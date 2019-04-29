Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Ньюкасл
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас
Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль
Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 36 30 2 4 90 - 22 92
2. Ливерпуль Заявка 36 28 7 1 84 - 20 91
3. Тоттенхэм Заявка 36 23 1 12 65 - 36 70
4. Челси Заявка 36 20 8 8 60 - 39 68
5. Арсенал Заявка 36 20 6 10 69 - 49 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 19 8 9 64 - 51 65
7. Вулверхэмптон Заявка 36 15 9 12 46 - 44 54
8. Лестер Заявка 36 15 6 15 51 - 47 51
9. Эвертон Заявка 36 14 8 14 50 - 44 50
10. Уотфорд Заявка 36 14 8 14 51 - 52 50
11. Вест Хэм Заявка 36 13 7 16 45 - 54 46
12. Кристал Пэлас Заявка 36 12 7 17 43 - 48 43
13. Борнмут Заявка 36 12 6 18 52 - 65 42
14. Ньюкасл Заявка 36 11 9 16 36 - 45 42
15. Бёрнли Заявка 36 11 7 18 44 - 63 40
16. Саутгемптон Заявка 36 9 11 16 44 - 61 38
17. Брайтон Заявка 36 9 8 19 33 - 55 35
18. Кардифф Сити Заявка 36 9 4 23 30 - 66 31
19. Фулхэм Заявка 36 7 5 24 34 - 76 26
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 36 3 5 28 20 - 74 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 04.05.2019, осталось 2 дня 18 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ньюкасл - Ливерпуль
    Ньюкасл
    1.6% (1)
    Ничья
    7.8% (5)
    Ливерпуль
    90.6% (58)
    1:2 Ливерпуль
    40.6% (26)
    0:2 Ливерпуль
    15.6% (10)
    1:3 Ливерпуль
    14.1% (9)
    0:1 Ливерпуль
    9.4% (6)
    0:3 Ливерпуль
    7.8% (5)
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