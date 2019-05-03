Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Эвертон
2:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Бёрнли
0'
1:0
17' Гол в свои ворота
Ми Бен
2:0
20' Гол
Коулмэн Шеймус
36' Желтая карточка
Ми Бен
38'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Кин
Майкл
5
Зума
Курт
12
Динь
Люка
18
Шнайдерлин
Морган
17
Гуэйе
Идрисса
30
Ришарлисон
10
Сигурдссон
Гильфи
20
Бернард
Дуарте
29
Калверт-Льюин
Доминик
1
Хитон
Том
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
12
Брэйди
Роберт
10
Барнс
Эшли
11
Вуд
Крис
Эвертон
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

17'
Ми Бен
1:0
20'
Коулмэн Шеймус
2:0
36'
 
Ми Бен

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Кристал Пэлас 0:0 Эвертон Эвертон 4:0 Манчестер Юнайтед Фулхэм 2:0 Эвертон Эвертон 1:0 Арсенал
Вест Хэм 0:2 Эвертон Эвертон 2:0 Челси Ньюкасл 3:2 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Кардифф Сити 0:3 Эвертон Уотфорд 1:0 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Миллуолл 3:2 Эвертон Саутгемптон 2:1 Эвертон Эвертон 2:0 Борнмут Эвертон 2:1 Линкольн Сити Эвертон 0:1 Лестер Брайтон 1:0 Эвертон Бёрнли 1:5 Эвертон
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли
Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Бёрнли 1:5 Эвертон Премьер-лига Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Бёрнли Премьер-лига Эвертон 3:1 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Эвертон Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 30 2 4 90 - 22 92
2. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
3. Тоттенхэм Заявка 36 23 1 12 65 - 36 70
4. Челси Заявка 36 20 8 8 60 - 39 68
5. Арсенал Заявка 36 20 6 10 69 - 49 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 19 8 9 64 - 51 65
7. Вулверхэмптон Заявка 36 15 9 12 46 - 44 54
8. Эвертон 2:0 Заявка 37 15 8 14 52 - 44 53
9. Лестер Заявка 36 15 6 15 51 - 47 51
10. Уотфорд Заявка 36 14 8 14 51 - 52 50
11. Вест Хэм Заявка 36 13 7 16 45 - 54 46
12. Кристал Пэлас Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
13. Борнмут Заявка 36 12 6 18 52 - 65 42
14. Ньюкасл Заявка 36 11 9 16 36 - 45 42
15. Бёрнли 0:2 Заявка 37 11 7 19 44 - 65 40
16. Саутгемптон Заявка 36 9 11 16 44 - 61 38
17. Брайтон Заявка 36 9 8 19 33 - 55 35
18. Кардифф Сити Заявка 36 9 4 23 30 - 66 31
19. Фулхэм Заявка 36 7 5 24 34 - 76 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Первый тайм
  • 39'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Удар от ворот произведет Эвертон
  • 39'
    Брэйди Роберт из команды Бёрнли наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 38'
    Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Шнайдерлин Морган из команды Эвертон опасно и грубо сыграл. Гудмундссон Йоханн пострадал.
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    36'
    Ми Бен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 36'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    36'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Шнайдерлин Морган пострадал.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 35'
    Шанс! Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон пробил головой, но мимо
  • 35'
    Динь Люка из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    34'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
  • 34'
    Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Ми Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Кин Майкл наказан за толчок Вуд Крис
  • 32'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 31'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Эвертон
  • Офсайд
    29'
    Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон в офсайде
  • 29'
    Удар от ворот произведет Эвертон
  • 28'
    Корк Джек из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Брэйди Роберт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Зума Курт из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    28'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
  • 28'
    Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Шнайдерлин Морган из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Коулмэн Шеймус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 25'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Кин Майкл делает длинную передачу вперед
  • 24'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 23'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Вуд Крис из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 22'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Коулмэн Шеймус из команды Эвертон забивает головой!
  • 20'
    Динь Люка нанес удар издали, а Хитон Том отбил его обратно в игру!
  • 20'
    Калверт-Льюин Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Динь Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 20'
    Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 19'
    Эвертон контролирует мяч.
  • 18'
    Отличный гол забил Ришарлисон
  • 17'
    Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Ми Бен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 17'
    Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    16'
    Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
  • 16'
    Лоутон Мэттью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Динь Люка из команды Эвертон играет слишком грубо. Барнс Эшли оказался на газоне.
  • 15'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
  • 15'
    Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
  • 14'
    Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 14'
    Гуэйе Идрисса из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Хитон Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Кин Майкл задерживает мяч рукой
  • 13'
    Динь Люка из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 12'
    Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Лоутон Мэттью делает длинную передачу вперед
  • 11'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 10'
    Ришарлисон не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 89%, [team2]: 11%.
  • 9'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Вуд Крис задерживает мяч рукой
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 7'
    Коулмэн Шеймус из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Гуэйе Идрисса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
  • 6'
    Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот
  • 6'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 89%, [team2]: 11%.
  • 5'
    Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Бернард Дуарте из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Игрок из команды Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 4'
    Бернард Дуарте из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    3'
    Динь Люка из команды Эвертон подал угловой слева.
  • 2'
    Динь Люка из команды Эвертон навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 2'
    Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Гуэйе Идрисса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Эвертон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эвертон 2:0 Бёрнли
Эвертон
90.7% (146)
Ничья
8.7% (14)
Бёрнли
0.6% (1)
2:1 Эвертон
30.4% (49)
2:0 Эвертон
25.5% (41)
1:0 Эвертон
24.8% (40)
3:1 Эвертон
8.1% (13)
1:1 Ничья
5% (8)
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