Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм начался

Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

45' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

45' Анже контролирует мяч.

44' Бордо контролирует мяч.

44' Пажо Венсан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

44' Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...

43' Анже контролирует мяч.

43' Бордо контролирует мяч.

42' Бордо контролирует мяч.

40' Г О О О О Л - Баокен Стефан изменил счет на табло!

40' Тэт Флавьен из команды Анже делает навес прямо в штрафную.

40' Анже контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

40' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Бордо контролирует мяч.

39' Пажо Венсан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

39' Анже контролирует мяч.

38' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Бенрау Яссин из команды Бордо подал угловой справа.

38' Судья подбегает и показывает Alexandre Lauray из команды Бордо отложенную желтую карточку за фол.

37' Пелленар Тео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Бордо контролирует мяч.

36' Анже контролирует мяч.

36' Камано Франсуа из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

35' Баокен Стефан из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Траоре Исмаэль из команды Анже делает передачу одноклубнику.

35' Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Alexandre Lauray из команды Бордо играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.

34' Удар от ворот произведет Анже

34' Де Превиль Николя из команды Бордо сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Бордо контролирует мяч.

32' Бордо контролирует мяч.

32' Удар от ворот произведет Бордо

32' Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали

32' Анже контролирует мяч.

31' Бордо контролирует мяч.

31' Анже контролирует мяч.

31' Бордо контролирует мяч.

31' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Камано Франсуа из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Бордо контролирует мяч.

30' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

30' Удар от ворот произведет Бордо

30' Отличный пас сделал Баокен Стефан из команды Анже. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Анже контролирует мяч.

29' Бордо контролирует мяч.

29' Анже контролирует мяч.

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Баокен Стефан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

28' Пажо Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...

28' Анже контролирует мяч.

28' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Бордо контролирует мяч.

26' Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Анже контролирует мяч.

25' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

25' Буше Закари взял и забрал мяч на выходе

24' Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

24' Бордо контролирует мяч.

24' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бордо контролирует мяч.

23' Удар от ворот произведет Бордо

23' Анже контролирует мяч.

22' Alexandre Lauray выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Пелленар Тео из команды Анже отправил кросс в штрафную...

22' Анже контролирует мяч.

22' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Камано Франсуа из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

21' Ох, нехорошо это выглядит. Отавио Пассос получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

19' Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.

18' Тэт Флавьен из команды Анже сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

18' Анже контролирует мяч.

17' Бордо контролирует мяч.

17' Удар от ворот произведет Бордо

16' Анже контролирует мяч.

16' Бриан Джимми из команды Бордо в офсайде

15' Бордо контролирует мяч.

15' Анже контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.

14' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

13' Бордо контролирует мяч.

13' Анже контролирует мяч.

13' Бордо контролирует мяч.

12' Анже контролирует мяч.

12' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Бордо контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.

10' Буше Закари взял и забрал мяч на выходе

10' Бриан Джимми разрезает оборону соперника отличным пасом

9' Бордо контролирует мяч.

9' Анже контролирует мяч.

8' Анже контролирует мяч.

8' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

6' Бордо контролирует мяч.

6' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Бордо контролирует мяч.

5' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

5' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Бордо контролирует мяч.

4' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Анже контролирует мяч.

1' Бордо контролирует мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бордо начинает с центра поля