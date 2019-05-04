Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм начался

Удар от ворот произведет Ним

Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Рефери не любит споров - именно за это Энгельс Бьорн сейчас получил желтую

47' Удин Реми получил желтую карточку от судьи

47' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

46' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

44' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Рипар Рено забивает!

43' Отличные скиллы показывает Рипар Рено , обводя своих соперников

43' Рипар Рено из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...

42' Реймс контролирует мяч.

42' Удар от ворот произведет Реймс

42' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Реймс контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

39' Удар от ворот произведет Реймс

39' Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...

39' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.

38' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Реймс контролирует мяч.

37' Реймс контролирует мяч.

36' Реймс контролирует мяч.

35' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

34' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

33' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Ним

32' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Ним

31' Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали

31' Отличные скиллы показывает Кафаро Матьё , обводя своих соперников

31' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.

30' Алакуш Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...

30' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

29' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Алакуш Софьян получил желтую карточку от судьи

28' Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.

27' Бобишон Антонен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

27' Тиуб Сада из команды Ним делает отличный кросс...

27' Отличные скиллы показывает Тиуб Сада , обводя своих соперников

26' Г О О О О Л - Ферри Жордан изменил счет на табло!

26' Саванье Тежи из команды Ним делает отличный кросс...

26' Отличные скиллы показывает Саванье Тежи , обводя своих соперников

25' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

25' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

25' Дингом Тристан из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

24' Зенели Арбер из команды Реймс делает пас партнеру.

24' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Дингом Тристан получил желтую карточку от судьи

21' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Дингом Тристан получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Дингом Тристан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Плохо сыграл Мауасса Фет - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Дингом Тристан из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

16' Удар от ворот произведет Ним

16' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

15' Удар от ворот произведет Ним

14' Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали

13' Ним контролирует мяч.

12' Ним контролирует мяч.

12' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

10' Реймс контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

9' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Тиуб Сада из команды Ним делает навес прямо в штрафную.

9' Отличные скиллы показывает Тиуб Сада , обводя своих соперников

9' Тиуб Сада из команды Ним идет с мячом вперед на обострение...

8' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

7' Зенели Арбер из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

7' Зенели Арбер из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...

7' Фокет Томас из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Удар от ворот произведет Реймс

7' Тиуб Сада не смог попасть в створ ударом издали

6' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Дингом Тристан из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

6' Реймс контролирует мяч.

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Мауасса Фет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Дингом Тристан из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

4' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Реймс контролирует мяч.

3' Дингом Тристан из команды Реймс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

2' Удар от ворот произведет Ним

2' Зенели Арбер из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

1' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Реймс начинает с центра поля