Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Бордо
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Анже
0'
38' Желтая карточка
Alexandre Lauray
0:1
40' Гол
Баокен Стефан
54'
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
33
Alexandre
Lauray
25
Пабло
Кастро
35
Бенрау
Яссин
26
Башич
Тома
5
Отавио
Пассос
29
Пундже
Максим
11
Камано
Франсуа
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
1
Буше
Закари
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
4
Павлович
Матео
26
Пелленар
Тео
18
Сантамария
Батист
10
Фюльжини
Анжело
22
Рен-Аделед
Жефф
6
Пажо
Венсан
20
Тэт
Флавьен
19
Баокен
Стефан
Бордо
3-4-2-1
Анже
4-1-4-1

Ход матча

38'
Alexandre Lauray
 
40'
0:1
Баокен Стефан
(Тэт Флавьен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель
Амьен 0:0 Бордо Бордо 1:1 Ренн Монако 1:1 Бордо Бордо 1:2 Монпелье Нант 1:0 Бордо Бордо 0:0 Генгам Бордо 2:1 Тулуза ПСЖ 1:0 Бордо Марсель 1:0 Бордо Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо Бордо 1:0 Дижон Анже 1:2 Бордо Ницца 1:0 Бордо Бордо 1:0 Гавр Бордо 0:1 Гавр
Анже Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн
Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако Генгам 1:0 Анже Анже 3:0 Ницца Страсбург 1:2 Анже Анже 1:0 Дижон Тулуза 0:0 Анже Ним 3:1 Анже Анже 1:0 Нант Анже 1:2 Бордо Амьен 0:0 Анже Вири-Шатийон 1:0 Анже Анже 1:1 Марсель Ницца 0:0 Анже

Последние игры между собой

Бордо: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Анже: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Анже 1:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Бордо Лига 1 Анже 2:1 Бордо Кубок
Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 Анже Лига 1 Бордо 0:3 Анже Товарищеские матчи Бордо 1:3 Анже Лига 1 Анже 1:2 Бордо Кубок Анже 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Анже Товарищеские матчи Анже 1:0 Бордо Кубок
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 35 27 4 4 98 - 31 85
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель Заявка 35 16 7 12 54 - 47 55
6. Монпелье Заявка 34 14 12 8 50 - 39 54
7. Ницца Заявка 35 14 10 11 27 - 31 52
8. Ним 3:0 Заявка 35 14 7 14 52 - 53 49
9. Реймс 0:3 Заявка 35 11 16 8 33 - 38 49
10. Страсбург Заявка 35 10 16 9 56 - 44 46
11. Анже 1:0 Заявка 35 10 15 10 42 - 41 45
12. Ренн Заявка 34 11 11 12 47 - 48 44
13. Нант Заявка 34 12 7 15 43 - 45 43
14. Бордо 0:1 Заявка 35 9 11 15 33 - 40 38
15. Тулуза Заявка 34 8 12 14 30 - 48 36
16. Амьен Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 34 7 12 15 34 - 51 33
18. Кан 0:0 Заявка 35 6 12 17 26 - 47 30
19. Дижон Заявка 34 7 7 20 27 - 51 28
20. Генгам 0:0 Заявка 35 5 10 20 24 - 63 25
  • Второй тайм
  • 53'
    Бордо контролирует мяч.
  • 53'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
  • 52'
    Буше Закари взял и забрал мяч на выходе
  • 52'
    Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сабали Юссуф
  • 50'
    Камано Франсуа из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 50'
    Анже контролирует мяч.
  • 50'
    Бордо контролирует мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 50'
    Анже контролирует мяч.
  • 49'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 49'
    Анже контролирует мяч.
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Анже контролирует мяч.
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    48'
    Тэт Флавьен возвращается на поле.
  • 47'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тэт Флавьен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Бордо контролирует мяч.
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Анже контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 45'
    Анже контролирует мяч.
  • 44'
    Бордо контролирует мяч.
  • 44'
    Пажо Венсан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 44'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Анже контролирует мяч.
  • 43'
    Бордо контролирует мяч.
  • 42'
    Бордо контролирует мяч.
  • 40'
    Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Баокен Стефан изменил счет на табло!
  • 40'
    Тэт Флавьен из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
  • 40'
    Анже контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 40'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Бордо контролирует мяч.
  • 39'
    Пажо Венсан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 39'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
  • 38'
    Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Бенрау Яссин из команды Бордо подал угловой справа.
  • Желтая карточка
    38'
    Судья подбегает и показывает Alexandre Lauray из команды Бордо отложенную желтую карточку за фол.
  • 37'
    Пелленар Тео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Бордо контролирует мяч.
  • 36'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 36'
    Камано Франсуа из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 35'
    Баокен Стефан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 35'
    Траоре Исмаэль из команды Анже делает передачу одноклубнику.
  • 35'
    Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    35'
    Alexandre Lauray из команды Бордо играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 34'
    Де Превиль Николя из команды Бордо сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 33'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Бенрау Яссин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 32'
    Бордо контролирует мяч.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 32'
    Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
  • 32'
    Анже контролирует мяч.
  • 31'
    Бордо контролирует мяч.
  • 31'
    Анже контролирует мяч.
  • 31'
    Бордо контролирует мяч.
  • 31'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Камано Франсуа из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Бордо контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 30'
    Отличный пас сделал Баокен Стефан из команды Анже. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 29'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 29'
    Анже контролирует мяч.
  • 29'
    Бордо контролирует мяч.
  • 29'
    Анже контролирует мяч.
  • 28'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Баокен Стефан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 28'
    Пажо Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Анже контролирует мяч.
  • 28'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Бордо контролирует мяч.
  • 26'
    Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Анже контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Де Превиль Николя из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Манко Венсан пострадал.
  • 25'
    Буше Закари взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Бордо контролирует мяч.
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • 22'
    Alexandre Lauray выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Анже контролирует мяч.
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    21'
    Отавио Пассос возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
  • 21'
    Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Отавио Пассос получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
  • 19'
    Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
  • 19'
    Сантамария Батист мяч отрикошетил от ворот
  • 18'
    Тэт Флавьен из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 18'
    Анже контролирует мяч.
  • 17'
    Бордо контролирует мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 17'
    Сантамария Батист нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 16'
    Анже контролирует мяч.
  • Офсайд
    16'
    Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде
  • 15'
    Бордо контролирует мяч.
  • 15'
    Анже контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
  • 14'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Анже контролирует мяч.
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Анже контролирует мяч.
  • 12'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Манко Венсан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 11'
    Бордо контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
  • 10'
    Буше Закари взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    10'
    Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
  • 10'
    Де Превиль Николя из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 10'
    Бриан Джимми разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 9'
    Бордо контролирует мяч.
  • 9'
    Анже контролирует мяч.
  • 8'
    Анже контролирует мяч.
  • 8'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
  • 8'
    Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Бордо контролирует мяч.
  • 6'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Бенрау Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 1'
    Бордо контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 0:1 Анже
Бордо
80.3% (122)
Ничья
19.1% (29)
Анже
0.7% (1)
1:0 Бордо
36.8% (56)
2:1 Бордо
30.3% (46)
1:1 Ничья
13.8% (21)
2:0 Бордо
11.8% (18)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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