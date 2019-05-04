Франция: Лига 1 2018-2019

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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Реймс
0:3
Второй тайм: 54'

Стадион:
Ним
0'
22' Желтая карточка
Дингом Тристан
0:1
26' Гол
Ферри Жордан
28' Желтая карточка
Алакуш Софьян
0:2
43' Гол
Рипар Рено
45' Желтая карточка
Удин Реми
45' Желтая карточка
Энгельс Бьорн
0:3
46' Гол
Буанга Денис
54'
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
2
Энгельс
Бьорн
5
Абдельамид
Юнис
21
Баба
Абдул
7
Шавалерин
Ксавье
4
Ромао
Алаиксис
17
Зенели
Арбер
20
Дингом
Тристан
24
Кафаро
Матьё
18
Удин
Реми
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
26
Мигель
Флориан
12
Мауасса
Фет
6
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
14
Бобишон
Антонен
22
Тиуб
Сада
20
Рипар
Рено
10
Буанга
Денис
Реймс
4-2-3-1
Ним
3-4-3

Ход матча

22'
Дингом Тристан
 
26'
0:1
Ферри Жордан
(Саванье Тежи)
28'
 
Алакуш Софьян
43'
0:2
Рипар Рено
45'
Удин Реми
 
45'
Энгельс Бьорн
 
46'
0:3
Буанга Денис
53'
Сук Юн-Чжун
Кафаро Матьё
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль
Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн Тулуза 1:1 Реймс Реймс 2:1 Марсель Генгам 0:1 Реймс Тулуза 4:4 Реймс Реймс 1:1 Ницца Лион 1:1 Реймс Реймс 2:0 Ланс Реймс 2:2 Кан Реймс 2:1 Страсбург Лилль 1:1 Реймс
Ним Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн
Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним Ним 2:0 Дижон Нант 2:4 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:0 Ним Ним 3:1 Анже Ним 0:1 Тулуза Ним 1:0 Нант Лион-Дюшер 3:0 Ним Ренн 4:0 Ним Гавр 2:1 Ним Ним 2:3 Лилль

Последние игры между собой

Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 2
Ним 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 Ним Лига 2 Ним 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Ним Лига 2
Ним 3:0 Реймс Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Ним Лига 2 Реймс 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 27 4 4 98 - 31 85
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
6. Монпелье Заявка 34 14 12 8 50 - 39 54
7. Ницца Заявка 35 14 10 11 27 - 31 52
8. Ним 3:0 Заявка 35 14 7 14 52 - 53 49
9. Реймс 0:3 Заявка 35 11 16 8 33 - 38 49
10. Страсбург Заявка 35 10 16 9 56 - 44 46
11. Анже 1:0 Заявка 35 10 15 10 42 - 41 45
12. Ренн Заявка 34 11 11 12 47 - 48 44
13. Нант Заявка 34 12 7 15 43 - 45 43
14. Бордо 0:1 Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 34 8 12 14 30 - 48 36
16. Амьен Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 34 7 12 15 34 - 51 33
18. Кан 0:0 Заявка 35 6 12 17 26 - 47 30
19. Дижон Заявка 34 7 7 20 27 - 51 28
20. Генгам 0:0 Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • Второй тайм
  • 54'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
  • 54'
    Буанга Денис из команды Ним отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 53'
    Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Сук Юн-Чжун
  • 53'
    Саванье Тежи из команды Ним пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    52'
    Ромао Алаиксис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Мауасса Фет пострадал.
  • 51'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 50'
    Фокет Томас из команды Реймс делает неудачный навес.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 49'
    Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Рипар Рено из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
  • 49'
    Тиуб Сада из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 48'
    Ним контролирует мяч.
  • 48'
    Головой пробил Энгельс Бьорн, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    47'
    Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
  • 47'
    Кафаро Матьё из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Буанга Денис забивает!
  • 46'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Вратарь парирует удар, который нанес Тиуб Сада, и мяч снова в игре
  • 46'
    Бобишон Антонен из команды Ним делает пас партнеру.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Рефери не любит споров - именно за это Энгельс Бьорн сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    47'
    Удин Реми получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    Удин Реми из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Мигель Флориан заработал фол
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 46'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Дингом Тристан задерживает мяч рукой
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Удин Реми из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Бриансон Антони заработал фол
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Рипар Рено забивает!
  • 43'
    Отличные скиллы показывает Рипар Рено, обводя своих соперников
  • 43'
    Рипар Рено из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Баба Абдул ошибается в защите.
  • 42'
    Реймс контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 42'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    40'
    Тиуб Сада из команды Ним играет слишком грубо. Дингом Тристан оказался на газоне.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 39'
    Саванье Тежи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 39'
    Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Бобишон Антонен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
  • 38'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Реймс контролирует мяч.
  • 37'
    Реймс контролирует мяч.
  • 36'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    Шавалерин Ксавье наказан за толчок Буанга Денис
  • 35'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
  • 34'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 32'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 31'
    Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Отличные скиллы показывает Кафаро Матьё, обводя своих соперников
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
  • 30'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
  • 30'
    Алакуш Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    28'
    Алакуш Софьян получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Алакуш Софьян из команды Ним опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
  • 28'
    Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
  • 27'
    Бобишон Антонен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 27'
    Тиуб Сада из команды Ним делает отличный кросс...
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
  • 26'
    Саванье Тежи сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Ферри Жордан изменил счет на табло!
  • 26'
    Саванье Тежи из команды Ним делает отличный кросс...
  • 26'
    Отличные скиллы показывает Саванье Тежи, обводя своих соперников
  • 25'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 25'
    Дингом Тристан из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 24'
    Зенели Арбер из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 24'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    22'
    Дингом Тристан получил желтую карточку от судьи
  • Травма, повреждение
    21'
    Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Дингом Тристан из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Саванье Тежи пострадал.
  • 20'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    20'
    Дингом Тристан возвращается на поле.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дингом Тристан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    18'
    Дингом Тристан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
  • 17'
    Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Плохо сыграл Мауасса Фет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 17'
    Дингом Тристан из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    17'
    Ферри Жордан из команды Ним играет слишком грубо. Фокет Томас оказался на газоне.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 14'
    Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали
  • 13'
    Ним контролирует мяч.
  • 12'
    Ним контролирует мяч.
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Удин Реми наказан за толчок Бриансон Антони
  • 11'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Реймс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 9'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Тиуб Сада из команды Ним делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Отличные скиллы показывает Тиуб Сада, обводя своих соперников
  • 9'
    Тиуб Сада из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Зенели Арбер из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 7'
    Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Фокет Томас из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 7'
    Тиуб Сада не смог попасть в створ ударом издали
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Дингом Тристан из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 6'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Дингом Тристан из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Реймс контролирует мяч.
  • 3'
    Дингом Тристан из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 2'
    Зенели Арбер из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:3 Ним
Реймс
68% (104)
Ничья
29.4% (45)
Ним
2.6% (4)
1:0 Реймс
37.3% (57)
2:1 Реймс
22.9% (35)
1:1 Ничья
22.2% (34)
2:0 Реймс
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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