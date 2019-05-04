Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Базель
3:0
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
42' Желтая карточка
Одей Стивен
1:0
49' Гол
Самбрано Очандарте
2:0
66' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
86' Желтая карточка
Баланта Эдер
3:0
90' Гол
Айети Альбиан
90'+4
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
25
Самбрано
Очандарте
17
Сухи
Марек
15
Риверос
Блас
34
Джака
Таулант
6
Фрай
Фабиан
33
Буа
Кевин
7
Дзуффи
Лука
14
Штокер
Валентин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
25
Бреше
Янник
13
Неф
Алайн
17
Бангура
Умару
3
Махсо
Андреас
27
Шёнбахлер
Марко
26
Сертик
Грегори
22
Рюэгг
Кевин
14
Домджони
Тони
5
Харабадзе
Леван
9
Сисей
Ассан
15
Одей
Стивен
Базель
4-2-3-1
Цюрих
3-5-2

Ход матча

42'
 
Одей Стивен
49'
Самбрано Очандарте
(Дзуффи Лука)
1:0
54'
 
Зом Симон
Сертик Грегори
66'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Штокер Валентин)
2:0
67'
 
Кололли Беньямин
Сисей Ассан
73'
Баланта Эдер
Фрай Фабиан
 
76'
Жегрова Эдон
Буа Кевин
 
80'
 
Омерагич Бечир
Неф Алайн
84'
Айети Альбиан
Ван Волфсвинкель Рикки
 
86'
Баланта Эдер
 
90'
Айети Альбиан
(Штокер Валентин)
3:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер
Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель Лугано 3:0 Цюрих Цюрих 0:1 Янг Бойз
Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих Цюрих 0:1 Лугано Цюрих 2:1 Кринс Цюрих 1:1 Люцерн Наполи 2:0 Цюрих Янг Бойз 2:0 Цюрих Цюрих 1:3 Наполи Цюрих 3:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Цюрих 4:1 Флора Цюрих 1:1 Сабаил ЧФР Клуж 2:1 Цюрих

Последние игры между собой

Базель: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Цюрих: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Цюрих 1:3 Базель Кубок Цюрих 0:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Базель Суперлига
Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Базель Кубок Швейцарии Базель 4:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 31 25 4 2 81 - 30 79
2. Базель 32 17 11 4 61 - 39 62
3. Люцерн 31 12 4 15 47 - 53 40
4. Тун 31 10 10 11 54 - 51 40
5. Санкт-Галлен 32 11 6 15 42 - 54 39
6. Лугано 31 8 14 9 44 - 44 38
7. Цюрих 32 9 10 13 37 - 47 37
8. Сьон 30 9 7 14 44 - 48 34
9. Нёвшатель Ксамакс 31 8 9 14 39 - 57 33
10. Грасcхоппер 31 5 9 17 28 - 54 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Одей Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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