Швейцария: Суперлига 2018-2019
Тун
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Арена Тун
Нёвшатель Ксамакс
19' Желтая карточкаОшс Марцис
20
Каблан
Крис
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
26
Ди
Сере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Биглер КевинПолузащитник
-
14 Гельми РойПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Max VelosoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Kemal AdemiНападающий
-
Главный тренер: Stephane Henchoz
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +8 =6 -6Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун Тун 0:0 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +9 =2 -9Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Люцерн 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Санкт-Галлен
Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Тун: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига Тун 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:0
|32
|26
|4
|2
|82 - 30
|82
|2.
|Базель
|32
|17
|11
|4
|61 - 39
|62
|3.
|Люцерн
|0:0
|32
|12
|5
|15
|47 - 53
|41
|4.
|Тун
|0:0
|32
|10
|11
|11
|54 - 51
|41
|5.
|Санкт-Галлен
|32
|11
|6
|15
|42 - 54
|39
|6.
|Лугано
|0:0
|32
|8
|15
|9
|44 - 44
|39
|7.
|Цюрих
|32
|9
|10
|13
|37 - 47
|37
|8.
|Сьон
|0:1
|31
|9
|7
|15
|44 - 49
|34
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|32
|8
|10
|14
|39 - 57
|34
|10.
|Грасcхоппер
|31
|5
|9
|17
|28 - 54
|24
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