДуайтПолузащитник
-
15 Крауч ПитерНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
20'
2:0
36'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +9 =2 -9Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал
Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Миллуолл 3:2 Эвертон Саутгемптон 2:1 Эвертон Эвертон 2:0 Борнмут Эвертон 2:1 Линкольн Сити Эвертон 0:1 Лестер Брайтон 1:0 Эвертон Бёрнли 1:5 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли
Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|30
|2
|4
|90 - 22
|92
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|23
|1
|12
|65 - 36
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|60 - 39
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|69 - 49
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|64 - 51
|65
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|46 - 44
|54
|8.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|37
|15
|8
|14
|52 - 44
|53
|9.
|Лестер
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|51 - 47
|51
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|51 - 52
|50
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|45 - 54
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|13.
|Борнмут
|Заявка
|36
|12
|6
|18
|52 - 65
|42
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|15.
|Бёрнли
|0:2 Заявка
|37
|11
|7
|19
|44 - 65
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 61
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|33 - 55
|35
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|36
|9
|4
|23
|30 - 66
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|36
|7
|5
|24
|34 - 76
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Эвертон
90.7% (146)
Ничья
8.7% (14)
Бёрнли
0.6% (1)
2:1 Эвертон
30.4% (49)
2:0 Эвертон
25.5% (41)
1:0 Эвертон
24.8% (40)
3:1 Эвертон
8.1% (13)
1:1 Ничья
5% (8)
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