Англия: Премьер-лига 2018-2019
Ньюкасл
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Стадион: Сент-Джеймс Парк
Ливерпуль
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =5 -7Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас
Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =2 -4Барселона 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль
Порту 1:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|30
|2
|4
|90 - 22
|92
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|28
|7
|1
|84 - 20
|91
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|23
|1
|12
|65 - 36
|70
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|60 - 39
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|69 - 49
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|64 - 51
|65
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|46 - 44
|54
|8.
|Лестер
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|51 - 47
|51
|9.
|Эвертон
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|50 - 44
|50
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|51 - 52
|50
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|45 - 54
|46
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 48
|43
|13.
|Борнмут
|Заявка
|36
|12
|6
|18
|52 - 65
|42
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|36 - 45
|42
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|44 - 63
|40
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|11
|16
|44 - 61
|38
|17.
|Брайтон
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|33 - 55
|35
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|36
|9
|4
|23
|30 - 66
|31
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|36
|7
|5
|24
|34 - 76
|26
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|36
|3
|5
|28
|20 - 74
|14
Ньюкасл
1.6% (1)
Ничья
7.8% (5)
Ливерпуль
90.6% (58)
1:2 Ливерпуль
40.6% (26)
0:2 Ливерпуль
15.6% (10)
1:3 Ливерпуль
14.1% (9)
0:1 Ливерпуль
9.4% (6)
0:3 Ливерпуль
7.8% (5)
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