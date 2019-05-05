Швейцария: Суперлига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2018-2019
Тун
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
19' Желтая карточка
Ошс Марцис
23'
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
4
Miguel
Rodrigues
I
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
10
Basil
Stillhart
6
Kenan
Fatkic
11
Тосетти
Маттео
16
Костанцо
Морено
33
Шпильман
Марвин
9
Соргич
Деян
30
Laurent
Walthert
20
Мустафа
Сейменович
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
6
Пикель
Шарль
26
Ди
Сере
3
Janick
Kamber
10
Charles-Andre
Doudin
9
Пюлюлю
Афимико
14
Нуццоло
Рафаэль
Тун
4-2-3-1
Нёвшатель Ксамакс
3-4-1-2

Ход матча

19'
 
Ошс Марцис

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун Тун 0:0 Санкт-Галлен
Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих Базель 3:1 Тун Тун 3:2 Лугано Тун 1:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 1:3 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Лугано 1:3 Тун Тун 1:0 Кринс Брюль 1:5 Тун Тун 2:0 Раппершвиль-Йона Тун 1:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Тун
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен
Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Тун: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига Тун 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Тун Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:0 32 26 4 2 82 - 30 82
2. Базель 32 17 11 4 61 - 39 62
3. Люцерн 0:0 32 12 5 15 47 - 53 41
4. Тун 0:0 32 10 11 11 54 - 51 41
5. Санкт-Галлен 32 11 6 15 42 - 54 39
6. Лугано 0:0 32 8 15 9 44 - 44 39
7. Цюрих 32 9 10 13 37 - 47 37
8. Сьон 0:1 31 9 7 15 44 - 49 34
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 32 8 10 14 39 - 57 34
10. Грасcхоппер 31 5 9 17 28 - 54 24
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...