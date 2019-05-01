Франция: Лига 1 2018-2019

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ПСЖ
 
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Стадион:
Ницца

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ
Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Бордо Вильфранш 0:3 ПСЖ Лион 2:1 ПСЖ
Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье
Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца Ницца 1:0 Страсбург Амьен 1:0 Ницца Анже 3:0 Ницца Ницца 1:0 Лион Лилль 4:0 Ницца Ницца 2:0 Ним Реймс 1:1 Ницца Монако 1:1 Ницца Ницца 1:0 Бордо Тулуза 4:1 Ницца Страсбург 2:0 Ницца Ницца 0:0 Генгам Ницца 1:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Ницца: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Ницца Лига 1 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 34 27 3 4 97 - 30 84
2. Лилль Заявка 34 20 8 6 59 - 28 68
3. Лион Заявка 34 18 8 8 58 - 43 62
4. Сент-Этьен Заявка 34 17 8 9 52 - 37 59
5. Марсель Заявка 34 16 6 12 53 - 46 54
6. Монпелье Заявка 34 14 12 8 50 - 39 54
7. Ницца Заявка 34 14 9 11 26 - 30 51
8. Реймс Заявка 34 11 16 7 33 - 35 49
9. Ним Заявка 34 13 7 14 49 - 53 46
10. Страсбург Заявка 34 10 15 9 55 - 43 45
11. Ренн Заявка 34 11 11 12 47 - 48 44
12. Нант Заявка 34 12 7 15 43 - 45 43
13. Анже Заявка 34 9 15 10 41 - 41 42
14. Бордо Заявка 34 9 11 14 33 - 39 38
15. Тулуза Заявка 34 8 12 14 30 - 48 36
16. Амьен Заявка 34 8 9 17 28 - 48 33
17. Монако Заявка 34 7 12 15 34 - 51 33
18. Кан Заявка 34 6 11 17 26 - 47 29
19. Дижон Заявка 34 7 7 20 27 - 51 28
20. Генгам Заявка 34 5 9 20 24 - 63 24
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ницца

    До начала игры, которая состоится 04.05.2019, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Ницца
    ПСЖ
    95.3% (61)
    Ничья
    4.7% (3)
    Ницца
    0% (0)
    2:0 ПСЖ
    29.7% (19)
    2:1 ПСЖ
    20.3% (13)
    3:1 ПСЖ
    12.5% (8)
    3:0 ПСЖ
    12.5% (8)
    1:0 ПСЖ
    10.9% (7)
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