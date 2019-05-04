Франция: Лига 1 2018-2019
Реймс
0:3
Второй тайм: 54'
Стадион: Стад Огюст Делон
Ним
22' Желтая карточкаДингом Тристан
0:1
26' ГолФерри Жордан
28' Желтая карточкаАлакуш Софьян
0:2
43' ГолРипар Рено
45' Желтая карточкаУдин Реми
45' Желтая карточкаЭнгельс Бьорн
0:3
46' ГолБуанга Денис
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
21
Баба
Абдул
17
Зенели
Арбер
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
12
Мауасса
Фет
11
Саванье
Тежи
22
Тиуб
Сада
20
Рипар
Рено
10
Буанга
Денис
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Баба АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
18 Удин РемиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Оджо ШейиПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мауасса ФетПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
10 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Либой ЭрвеЗащитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гийом БатистНападающий
-
19 Бозок УмутНападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
26'
0:1
28'
43'
0:2
45'
45'
46'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =10 -3Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль
Ним Последние 20 матчей: +7 =2 -11Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн
Последние игры между собой
Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|98 - 31
|85
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|6.
|Монпелье
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|50 - 39
|54
|7.
|Ницца
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|27 - 31
|52
|8.
|Ним
|3:0 Заявка
|35
|14
|7
|14
|52 - 53
|49
|9.
|Реймс
|0:3 Заявка
|35
|11
|16
|8
|33 - 38
|49
|10.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|16
|9
|56 - 44
|46
|11.
|Анже
|1:0 Заявка
|35
|10
|15
|10
|42 - 41
|45
|12.
|Ренн
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|47 - 48
|44
|13.
|Нант
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|43 - 45
|43
|14.
|Бордо
|0:1 Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|30 - 48
|36
|16.
|Амьен
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|34 - 51
|33
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 47
|30
|19.
|Дижон
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|27 - 51
|28
|20.
|Генгам
|0:0 Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Реймс
68% (104)
Ничья
29.4% (45)
Ним
2.6% (4)
1:0 Реймс
37.3% (57)
2:1 Реймс
22.9% (35)
1:1 Ничья
22.2% (34)
2:0 Реймс
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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