Англия: Премьер-лига 2018-2019

Первый тайм

39' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Эвертон

39' Брэйди Роберт из команды Бёрнли наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

38' Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Матч возобновлен

36' Ми Бен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

35' Удар от ворот произведет Бёрнли

35' Шанс! Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон пробил головой, но мимо

35' Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

34' Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде

34' Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

33' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ми Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Бёрнли контролирует мяч.

31' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

30' Удар от ворот произведет Эвертон

29' Удар от ворот произведет Эвертон

28' Корк Джек из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

28' Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

28' Зума Курт из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.

28' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Шнайдерлин Морган из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

27' Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

27' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

26' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

25' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

24' Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Эвертон контролирует мяч.

23' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Вуд Крис из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Г О О О О Л - Коулмэн Шеймус из команды Эвертон забивает головой!

20' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

20' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

19' Эвертон контролирует мяч.

18' Отличный гол забил Ришарлисон

17' Г О О О О Л - Ми Бен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

17' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

16' Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде

16' Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.

15' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.

14' Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

14' Гуэйе Идрисса из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

14' Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

12' Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Бёрнли

10' Ришарлисон не смог попасть в створ ударом издали

10' Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 89%, [team2]: 11%.

9' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Бёрнли

7' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...

6' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.

6' Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот

6' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

5' Контроль мяча: [team1]: 89%, [team2]: 11%.

5' Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

4' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

4' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Бернард Дуарте из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.

2' Динь Люка из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.

2' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...

2' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эвертон начинает с центра поля