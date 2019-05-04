Швейцария: Суперлига 2018-2019
Базель
3:0
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Цюрих
42' Желтая карточкаОдей Стивен
1:0
49' ГолСамбрано Очандарте
2:0
66' ГолВан Волфсвинкель Рикки
86' Желтая карточкаБаланта Эдер
3:0
90' ГолАйети Альбиан
17
Сухи
Марек
15
Риверос
Блас
33
Буа
Кевин
25
Бреше
Янник
13
Неф
Алайн
22
Рюэгг
Кевин
15
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Баланта ЭдерЗащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
13 Неф АлайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
-
94 Хелифи СалимПолузащитник
-
50 Yann Kasai
-
37 Fabio Dixon
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
42'
49'
66'
86'
90'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +14 =6 -0Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер
Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =4 -11Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель Лугано 3:0 Цюрих Цюрих 0:1 Янг Бойз
Последние игры между собой
Базель: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Цюрих: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Базель Кубок Швейцарии Базель 4:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|31
|25
|4
|2
|81 - 30
|79
|2.
|Базель
|32
|17
|11
|4
|61 - 39
|62
|3.
|Люцерн
|31
|12
|4
|15
|47 - 53
|40
|4.
|Тун
|31
|10
|10
|11
|54 - 51
|40
|5.
|Санкт-Галлен
|32
|11
|6
|15
|42 - 54
|39
|6.
|Лугано
|31
|8
|14
|9
|44 - 44
|38
|7.
|Цюрих
|32
|9
|10
|13
|37 - 47
|37
|8.
|Сьон
|30
|9
|7
|14
|44 - 48
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|31
|8
|9
|14
|39 - 57
|33
|10.
|Грасcхоппер
|31
|5
|9
|17
|28 - 54
|24
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