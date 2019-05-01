Франция: Лига 1 2018-2019
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Ницца
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +13 =1 -6Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ
Ницца Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Ницца: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Ницца Лига 1 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|34
|27
|3
|4
|97 - 30
|84
|2.
|Лилль
|Заявка
|34
|20
|8
|6
|59 - 28
|68
|3.
|Лион
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|58 - 43
|62
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|52 - 37
|59
|5.
|Марсель
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|53 - 46
|54
|6.
|Монпелье
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|50 - 39
|54
|7.
|Ницца
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|26 - 30
|51
|8.
|Реймс
|Заявка
|34
|11
|16
|7
|33 - 35
|49
|9.
|Ним
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|49 - 53
|46
|10.
|Страсбург
|Заявка
|34
|10
|15
|9
|55 - 43
|45
|11.
|Ренн
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|47 - 48
|44
|12.
|Нант
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|43 - 45
|43
|13.
|Анже
|Заявка
|34
|9
|15
|10
|41 - 41
|42
|14.
|Бордо
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|33 - 39
|38
|15.
|Тулуза
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|30 - 48
|36
|16.
|Амьен
|Заявка
|34
|8
|9
|17
|28 - 48
|33
|17.
|Монако
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|34 - 51
|33
|18.
|Кан
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|26 - 47
|29
|19.
|Дижон
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|27 - 51
|28
|20.
|Генгам
|Заявка
|34
|5
|9
|20
|24 - 63
|24
ПСЖ
95.3% (61)
Ничья
4.7% (3)
Ницца
0% (0)
2:0 ПСЖ
29.7% (19)
2:1 ПСЖ
20.3% (13)
3:1 ПСЖ
12.5% (8)
3:0 ПСЖ
12.5% (8)
1:0 ПСЖ
10.9% (7)
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