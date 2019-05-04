Франция: Лига 1 2018-2019
Бордо
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Матмю Атлантик
Анже
38' Желтая карточкаAlexandre Lauray
0:1
40' ГолБаокен Стефан
20
Сабали
Юссуф
25
Пабло
Кастро
35
Бенрау
Яссин
26
Башич
Тома
29
Манко
Венсан
26
Пелленар
Тео
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
25 Пабло КастроЗащитник
-
35 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
40'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =4 -11Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель
Анже Последние 20 матчей: +5 =10 -5Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн
Последние игры между собой
Бордо: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|35
|27
|4
|4
|98 - 31
|85
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|Заявка
|35
|16
|7
|12
|54 - 47
|55
|6.
|Монпелье
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|50 - 39
|54
|7.
|Ницца
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|27 - 31
|52
|8.
|Ним
|3:0 Заявка
|35
|14
|7
|14
|52 - 53
|49
|9.
|Реймс
|0:3 Заявка
|35
|11
|16
|8
|33 - 38
|49
|10.
|Страсбург
|Заявка
|35
|10
|16
|9
|56 - 44
|46
|11.
|Анже
|1:0 Заявка
|35
|10
|15
|10
|42 - 41
|45
|12.
|Ренн
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|47 - 48
|44
|13.
|Нант
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|43 - 45
|43
|14.
|Бордо
|0:1 Заявка
|35
|9
|11
|15
|33 - 40
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|30 - 48
|36
|16.
|Амьен
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|34 - 51
|33
|18.
|Кан
|0:0 Заявка
|35
|6
|12
|17
|26 - 47
|30
|19.
|Дижон
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|27 - 51
|28
|20.
|Генгам
|0:0 Заявка
|35
|5
|10
|20
|24 - 63
|25
Бордо
80.3% (122)
Ничья
19.1% (29)
Анже
0.7% (1)
1:0 Бордо
36.8% (56)
2:1 Бордо
30.3% (46)
1:1 Ничья
13.8% (21)
2:0 Бордо
11.8% (18)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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